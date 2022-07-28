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邱奕旋：政治醫學 引領世界變革

記者顏潔恩 整理
邱奕旋與雙親。(邱奕旋提供)
邱奕旋與雙親。(邱奕旋提供)

即將入讀耶魯大學的台灣移民之子邱奕旋(Ethan Chiu)，對科學與政治抱有熱誠，高中起在醫院、非營利機構當志工；盼能在醫療保健領域嶄露頭角，他想與全球各地的人一起引領世界變革，用知識給人們創造更好的生活。

邱奕旋從長島的塞奧瑟高中(Syosset HS)，以100分的GPA成績畢業；在校時，他在西奈山醫院、國會議員辦公室當志工，同時是美國紅十字會全國青年委員會一員，以及多個非營利機構的董事成員，「這些經驗令我對跨越全球的社會服務有寶貴的見解，更了解全球的衛生倡議。」

當志工時，曾目睹一名母親因無法承擔兒子的醫藥費崩潰大哭，激勵他開始研究降低醫療成本的方法；他偶然發現可用一種名為多西環素(Doxycycline)的抗生素，壓制乳腺癌，通過生物信息整合並完成新型幹細胞研究實驗，總結出多西環素對一些癌症有治療效果。

「研究通常被看作是發現新現象，但利用科學家現有的工具來創新研究也是重要一環」，邱奕旋表示，除開發出新療法，這類研究旨在控制生產和分銷成本，為許多人省下天價醫療費用。

他的個人愛好包括閱讀、關注時事、薩克斯風、騎單車，也是演說家；他對全球最新醫學突破、地緣政治事件感興趣。

邱奕旋的父親是系統工程師、母親是醫療技師，從小家境比其他移民來得穩定，對雙親的栽培很感恩，「他們為我打造無憂童年，並鼓勵我追逐夢想」；但父母加班熬夜是常態，這也直接啟發他凡事做到最好的態度。

「父母常鼓勵我，也支持我的志向」，雖然母親希望他從醫，但對政治政策也有興趣，他暫未限制自己的潛能。

將進入耶魯大學，主修道德、政治與經濟學，以及分子生物雙學位，他計畫進一步攻讀醫學或法學博士，為未來從事醫療保健政策職業做準備；他的人生目標是成為引領全球變革的一員，在熱愛的領域給人們帶來更好的生活，「我相信透過倡議和科學研究，可以在醫學和國際關係中找到最佳平衡，以及我的熱情所在。」

華裔尖子生邱奕旋。(邱奕旋提供)
華裔尖子生邱奕旋。(邱奕旋提供)
邱奕旋與雙親。(邱奕旋提供)
邱奕旋與雙親。(邱奕旋提供)

耶魯大學 醫學 移民

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