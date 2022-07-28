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施天響：歷史科學 為人創造改變

記者鄭怡嫣 整理
施天響。(施天響提供)
施天響。(施天響提供)

出生於中國移民家庭，施天響(Brian Shi)是家中老么，也是家裡的第一代大學生，以出色的學術表現與豐富的課外活動，被麻省理工學院物理系錄取，也獲得大紐約區華人教育基金會針對餐館工子女的雲吞食品成就獎學金，他與姊姊施天姿，是首次同獲此獎學金的姊弟。

施天響的父母1990年代從福州移民來美，在皇后區雷哥公園(Rego Park)定居，母親在家養育三名子女，父親大半生都在餐館打工，除感恩節外，連生病也不休息。童年時，施天響不理解他的忙碌與沈默，逐漸長大，才體會父母希望通過教育改變下一代的未來，為此才日夜不休。

初中畢業後，他和姊姊一樣，就讀曼哈頓知名私立高中三一學校(Trinity School)，這是全國歷史第五悠久的學校，長年位居各大榜單最佳高中前十，他每天早晨6時起床，搭一小時地鐵上學，他喜歡物理，因為像是「奇妙的數學魔法」，利用各種數學的公式，解答宇宙運行的奧秘，也是在這所高中，通過與老師的自由探討，他逐漸喜歡上歷史，「歷史是極其主觀的，加諸一點點細節與背景，就能改變視角」，他也從歷史中，找到更多闡釋現今議題的線索。

高中期間，他曾獲美國計算機奧賽銀牌、計算機算法比賽HackDalton第一名，2020年下城數學邀請賽(Downtown Mathematics Invitational)個人組第三名及團體組第一名等獎項，也被老師評為頭腦敏捷，謙虛又慷慨；進入麻省理工後，他想整合對於歷史與物理的興趣，研讀「科學、科技與社會」專業。未來，他說也許會成為一名學者，「但無論如何，我想從事能影響人的職業」。

施天響六歲開始拉小提琴與中提琴，這也是他釋放壓力、表達情感的渠道，也是與人連結與共鳴的方式，他在校內演奏過中國曲目，也在中央公園為遊人演奏歌曲，「都是難忘的回憶，音樂讓人快樂和感性」。

施天響從六歲開始拉小提琴。(施天響提供)
施天響從六歲開始拉小提琴。(施天響提供)
施天響與同學。(施天響提供)
施天響與同學。(施天響提供)
施天響(右一)與家人。(施天響提供)
施天響(右一)與家人。(施天響提供)

移民家庭 教育 地鐵

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