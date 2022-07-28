施天響：歷史科學 為人創造改變

施天響。(施天響提供)

出生於中國移民家庭 ，施天響(Brian Shi)是家中老么，也是家裡的第一代大學生，以出色的學術表現與豐富的課外活動，被麻省理工學院物理系錄取，也獲得大紐約區華人教育 基金會針對餐館工子女的雲吞食品成就獎學金，他與姊姊施天姿，是首次同獲此獎學金的姊弟。

施天響的父母1990年代從福州移民來美，在皇后區雷哥公園(Rego Park)定居，母親在家養育三名子女，父親大半生都在餐館打工，除感恩節外，連生病也不休息。童年時，施天響不理解他的忙碌與沈默，逐漸長大，才體會父母希望通過教育改變下一代的未來，為此才日夜不休。

初中畢業後，他和姊姊一樣，就讀曼哈頓知名私立高中三一學校(Trinity School)，這是全國歷史第五悠久的學校，長年位居各大榜單最佳高中前十，他每天早晨6時起床，搭一小時地鐵 上學，他喜歡物理，因為像是「奇妙的數學魔法」，利用各種數學的公式，解答宇宙運行的奧秘，也是在這所高中，通過與老師的自由探討，他逐漸喜歡上歷史，「歷史是極其主觀的，加諸一點點細節與背景，就能改變視角」，他也從歷史中，找到更多闡釋現今議題的線索。

高中期間，他曾獲美國計算機奧賽銀牌、計算機算法比賽HackDalton第一名，2020年下城數學邀請賽(Downtown Mathematics Invitational)個人組第三名及團體組第一名等獎項，也被老師評為頭腦敏捷，謙虛又慷慨；進入麻省理工後，他想整合對於歷史與物理的興趣，研讀「科學、科技與社會」專業。未來，他說也許會成為一名學者，「但無論如何，我想從事能影響人的職業」。

施天響六歲開始拉小提琴與中提琴，這也是他釋放壓力、表達情感的渠道，也是與人連結與共鳴的方式，他在校內演奏過中國曲目，也在中央公園為遊人演奏歌曲，「都是難忘的回憶，音樂讓人快樂和感性」。