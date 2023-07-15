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基礎獎學金╱林淑婷 立志做兒科醫生

記者張心／紐約報導
榮獲大紐約區華人教育基金會財務需求獎學金的林淑婷，立志做兒童醫生幫更多家庭減輕育兒負擔。（林淑婷提供）
榮獲大紐約區華人教育基金會財務需求獎學金的林淑婷，立志做兒童醫生幫更多家庭減輕育兒負擔。（林淑婷提供）

林淑婷(Selina Lin)作為家裡的「第一代大學生」和兩個弟弟的大姊，從小便擔任起母親的左膀右臂，努力學習的同時，悉心照料罹患哮喘病的弟弟，使她小小年紀便立志成為一名兒科醫生，避免更多患病兒童的家庭遭受苦難。

她從勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)畢業，今秋將踏上紐約大學(New York University)心理學系旅程，她十分感謝基金會的慷慨幫助，「我想說聲謝謝，因為基金會的支持，幫助我媽媽減輕財務負擔，使我有更多全新的發展機會。」

林淑婷出生在並不富裕的移民家庭，全家從福建來到美國，母親一手帶大三個孩子。「我覺得媽媽非常辛苦，總想幫她分擔工作，減輕她的壓力和煩惱。」作為家中最年長的姊姊，她放學之餘便承擔起照顧兩個弟弟的責任，與此同時也幫母親分擔部分打工的重任，小小年紀便練就了成熟的心態和懂事的性格。

林淑婷感受到照顧患病兒童的不易，在她記憶中，弟弟要時刻攜帶霧化吸入器，醫生說這打娘胎便有的病症使人「無能為力」，不認命的林淑婷開始研究各式哮喘治療方法，陪伴弟弟到戶外跑步、游泳、打球⋯⋯「每晚睡覺前，我都會陪伴在他身邊，假裝使用霧化器，這樣他就不會感到孤獨。」

在她的照料下，弟弟的哮喘病逐漸好轉，甚至不再需要霧化吸入器的幫助，「這使我欣喜若狂，也意識到，原來自己的快樂，很大程度上取決於幫助他人獲得快樂。」因為對於帶孩子頗有經驗，她也利用課餘時間到學校擔任兒童輔導員，「我發現自己很喜歡小孩，希望每個年輕的生命都能快樂長大。」

林淑婷十年級時，下決心要成為兒童醫生，不僅可治療身體病症，也能治癒心理創傷。「從小看到媽媽、外婆為了弟弟的疾病勞心勞力，我不希望更多的家庭遭受像我們一樣的苦難。」她高中起就到醫院、藥房實習，學習兒童醫療工作者的技能，「為了成為優秀的兒科醫生，我還有很長的路要走，還有很多知識要學，我會竭盡全力向前，實現理想。」

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