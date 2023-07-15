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雲吞獎學金╱陳維浩：使用科學探究 解決社會問題

記者鄭怡嫣／紐約報導
喜愛科學的陳維浩，發現STEM也可以運用在人道主義上。(陳維浩提供)
喜愛科學的陳維浩，發現STEM也可以運用在人道主義上。(陳維浩提供)

陳維浩(Alvin Chen)還記得在二年級時，透過科學記錄小型仙人掌的生長情況，這種學習和探究的方法讓他著迷，無論是進行生物學實驗、研讀英語哲學文本，還是解決數學問題，他都發現自己對知識的渴求。

高中期間，在學校的科學奧林匹亞競賽中，陳維浩設計了橡皮筋熱引擎，安放在迷你飛機上參加比賽，同時學習人文地理學、微積分等各種課程。

對他而言，濃墨重彩的一筆是與RFK科學研究所的合作，從閱讀厚重的地質學教科書，到分析兩毫米厚的琺瑯塗層片段，陳維浩於是對科學產生了一種新的欣賞之情——在他眼裡，科學是混亂的、具有挑戰性的，且發人深省。

陳維浩也完成關於城市水汙染的項目，調查紐約市鉛和銅採樣技術的缺陷，提出新的改善方式，最終在Terra NYC科學展中，獲得類別組第一名，並在2022年5月的國際科學和工程展 (ISEF)中展示。

陳維浩在11年級意識到STEM也可以運用在人道主義上，在NASA氣候變化研究計畫實習期間，他通過分析衛星數據，並使用地理信息系統來生成氣候模型。他發現隨著社會經濟活動停滯，少數族裔社區將更受到極端氣候的影響，於是意識到應用科學在解決社會問題中的力量。

喜愛科學的陳維浩，發現STEM也可以運用在人道主義上。(陳維浩提供)
喜愛科學的陳維浩，發現STEM也可以運用在人道主義上。(陳維浩提供)

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