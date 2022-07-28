我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捷藍航空38億美元收購精神航空 將成美第5大航企

庫許納：前白宮幕僚長凱利訪北京時與中國官員肢體衝突

世界日報社長張宗智：教育紮根 生生不息

記者呂賢修 / 紐約報導
世界日報紐約社社長張宗智。(記者呂賢修╱攝影)
世界日報紐約社社長張宗智。(記者呂賢修╱攝影)

世界日報長期關注美國教育，以及華人子女就學、就業等議題。作為大紐約區華人教育基金會支持者之一，很高興在兩年疫情之後，世報再次有機會與贊助廠商、得獎學生等，面對面相聚。從獲獎生與往年得主熱切交流，家長自豪的眼神，不難感受重視教育的價值觀，在此傳承發揚；也因各界對此獎的獨特性及目標有共識，經過長期經營，獎學金更加壯大；當然，更希望獲獎生能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。

這項獎學金自2005年創設以來，今年已經是連續第18年頒獎。2005年出生的孩子，今年17歲，若可以申請大學，今年也可能是其中某一位得獎者。

因此，我認為這項獎學金的第一層意義，就是傳承。每一年都有優秀的華裔學生接棒得獎，也象徵華人重視教育的傳統，薪火相傳，恭喜獲獎的同學，你們的努力和實力，得到肯定。

我也要特別向獎學金的創辦人李德怡會長致謝與致敬。作為在世界日報一起工作的夥伴，我知道她對這項獎學金的投入與用心；也因為認同基金會的目標，許多企業或個人代表贊助這項有意義的活動。「認同」，也是這項獎學金的第二層意義。

獲獎的學生，不久就要到大學報到，相信一定能持續良好的表現，成為對社會有用且有益的一分子，進一步「回饋」社會及華人社區，這是這項獎學金的第三層意義，也是我們對各位的期待。

基金會通過嚴謹過程選出得獎者，也因為有這麼多優秀的申請及獲獎者，進一步落實獎學金的理想。我觀察得獎者有幾個特色：

學業成就傑出 發展多元興趣

得獎同學無論在文學、歷史或科學等學術領域表現優秀，也發展音樂、運動或社會服務等學業以外的興趣，豐富了自己的學習生活與成長；他們不僅如願進入美國最頂尖的大學，也獲得像大紐約區華人教育基金會等獎助，踏出了穩健的一步。

新一代移民 重視家庭也接納華人傳統

許多同學的父母是第一代移民，和為了給下一代更好的生活環境和學習機會，努力工作。但多數得獎同學的中文溝通能力都不錯，有一位得主盧心藍甚至努力學習和了解普通話和父母家鄉的福州話，希望對父母的語言和文化背景，不會再「親切但陌生」。

得獎同學多數也希望因為自己的優秀表現，能榮耀父母和家庭。

例如準備進入耶魯大學的劉旖宵，因為父親離世，立志成為醫生，他沒有放棄任何一個申請獎學金的機會，就是希望讓獨立撫養他們兄弟的母親，能夠減輕負擔，因為他說：「家人對我來說是一切。」

體會因身為亞裔可能遇到的歧視

疫情期間，在美國的亞裔經常遭受歧視。這次的得獎同學中，有幾位對歧視問題表達了看法，尤其讓我印象深刻。

例如準備到史丹福大學念文學的陳昊，就因自己中文名字被歧視的經驗，加上從閱讀中體會美國社會對亞裔存在已久的刻板印象，希望透過文字能創造改變，讓更多人對亞裔文化有正確的認識。

將進入耶魯大學的盧心藍，曾參與一項大型的仇恨亞裔調查研究，發現很多和她年紀差不多的青少年，在疫情期間即使躲過了街頭犯罪，但在網上遭受仇恨言論的攻擊卻十分頻繁。

盧心藍因此希望創設一個平台，希望和她一樣的移民後代，得到社會的關注和尊重，「不讓一時的仇亞現象成為時代的傷痛。」

大學教育是移民家庭融入主流社會的重要過程，世界日報作為美國最重要的華文媒體，不管是教育相關新知、維護華人教育權益等方面，將繼續扮演華人與社區、主流社區間橋梁的角色，也見證一代又一代華裔學子出人頭地。

教育 華人 亞裔

上一則

邱奕旋：政治醫學 引領世界變革

下一則

基金會會長李德怡：不畏挑戰 華裔學子創造改變

延伸閱讀

北美洲台灣人醫師會獎學金 每名3000元接受申請

北美洲台灣人醫師會獎學金 每名3000元接受申請
羅省岡州保安堂117周年 頒獎學金

羅省岡州保安堂117周年 頒獎學金
美南大專校聯會頒獎學金 何怡中接會長

美南大專校聯會頒獎學金 何怡中接會長
您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

熱門新聞

「傳承生偏好」在美國各大名校有百年傳統，例如耶魯大學仍採行。圖為耶魯大學校園。(Getty Images)

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

2022-07-14 23:29
疫情後，申請大學選擇SAT或是ACT的學生，反而增加。圖為馬里蘭州高中學生正在練習SAT考試。(美聯社)

WSJ：越來越多學生報考SAT、ACT 盼增錄取機會

2022-07-02 21:30
（圖：健康醫療網提供）

孩子壓力大？研究：「1招」紓壓、有助情緒穩定

2022-07-10 00:30
（圖：健康醫療網提供）

父母只陪孩子玩手機、看影片 當心「假性陪伴」

2022-07-16 01:00
由於數學教授賽德斯對提交數據的質疑，哥倫比亞大學不會參與「美國新聞與世界報導」將在9月初發布的新版大學排名。圖為哥大圖書館。(Getty Images)

數據遭質疑 哥大退出美國新聞與世界報導大學排名

2022-07-01 22:05
邱奕旋與雙親。(邱奕旋提供)

邱奕旋：政治醫學 引領世界變革

2022-07-28 11:57

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
白宮：拜習今早談了2小時17分 兩人談話議程廣泛

白宮：拜習今早談了2小時17分 兩人談話議程廣泛