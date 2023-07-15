雲吞獎學金╱黃維洋：以公民參與 解社會弊病

高中畢業生黃維洋。(黃維洋提供)

榮獲大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金的高中畢業生黃維洋(Steven Huang)，出生在傳統的華裔移民家庭，幫忙家裡經營中餐館；相信教育會改變命運，他將在哥倫比亞大學攻讀生物、政治學，通過積累科學性知識拓展知識視野，未來考慮投入公民參與，解決社會弊病。

在紐約長大的黃維洋，畢業於山谷南溪高中(Valley Stream South HS)，曾獲多個紐約州頒給表現優秀的技能畢業生的金印獎項(Seal)；他對理工科展露興趣，一次次創下拔尖成績，共拿下15堂「美國大學先修課程」(Advanced Placement)，各科目獲3.5以上的平均分，榮獲傑出學者獎(AP Scholar with Distinction)。

黃維洋表示，除將精力放在課業上，也積極參與各類型組織，拓展社交圈子，也奉獻力量幫助有需要的人；最亮眼的是在「鑰匙俱樂部」(Key Club)的踴躍參與度，作為培養領袖、提供服務的國際性學生自治組織，他擔任過多個要職、也一路做到最高職位的主席，獲益匪淺；他回憶，有一年引領1000名學生，通過提供領導性服務，為需要經費的學校籌集超過8萬元。他平日也參與「同伴輔助學習輔導計畫」(PAL Tutoring Program)、並為關注教育的非營利組織World of Difference擔任義工。

黃維洋表示，他的父母都是福建移民，長大過程中，他就是那個活在別人刻板印象中的華人孩子，幫爸媽打理中餐館、在餐館裡做功課、縮在角落裡睡覺直到店打烊，「對我來說這很正常，已成為我身分認同的一部分，甚至令我感到驕傲，這是華裔移民的獨特性。」

他將成就歸功於重視教育的父母，從言語鼓勵、到行動上為他打造良好的學習環境，「永遠都不要放棄」，是父母常給他的忠告；只要下定決心、並注入時間和精力去做，一定會有所回報，「看著每日勤奮工作的父母，給了我很大的動力，也是令我一直很有衝勁的原因。」

黃維洋已獲哥倫比亞大學錄取，將攻讀生物學、輔修政治學和心理學，他未來有意往醫藥學方向發展；不過也透露，日益萌發出對參政、提高公民政治方面的興趣，他認為這無關獲取錢財、拉高個人知名度，而是想積極需求解決方法來對抗社會的弊病。