新移民獎學金╱陳映荷：突破舒適區追逐夢想

四年前移民美國的陳映荷，非常害羞安靜。(陳映荷提供)

陳映荷(Sherise Chen)畢業於奧伯尼(Albany)科洛尼中央高中(Colonie Central HS)，目前就讀紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)。 高中時，她的平均分高達98.944，以優異的成績獲得高級高中文憑，並獲得紐約州教育廳頒發的雙語金印以及公民印章。

高中時期，陳映荷還參加了許多課外的活動，曾任全球多元化社團副主席、STEM社團社區外展協調員以及藝術社的秘書。 她也是美國國家高中榮譽生會(NHS)以及Key Club的成員。 12年級時，她擔任志願者的時間超過40小時，輔導了在數學及科學方面需要幫助的學生。 她還參加了各類活動，包括萬聖節、工藝品博覽會、生命之鐘、多元文化節等。

陳映荷在四年前移民美國時，非常害羞和安靜，對一切不熟悉的事物都感到恐懼。 但母親總是支持和鼓勵她走出舒適區，嘗試新事物，並告訴她即使失敗，仍然能從經驗中獲益良多，並在未來更有建樹。

她開始參加不同的社團活動，在那裡結識了許多新的朋友，嘗試了許多新的活動。 後來，她成為了幾個社團的主席，並開始組織活動。 在12年級，她參加了公共演講課程，最初她感到害怕，但是通過課程，她也逐漸突破自己，取得很大的進步。現在，她在公眾面前演講更得更有信心。

她從小就被數字吸引，非常熱愛數學，在職業探索過程中，她了解了精算師這一職業，對此產生濃烈的興趣，並立志將此作為自己的職業目標。 在大學裡，她正在盡力做好準備，參加精算師的考試。 她非常高興和榮幸獲得大紐約華人基金會的新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)，也期望能夠繼續參與社區，幫助有需要的人。