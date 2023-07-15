優秀獎學金╱翁嘉偉創STEM社團 有商業思維

翁嘉偉在學校創立了兩個STEM社團，並擔任學校的科學奧林匹亞隊和羽毛球隊隊長。(翁嘉偉提供)

即將進入賓州大學主修生物工程和金融的翁嘉偉(Maxx Yung)，畢業於長島羅斯林高中(Roslyn HS)，在學校裡，他創立了兩個STEM社團，並擔任學校的科學奧林匹亞隊和羽毛球隊隊長。

課餘時，他花了大量時間，在法拉盛和長島為羽毛球拍穿線，這也是他的第一個小生意。最近，他還創辦了家教和大學指導業務。

令他最自豪的，是與老韋斯特伯(Old Westbury)州立大學博士魏珠(Wei Zhu，音譯)的合作項目，他們找到了一種針對阿茲海默症的新的治療靶點。他曾獲得Regeneron製藥公司和美國神經學學會國際研究學者的認可，並曾在史丹福大學的神經科學會議上發表演講。

翁嘉偉也熱愛音樂，曾擔任學校樂隊的次中音薩克斯風手，在紐約州比賽中獲得第二名，他更喜歡彈鋼琴，獲得了英國皇家音樂學院的鋼琴認證。

翁嘉偉說，母親一直是自己生命中的導師，父親的影響也至關重要。身為移民的父親面臨偏見和貧困，卻成功地在學習英語之餘兼顧多份工作。「父親展示了成功是依靠勤奮和毅力」。

他感謝大紐約區華人教育基金會。表示獎學金不僅可以改變個人生活，還能促進亞洲社區的團結，激勵亞裔族群共同應對挑戰。