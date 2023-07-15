「追夢 請記得回饋亞裔社區」18優秀華生獲頒獎學金

2023年頒獎典禮上的獲獎學生、出席校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)

第18屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，7月7日晚在皇后區法拉盛喜來登大飯店舉行，18名優秀華裔學子獲頒獎學金；會長李德怡特別感謝雲吞食品公司和紐約人壽的捐款，投資華人子弟的教育，她也謝謝世界日報，將基金會與學生、贊助商連結，讓更多人知道這項獎學金；多名學長學姊到場，恭喜學弟學妹，並分享自己對他們的建議和期盼。

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說，不少獎學金得主都是第二代移民，甚至是家中首位大學生，「我知道你們的生活中一定充滿起起落落，但請記得這裡所有給予你們的支持」。

李德怡(中)和2019年畢業生。(記者高雲兒╱攝影)

她表示，華人教育基金會不僅是對學生的成績給予認同，同時也讓他們在亞裔和華裔身分上加強認同；她希望這筆獎學金在為學子提供經濟支持的同時，也能夠鼓勵他們追逐夢想，回饋社區。

世報社長：基金會與得主均18歲

世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主，並介紹大紐約區華人教育基金會獎學金創立自2005年，和今年獲得獎學金的得主年齡相當。

他表示，18年來已有無數學生獲得該獎學金，而這項獎學金有三層意義，第一是每年都有優秀華生接捧得獎，象徵著華人重視教育的「傳承」；第二，他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心，獲得各企業與個人的「認同」；第三是獲獎學生即將於下半年入讀大學，期盼他們繼續保持卓越，成為對社會有益的一分子後，並進一步「回饋」社會。

市議員黃敏儀：亞裔社區需要你們

第20選區市議員黃敏儀恭喜獲獎學生，並感謝李德怡為獎學金所付出的心力。她自述生長於法拉盛，經過努力入讀哥倫比亞大學法學院，畢業後仍然回歸法拉盛，服務亞裔社區，「我給你們最好的建議是，無論你們去了哪裡，請記得經常回到這個社區，幫助需要幫助的人，因為社區需要你們」。

18名獲獎學生中，有五人獲得「優秀學生獎學金」(Merit Scholarship)，兩人獲「紐約人壽獎學金」(New York Life Scholarship)，兩人獲「新移民獎學金」(New Immigrant Scholarship)，一人獲得「麥鳳娟紀念獎」學金(Salina Mai Memorial Scholarship)，八人獲「雲吞食品成就獎學金」(Wonton Foods Achievement Scholarship；獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

出席典禮的本屆獲獎學生合影。(記者高雲兒╱攝影)

獲獎的18名學生都已被美國各大頂尖高校錄取，包括將入讀耶魯大學(Yale University)的郭美希、布朗大學(Brown University )的鄭琪琪、夏詩雅和阮敏兒、哈佛大學(Harvard University)的羅亮惟、賓州大學(University of Pennsylvania)的翁嘉偉和張雯琪、紐約大學(NYU)的林淑婷、紐約市大勃魯克學院(Baruch College)的陳映荷、普拉特學院(Pratt Institute)的劉曄瑋、石溪大學(Stony Brook University)的邱卓妍、麻省理工學院(MIT)的陳維浩與何嘉煇、聖地牙哥加州大學(UCSD)的陳德俊、哥倫比亞大學(Columbia University)的黃維祥、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的柳逸凡、加州理工學院的(California Institute of Technology)的譚穎茵、達特茅斯學院(Dartmouth College)的鄭雲飛。

學長學姊 到場同賀 也獲頒獎

不少往屆的華人獎學金學子到場慶賀。2019年獲得該獎學金的學生們如今已經畢業，也現身典禮祝賀學弟學妹，他們同時得到了會長李德怡贈送的亞馬遜禮品卡。2014年的大紐約華人獎學金得主陸心頔(Cindy Lu)表演兩首鋼琴曲，校友董事潘家宙(Chia Pan)為其頒發文藝復興獎(Renaissance Award)。2009年獎學金得主之一趙軒惟(Hewett Chiu)則為美國泛亞總商會總裁(USPAACC)歐懿紅(Susan Au Allen)頒發了靈感燈塔獎(Beacon of Inspiration Award)。

出席典禮的本屆獲獎學生和2019年畢業生。(記者高雲兒╱攝影)

歐懿紅講述了自己作為一個成長於殖民時期香港的普通家庭的子女，渴望接受高等教育卻不得，轉而做志工幫助遊民、行動不便者和其他弱勢群體，並因為多年的工作得到了白宮的肯定，最終跳出來看到外部遼闊天地。

本次獎學金的贊助商ACCORD POWER的CEO夏威鵬(Lincoln Xia)到場祝賀學生，鼓勵他們繼續努力。