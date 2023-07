「追夢 請記得回饋亞裔社區」18優秀華生獲頒獎學金

2023年頒獎典禮上的獲獎學生、出席校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)

第18屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮,7月7日晚在皇后區法拉盛喜來登大飯店舉行,18名優秀華裔學子獲頒獎學金;會長李德怡特別感謝雲吞食品公司和紐約人壽的捐款,投資華人子弟的教育,她也謝謝世界日報,將基金會與學生、贊助商連結,讓更多人知道這項獎學金;多名學長學姊到場,恭喜學弟學妹,並分享自己對他們的建議和期盼。

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說,不少獎學金得主都是第二代移民,甚至是家中首位大學生,「我知道你們的生活中一定充滿起起落落,但請記得這裡所有給予你們的支持」。

李德怡(中)和2019年畢業生。(記者高雲兒╱攝影)

她表示,華人教育基金會不僅是對學生的成績給予認同,同時也讓他們在亞裔和華裔身分上加強認同;她希望這筆獎學金在為學子提供經濟支持的同時,也能夠鼓勵他們追逐夢想,回饋社區。

世報社長:基金會與得主均18歲

世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主,並介紹大紐約區華人教育基金會獎學金創立自2005年,和今年獲得獎學金的得主年齡相當。

他表示,18年來已有無數學生獲得該獎學金,而這項獎學金有三層意義,第一是每年都有優秀華生接捧得獎,象徵著華人重視教育的「傳承」;第二,他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心,獲得各企業與個人的「認同」;第三是獲獎學生即將於下半年入讀大學,期盼他們繼續保持卓越,成為對社會有益的一分子後,並進一步「回饋」社會。

市議員黃敏儀:亞裔社區需要你們

第20選區市議員黃敏儀恭喜獲獎學生,並感謝李德怡為獎學金所付出的心力。她自述生長於法拉盛,經過努力入讀哥倫比亞大學法學院,畢業後仍然回歸法拉盛,服務亞裔社區,「我給你們最好的建議是,無論你們去了哪裡,請記得經常回到這個社區,幫助需要幫助的人,因為社區需要你們」。

18名獲獎學生中,有五人獲得「優秀學生獎學金」(Merit Scholarship),兩人獲「紐約人壽獎學金」(New York Life Scholarship),兩人獲「新移民獎學金」(New Immigrant Scholarship),一人獲得「麥鳳娟紀念獎」學金(Salina Mai Memorial Scholarship),八人獲「雲吞食品成就獎學金」(Wonton Foods Achievement Scholarship;獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

出席典禮的本屆獲獎學生合影。(記者高雲兒╱攝影)

獲獎的18名學生都已被美國各大頂尖高校錄取,包括將入讀耶魯大學(Yale University)的郭美希、布朗大學(Brown University )的鄭琪琪、夏詩雅和阮敏兒、哈佛大學(Harvard University)的羅亮惟、賓州大學(University of Pennsylvania)的翁嘉偉和張雯琪、紐約大學(NYU)的林淑婷、紐約市大勃魯克學院(Baruch College)的陳映荷、普拉特學院(Pratt Institute)的劉曄瑋、石溪大學(Stony Brook University)的邱卓妍、麻省理工學院(MIT)的陳維浩與何嘉煇、聖地牙哥加州大學(UCSD)的陳德俊、哥倫比亞大學(Columbia University)的黃維祥、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的柳逸凡、加州理工學院的(California Institute of Technology)的譚穎茵、達特茅斯學院(Dartmouth College)的鄭雲飛。

學長學姊 到場同賀 也獲頒獎

不少往屆的華人獎學金學子到場慶賀。2019年獲得該獎學金的學生們如今已經畢業,也現身典禮祝賀學弟學妹,他們同時得到了會長李德怡贈送的亞馬遜禮品卡。2014年的大紐約華人獎學金得主陸心頔(Cindy Lu)表演兩首鋼琴曲,校友董事潘家宙(Chia Pan)為其頒發文藝復興獎(Renaissance Award)。2009年獎學金得主之一趙軒惟(Hewett Chiu)則為美國泛亞總商會總裁(USPAACC)歐懿紅(Susan Au Allen)頒發了靈感燈塔獎(Beacon of Inspiration Award)。

出席典禮的本屆獲獎學生和2019年畢業生。(記者高雲兒╱攝影)

歐懿紅講述了自己作為一個成長於殖民時期香港的普通家庭的子女,渴望接受高等教育卻不得,轉而做志工幫助遊民、行動不便者和其他弱勢群體,並因為多年的工作得到了白宮的肯定,最終跳出來看到外部遼闊天地。

本次獎學金的贊助商ACCORD POWER的CEO夏威鵬(Lincoln Xia)到場祝賀學生,鼓勵他們繼續努力。