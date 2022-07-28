大紐約區華人教育基金會 助學子逐夢

出席典禮的本屆獲獎學生合影。(本報記者╱攝影)

第17屆大紐約區華人教育 基金會獎學金頒獎典禮，7月14日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行，17名優秀華裔學子獲頒獎學金；世界日報紐約社社長張宗智代表世報捐贈款項給基金會，由會長李德怡代表接受。

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說，不少獎學金得主都是第二代移民，也是家中第一代大學生，在疫情期間堅持服務社區，反對仇恨亞裔 犯罪，為社區發聲；她指，這筆獎學金將為學子提供經濟支持，鼓勵他們追逐夢想，用愛心待人，學成後回饋社區。

張宗智恭喜獎學金得主，並感謝各界的支持；他說，大紐約區華人教育基金會獎學金自2005年創始，「2005年出生的孩子，今年17歲，若可申請大學，今年也可能是在座其中某一位獲獎者」。

張宗智說，這項獎學金有三層意義，第一是每年都有優秀華生接捧得獎，象徵著華人重視教育的「傳承」，第二他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心，獲得各企業與個人的「認同」，第三是獲獎學生將到大學深造，日後繼續追求卓越成就，成為社會有益的一份子，期待他們日後能「回饋」社區。

United Hospital Foundation主席施吉宣(Anthony Shih)作為主講嘉賓鼓勵獲獎學生，他說，過去三年中，新冠疫情帶來致命疾病與心理健康危機，犯罪率上升，以及仇恨亞裔犯罪四起，但同時醫護英雄堅守前線以及民眾自發保護社區等，帶來正面影響；他鼓勵獲獎的華生為夢想而戰，「因為你是亞裔，沒有什麼挑戰不能克服」。

波士頓市長吳弭以視頻鼓勵獲獎學生。(視頻截圖)

17名獲獎學生中，有七人獲得優秀學生獎學金(Merit Scholars)，一名獲得麥鳳娟紀念獎學金(Salina Mai Memorial Scholarship)，一人獲紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，八名獲雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)；獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

獲獎的17名學生都已被美國各大高校錄取，包括將入讀史丹福大學的陳昊、入讀耶魯大學的邱奕旋、劉旖宵與盧心藍、多倫多大學(University of Toronto)的王欣欣、約翰霍普金斯大學范程程、麻省理工學院的施天響、陳敏與周穎欣、喬治城大的陳玉昕、普林斯頓大學的吳舒慧、賓州大學的倪彬瑩與鄭嘉怡、喬治亞理工學院的鄭佩珊、羅斯-豪曼理工學院(Rose-Hulman Institute of Technology)的趙文霆、柏克萊加州大學的高鄭皓與紐約大學的王麗薇。

2018年獎學金得主賴嘉晴獻唱歌曲。(本報記者╱攝影)

2018年的大紐約華人獎學金得主，今年從大學畢業，三位校友代表伍新明、賴嘉晴與譚豔珍當日也出席，與學弟妹慶祝這一時刻。

波士頓首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu)與紐約市議會第20選區首位華裔女性市議員黃敏儀(Sandra Ung)，通過視訊恭喜本屆獎學金得主，感謝大紐約區華人教育基金會獎學金為學子提供經濟支持。