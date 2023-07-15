優秀獎學金╱羅亮惟結合AI研究 加速藥物開發

羅亮惟期望將對計算機科學、數學和化學的興趣結合起來，從事對製藥產業有影響力的研究工作。(羅亮惟提供)

羅亮惟(Elvin Lo)來自紐約州芒特基斯科鎮(Mount Kisco)，將在今年秋天進入哈佛大學學習電腦計算機科學和數學。

羅亮惟說，自己迄今為止最難忘的經歷便是從事人工智能(AI)研究，以加速藥物的開發。他從十年級開始就喜歡修改機器學習代碼，因此期望將對計算機科學、數學和化學的興趣結合起來，從事對製藥產業有影響力的研究工作。

他曾參加機器學習領域的重要會議NeurIPS 2022，並在其中的研討會上，發表了自己作為第一作者的一篇學術研究論文。他也參加了高中科學研究競賽。並獲選為2023年度雷傑納隆科學獎學者。

除了研究之外，他的高中經歷還包括參加多項奧林匹亞競賽以及網球校隊比賽。他是學校科學奧林匹亞和數學社團的帶頭人，也在各種組織中義務擔任導師或輔導員。

「我所取得的一切成就都得益於家人無盡的支持、愛和犧牲」，他說，「特別是我的父母。為了確保孩子們都過上最好的生活，他們作出了艱難的決定，在1995年從台灣來到美國。他們教育了我和姊姊，以使得我們成為了今天的自己」。

他也表示自己很高興獲得大紐約區華人教育基金會的獎學金，加入這個社群，並在未來盡己所能作出貢獻。