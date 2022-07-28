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基金會會長李德怡：不畏挑戰 華裔學子創造改變

記者呂賢修 / 紐約報導
李德怡感謝理事、校友、社區的支持。(本報記者╱攝影)
李德怡感謝理事、校友、社區的支持。(本報記者╱攝影)

大紐約區華人教育基金會獎學金17歲了，從首屆三位受獎學生，到今年的17人，要感謝許多「義工」的付出。本屆義賣募款，2016年獲獎生翁嵐華(Lanhua Weng)捐出大學時的創作「線條」(Lines)，這幅抽象畫，有如象徵贊助者、各屆學生與返回指導的校友們，因機緣在此交錯。而頒獎典禮，四年前獲獎，今年剛從哥倫比亞大學畢業的賴嘉晴(Skylar Lai) ，彈著吉他歌頌青春，也勾起無限回憶，點滴在心頭。轉眼間，我的女兒明年也要申請大學了。

17年，足以見證獲獎者當上企業主管、初步達成人生目標，或輾轉找到新方向。事業、金錢，成功的定義有很多種，而今年典禮的演講嘉賓，United Hospital Fund主席施吉宣(Anthony Shih) 醫師，為人謙虛、感恩，關懷他人，樂於助人；演講中也提到自己轉換職場，提醒學生，人生的路可能有許多曲折，但終能達成目標。這與基金會想傳達的理念契合，相信也帶來許多啟發。

獲獎添信心 校友義工樂於回饋

因為這項獎學金，我面試過許多錄取名校的申請學生，也提醒女兒學習獨立思考的重要性，「大學不是目的地，而是可以幫妳完成目標」。這次另一位典禮嘉賓，波士頓首位少數族裔及女性市長吳弭(Michelle Wu)傳達給學生的訊息，也很振奮人心。

基金會運作這些年，常被外界忽略的，是義工的重要性。非營利組織，許多事要靠義工，比如理事，學生導師都是義工，還有成功企業家及社區領袖，對受獎者提供生涯建議，需要更多熱心人士加入。歷屆獲獎生中，2009年的趙軒惟(Hewett Chiu) 讓人印象深刻，當初申請獎學金時，就有改善醫療保健系統的理想。他後來成立非營利機構，提供亞裔等少數族裔醫療服務，之後到政府衛生部門工作，也是負責社區推廣，現在自創公司，協助弱勢族群獲得較佳的醫療保險，雖然忙碌，仍願意回來擔任理事、導師。

許多受獎生後來當醫生、從事教育工作，或成為科技、創新主管，影響很多人的生活。比如有位2019年獲獎生成立科技公司，幫助藥局、醫院及假藥氾濫的非洲等地區，以低成本的方式快速分辨藥物真假，也曾透過視訊分享經驗。

我們重視學生的參與，有生涯規劃小組加強與學生互動，追蹤後來的發展。學生也很積極，比如有人擅長寫程式，熟悉網路行銷、社交趨勢，也發揮所長，加上創新觀念，讓基金會能跟上潮流。許多導師很開心，覺得與學生接觸，讓自己充滿活力，也與基金會一樣常保年輕。

疫情仇亞凸顯危機 提升向心力

這兩年新冠疫期，基金會有許多意外收穫，更多人自動自發，也進一步凝聚獲獎生向心力。因為學生散居全美各地，過去辦實體活動，許多人難參與。但疫期被迫改為線上活動，像生涯規劃講座，或在仇亞風氣惡化時，邀國會眾議員孟昭文參與座談，學生分享自身經驗等，反而有更多人參加。有學生在紐約的華人博物館工作，帶領大家參觀，瞭解華人在美歷史；也有人成立亞裔作家相關的讀書會；或像另一位校友董事潘家宙(Chia Pan)，在投資銀行工作，還創業開餐館，仍積極回來幫忙辦活動，傳授財務規劃等學校缺少的知識。

疫情衝擊各行各業，但贊助商及個人仍踴躍支持，因為感受到學生的上進心，在困難時期，更願意幫助他們，加上仇亞風氣，為社區栽培未來人才，也更顯重要。雲吞食品公司獎學金得主，因家人經營餐館，常在亞裔很少的社區、學校成長，難免有被歧視的經歷。像今年一位獲獎生，體會到華人家長英文能力有限，易遭人歧視，志願當英文家教，希望幫助他人改變此困境。看到這些申請者的故事，很讓人感動，他們有時比成年人更成熟、積極。也希望以後有更多關心社會、有主見、願意創造改變、勇敢作自己的學生加入我們。

大紐約區華人教育基金會網址：www.greaternychinese.dollarsforscholars.org，臉書：www.facebook.com/greaternychinesedollarsforscholars。

2022年頒獎典禮獲獎學生、出席校友、基金會理事，與會長李德怡(前排右三起)、世...
2022年頒獎典禮獲獎學生、出席校友、基金會理事，與會長李德怡(前排右三起)、世報社長張宗智、主講人施吉宣等合影。(本報記者╱攝影)

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