世界日報社長張宗智：教育紮根 生生不息

世界日報紐約社社長張宗智。(記者呂賢修╱攝影)

世界日報長期關注美國教育 ，以及華人 子女就學、就業等議題。作為大紐約區華人教育基金會支持者之一，很高興在兩年疫情之後，世報再次有機會與贊助廠商、得獎學生等，面對面相聚。從獲獎生與往年得主熱切交流，家長自豪的眼神，不難感受重視教育的價值觀，在此傳承發揚；也因各界對此獎的獨特性及目標有共識，經過長期經營，獎學金更加壯大；當然，更希望獲獎生能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。

這項獎學金自2005年創設以來，今年已經是連續第18年頒獎。2005年出生的孩子，今年17歲，若可以申請大學，今年也可能是其中某一位得獎者。

因此，我認為這項獎學金的第一層意義，就是傳承。每一年都有優秀的華裔學生接棒得獎，也象徵華人重視教育的傳統，薪火相傳，恭喜獲獎的同學，你們的努力和實力，得到肯定。

我也要特別向獎學金的創辦人李德怡會長致謝與致敬。作為在世界日報一起工作的夥伴，我知道她對這項獎學金的投入與用心；也因為認同基金會的目標，許多企業或個人代表贊助這項有意義的活動。「認同」，也是這項獎學金的第二層意義。

獲獎的學生，不久就要到大學報到，相信一定能持續良好的表現，成為對社會有用且有益的一分子，進一步「回饋」社會及華人社區，這是這項獎學金的第三層意義，也是我們對各位的期待。

基金會通過嚴謹過程選出得獎者，也因為有這麼多優秀的申請及獲獎者，進一步落實獎學金的理想。我觀察得獎者有幾個特色：

學業成就傑出 發展多元興趣

得獎同學無論在文學、歷史或科學等學術領域表現優秀，也發展音樂、運動或社會服務等學業以外的興趣，豐富了自己的學習生活與成長；他們不僅如願進入美國最頂尖的大學，也獲得像大紐約區華人教育基金會等獎助，踏出了穩健的一步。

新一代移民 重視家庭也接納華人傳統

許多同學的父母是第一代移民，和為了給下一代更好的生活環境和學習機會，努力工作。但多數得獎同學的中文溝通能力都不錯，有一位得主盧心藍甚至努力學習和了解普通話和父母家鄉的福州話，希望對父母的語言和文化背景，不會再「親切但陌生」。

得獎同學多數也希望因為自己的優秀表現，能榮耀父母和家庭。

例如準備進入耶魯大學的劉旖宵，因為父親離世，立志成為醫生，他沒有放棄任何一個申請獎學金的機會，就是希望讓獨立撫養他們兄弟的母親，能夠減輕負擔，因為他說：「家人對我來說是一切。」

體會因身為亞裔 可能遇到的歧視

疫情期間，在美國的亞裔經常遭受歧視。這次的得獎同學中，有幾位對歧視問題表達了看法，尤其讓我印象深刻。

例如準備到史丹福大學念文學的陳昊，就因自己中文名字被歧視的經驗，加上從閱讀中體會美國社會對亞裔存在已久的刻板印象，希望透過文字能創造改變，讓更多人對亞裔文化有正確的認識。

將進入耶魯大學的盧心藍，曾參與一項大型的仇恨亞裔調查研究，發現很多和她年紀差不多的青少年，在疫情期間即使躲過了街頭犯罪，但在網上遭受仇恨言論的攻擊卻十分頻繁。

盧心藍因此希望創設一個平台，希望和她一樣的移民後代，得到社會的關注和尊重，「不讓一時的仇亞現象成為時代的傷痛。」

大學教育是移民家庭融入主流社會的重要過程，世界日報作為美國最重要的華文媒體，不管是教育相關新知、維護華人教育權益等方面，將繼續扮演華人與社區、主流社區間橋梁的角色，也見證一代又一代華裔學子出人頭地。