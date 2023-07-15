世報社長張宗智：獎學金3層意義 傳承、認同、回饋

世界日報紐約社社長張宗智希望獲獎生能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。 (記者孫志華/攝影)

世界日報長期關注美國教育，以及華人子女就學、就業等議題。作為大紐約區華人教育基金會獎學金的贊助成員，世界日報紐約社社長張宗智表示，19年來，獎學金的得獎人，一年接著一年，一棒接著一棒，早已經開枝散葉，在各行各業成為有用的人，貢獻社會。

這項獎學金自2005年創設以來，今年已經是連續第19年頒獎。張宗智表示，2005年出生的孩子，今年18歲，剛好就是本屆所有得獎者的年紀。他很高興再次與贊助廠商及得獎學生聚會，從獲獎生與往年得主熱切交流，家長自豪的眼神，不難感受重視教育的價值觀，在此傳承發揚。

「也因為各界對此獎的獨特性及目標有共識，經過長期經營，使獎學金更加壯大；當然，更希望獲獎生能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。」

張宗智以「傳承，認同，回饋」為大紐約區華人教育基金會獎學金闡釋三層意義：

傳承：象徵華人重視教育傳統

這項獎學金的第一層意義，就是「傳承」。每一年都有優秀的華人青年學生得獎，也象徵華人重視教育的傳統，薪火相傳。首要恭喜獲獎的同學，努力和實力獲得肯定。

認同：獲得企業或個人的贊助

其次，要特別向這項獎學金的創辦人李德怡會長致謝與致敬。身為在世界日報一起工作的夥伴，李德怡對這項獎學金投注了許多心力；也因為李會長的投入與用心，吸引眾多企業或個人代表的「認同」，贊助這項有意義的活動，必須致上最高謝忱。「認同」，是這項獎學金的第二層意義。

回饋：以良好表現有助於社會

獲獎的同學，不久就要到大學報到，開展新的人生。相信一定能持續良好的表現，成為對社會有用且有益的一分子，並進一步「回饋」社會。「回饋」，正是這項獎學金的第三層意義，也是我們對獲獎同學的期待。

基金會通過嚴謹過程選出得獎者，也因為有這麼多優秀的申請及獲獎者，進一步落實獎學金的理想。每位得獎者都很優秀，例如學業成績無懈可擊又熱愛公益的郭美希(Sabrina Guo)。

得獎者Sabrina 勇氣令人佩服

Sabrina在12歲就成立幫助社會邊緣的女孩的機構，迄今已幫助了5000多個孩子，曾獲聯邦政府表揚。新冠疫情時全國居家避疫，但防疫物品奇缺，她捐出大學基金4萬元，購買物資支持醫護人員，還親自捐贈抗疫物品，過程中竟因此陸續感染五次新冠，勇氣令人佩服。有意思的是，Sabrina的興趣多元，寫詩、拉小提琴之餘，還曾受邀在紐約時裝周和布魯克林時裝周表演。

得獎者Allen 困難中努力不懈

獲獎同學也有小創業家。對電腦和工程相當有興趣的何嘉輝(Allen Ho)，高中就在家經營自己的電子維修生意兩年，一度碰到不少困難，但幾個月後生意開始逐漸好轉；那兩年他服務了210名客戶，收入也成為他的零用錢和大學學費基金。對自己經商能力頗有信心的Allen，已獲得麻省理工學院錄取，將就讀電子工程和電腦科學專業，並計畫以商業管理為第二專業。

何嘉輝獲得雲吞食品公司獎學金，他的父親來自廣東，與弟弟一起經營中餐館有成，「每次搬家就會開新餐館」，但仍強調教育是能夠通往更好生活的道路，也引領何嘉輝在學業上努力不懈。

得獎者劉曄瑋 九年級才來美國

另外一位獲得大紐約華人基金會新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)的劉曄瑋(Yewei Liu)，也令人印象深刻。

劉曄暐2020年1月才被父母從中國的家鄉接到紐約，他的父母一直在餐館、雜貨店和廢品堆積場工作，每天早上5點，父母就出門工作，直到晚上才回家。劉曄暐是九年級下半學期的高中插班生；當時他的英語水平不足，但卻不因此畫地自限。

劉曄瑋說，從他到美國的第一天起，學習到深夜就成為了他日常生活的一部分，他需要補習他的英語，但更重要的是，他不想讓父母失望，而父母對他最大的期望，便是希望他能上一所好的大學，過上更好的生活。

由於家庭經濟條件有限，他只能在暑假參加紐約市府設立的「暑假工讀計畫」(SYEP)，藉此來累積社會經驗並賺取零用錢。他的認真努力，也獲得回饋。喜歡美術的劉曄暐，已被知名的美術學院錄取，同時還獲得了大紐約華人基金會的新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)。

「面對障礙困難 相互扶持前行」

張宗智表示，他特別喜歡劉曄暐這段話，也希望以此作為訪問的結語，這段話也是許多新移民的心聲：

「在紐約生活的每一分挑戰，讓我們家人的關係更加緊密…。我們共同面對著語言障礙和經濟困難，但我們相互扶持，為了共同的目標努力前行。」