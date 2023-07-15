新移民獎學金╱邱卓妍：保持好奇心改變未來

擁有中國家庭背景、接受美式教育的邱卓妍(右)，在學習過程中更能勇於追求目標並自省。(邱卓妍提供)

即將在今秋入讀紐約州立石溪大學(Stony Brook University)並主修應用數學的邱卓妍(Zhuoyan Qiu)，是一名雙語學生，接受了兩種完全不同文化風格的教育，讓她在勇於追求自己目標的同時，也經常反思自己，並針對缺點改進。

「我的中國家庭背景使我時刻記得要謙虛，經常反思自己的所作所為，並願意改進我的不足之處」，她說，而作為美國高中生，她的校園生涯也使她變得更有雄心壯志，追求自己的目標，她學會了在團體中與人合作，同時也比以往更加獨立，成為了一個可以應對學業和家庭責任的年輕人。

回顧她的高中，她表示，她的收穫比自己預想得還要豐富，九年級是她初來乍到美國的第一個年頭，無論是課堂上的學習內容，還是日常參與的隨意的對話，她記得自己總是在猜測，試圖理解一切，「這就是我作為一個新移民，在美國開始新生活的方法」。

在高中度過的幾年時光也使她意識到，在學校和日常生活當中，有很多時候都需要依靠自己現有的能力，去作出合乎邏輯的猜測。當遇到困難時，需要深思熟慮，並通過精心的假設與推演，來制定可能的解決方案。在生活中遇到障礙時，也同樣需要制定相應的計畫，根據合理的推斷來展開行動，克服障礙。

「我相信每個新移民的學生，在某種程度上都可以理解我，因為所有的第一代移民，在自我探索的過程中都會這麼做」，她說，她也衷心感謝大紐約華人基金會新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)的支持，使她繼續能夠攻堅學術的同時，也能夠保持好奇心，勇於猜測並改變未來。