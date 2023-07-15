基金會會長李德怡：注入內心力量 協助夢想啟航

大紐約區華人教育基金會會長李德怡致詞，希望獎學金為學生們注入內心力量，從而大膽無畏的向夢想進發。(記者張心／攝影)

大紐約區華人教育基金會獎學金(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)邁入第18個年頭，今年共有18位優秀華裔學子獲頒獎金；秉持幫助華人學生、回饋華人社區的傳統，18載的風雨和考驗堅韌著會長李德怡(Tina Lee)的初心，在華社歷經疫情考驗、仇亞犯罪危機席捲之時，更堅信助力優秀華生成長是凝聚華社力量的關鍵，不斷甄選真心為社會改變貢獻力量的新生代，也期盼未來有更多愛心人士攜手同行。

故事 從九一一罹難者家屬說起

談及創立大紐約區華人教育基金會獎學金的初衷，李德怡回憶，故事起源於2001年的九一一事件，為了向罹難者的家屬捐款，基金會初具雛形，隨著時間的推移，逐漸衍生出專門為幫助華人學生、回饋華人社區發展的大紐約區華人教育基金會獎學金。

「優秀的華裔青少年很多，不少生活在貧困中，經費的幫助對他們完成學業、實現夢想有至關重要的作用。」李德怡表示，除了以獎學金解決實質的學費問題之外，更重要的是為學生們注入內心力量，從而大膽無畏的向夢想前進，「當他們發現華人社區有這麼多人在關心他們、支持他們，願意做他們的後盾，助力他們夢想啟程的時候，相信這對於移民後代和低收入家庭華生而言，會更有信心、無負擔地追求內心所願。」

18載 鼓勵家中「首位大學生」

李德怡指出，18年來，不少得獎者其實是家中「首位大學生」，在艱難的環境中，懷抱著韌性考取了夢想的院校，卻因為家庭狀況無法拿出充足的學費，「這些孩子雖然來自低收入家庭，但非常有想法、有能力，願意為了未來去爭取獎學金。我們每每看到都很感動，當然也特別樂意支持。」

除了鼓勵低收入家庭學生以外，李德怡在運營大紐約區華人教育基金會的18年裡，也發現不少華生來自於領養家庭，因初到美國、與非華裔的領養父母一起生活，對於華裔社區所設置的項目、能夠提供的幫助不太了解，「但在他們知道華人教育基金會之後，意識到這與我的背景更加貼合，於是更有認同感，從而積極申請，開啟了人生的新篇章。」此外，李德怡表示，不僅僅是領養家庭學生，其他學生申請者們，也在基金會的帶領下，找到了對於華裔身分的歸屬。

甄選 願意回饋社區的優秀學生

談及甄選獲獎者的標準，李德怡坦言，每年收到非常多的優秀申請，華人的新生代不僅成績優異，而且都具備超強的課外活動和領導經歷。但是在一些深入的考評中，會發現不少學生只是為了申請學校而參與活動，對於「領導力」本身還缺乏興趣。

「我們希望選拔出的是，真心願意回饋社區的優秀學生。」李德怡表示，出色的成績和優秀的活動履歷在華裔生中很常見，但能夠在獲得獎學金幫助後，銘記華人社區眾志成城的支持，以身作則回饋社會發展的真心青年，才是大紐約區華人教育基金會期望為華社選拔的新一代領導力量。

誓言 2009趙軒惟真心實意踐行

回憶起這麼多年來的得獎者，李德怡如數家珍，直言歷屆獲獎生中、2009年的趙軒惟(Hewett Chiu)真心實意在踐行申請獎學金時的誓言，一步一個腳印實現著改善醫療保健系統的理想。他成立非營利機構、提供亞裔等少數族裔醫療服務，之後自主創業，協助弱勢族群獲得較佳的醫療保險，並在忙碌的生活中，仍然願意回來擔任理事和導師。

新階段 提供職業指導和發展建議

「我們非常希望有更多的專業人士，加入基金會助力華社下一代發展。」李德怡表示，大紐約區華人教育基金會之後將進入新階段，重點為學生們提供職業指導和發展建議，「所以除了獲獎者校友網絡，也期待更多志同道合、願意回饋社區、幫助新生代發展的專業人士，為學生提供一對一指導，或是在小組討論上發言，分享行業和職業資訊。」

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大紐約區華人教育基金會網址：https://chinesescholarship.org