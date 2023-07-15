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新移民獎學金╱劉曄瑋：與家人扶持奮鬥前行

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉曄瑋三年前來到紐約，靠著努力學習英文才跟上學校進度。(劉曄瑋提供)
劉曄瑋三年前來到紐約，靠著努力學習英文才跟上學校進度。(劉曄瑋提供)

劉曄瑋(Yewei Liu)於2020年1月來到紐約讀書，當時，他是九年級下半學期的插班生，因為在中國只接受了基礎的英語教育，他的英語水平十分有限。這導致了在一開始，他的閱讀能力在班上處於下游，上課也聽不太懂，但他感激在中國接收到的教育和學習的知識，這幫助他在後來逐漸趕上班上的進度，與此同時，他也從不放棄深造自己的英語水平。

他的父母把他從中國的家鄉接到美國後，一直在高檔餐館、雜貨店和廢品堆積場工作，每天早上5點，父母就開始上班，直到晚上才回家。

劉曄瑋說，從他來到美國的第一天開始，學習到深夜就成為了他日常生活的一部分，他需要補習他的英語，但更重要的是，他不想讓父母失望，而父母對他最大的期望，便是希望他能上一所好的大學，過上更好的生活。

由於疫情和經濟限制，劉曄瑋的父母在祖父母去世前，都無法回國照顧他們，見他們最後一面，他也一直為此感到內疚。同時，由於家庭經濟條件有限，他只能在暑假參加紐約市府設立的「暑假工讀計畫」(SYEP)，藉此來累積社會經驗並賺取零用錢，但這也讓他無法參加更感興趣，但需要高昂費用的美術課程。

然而，即使面對如此多的挑戰，劉曄瑋依然熱愛他生活中的每分每秒，認真對待每一件事情。這種認真事實上也逐漸積累成了他的幸運，被知名的美術學院錄取，同時還獲得了大紐約華人基金會的新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)。

「在紐約生活的每一分挑戰讓我們家人的關係更加緊密」，他說：「我們共同面對著語言障礙和經濟困難，但我們相互扶持，為了共同的目標努力前行」。

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