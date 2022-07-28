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陳敏：善用時間 多方探索熱情

記者和釗宇 整理
陳敏(左)獲得班級最優秀學生獎。(陳敏提供)
陳敏(左)獲得班級最優秀學生獎。(陳敏提供)

雲吞食品成就獎學金得主陳敏(Stephanie Chen)，畢業於長島Connetquot High School，已被麻省理工學院計算機科學系錄取；從小在父母身邊幫工，她說學會如何善用時間，是重要的人生經驗。

父母來自福州，2000年代初來美從事餐館行業；她說，從小在父母的餐館幫工，周末每天四到八小時，周內如果請不到臨時工，放學後也必須幫忙；但即便家庭負擔沉重，她的成績依然優異，平均分98分，全校第一。

陳敏說，幫助父母工作，維持成績，還要參加各種課外活動，無疑是最大挑戰，但她能很好地平衡工作和學習；「關鍵是分清楚輕重緩急；我在九年級就修了非常多的課，也減輕高中後期的負擔，有更多時間從事課外活動、在餐館幫父母。」

父母對她的並沒有太高的期待，「當然希望我有好成績，但從沒有逼我學習，而是希望我自主學習，找到自己的興趣；他們平時工作很累，這也激勵我努力學習。」

陳敏不僅成績出色，而且課外活動豐富，她是「亞裔熱情項目」(AsianPassion Program)中國分部的總監，該組織為亞洲各國和美國學生配對，幫助亞洲學生學習英語、了解多元文化；她主要負責面試並培訓美國學生，幫助他們聯絡中國學生。

加入該項目，主因看到疫期發生太多仇亞犯罪，「我住在白人社區，全年級只有三個華裔；這些事讓我感到鬱悶，但無處訴說，希望找到有同感的亞裔同伴，所以加入這個組織；而且，父母作為第一代移民，有語言障礙，而我在做促進美中交流、消除語言障礙的工作，很有成就感。」

「目前我們中國分部的規模最大，幫助約300名中國學生學習英文」，她通過與中國學生的交流，也了解更多中國文化。

選擇主修計算機科學，因為數學是她最喜歡、擅長的科目，「我很有創造力，而計算機科學就是一個充滿創造性的專業，尤其是人工智能；雖然還不確定未來想做什麼，相信這四年能找到方向。」

她表示，這項獎學金對她幫助很大，「父母辛勤工作才能負擔我的學費，我希望減輕他們的負擔，也能認識許多和我背景相似的優秀學生，得到有用的建議。」

陳敏被麻省理工學院計算機科學系錄取。(陳敏提供)
陳敏被麻省理工學院計算機科學系錄取。(陳敏提供)
陳敏(左二)與父母及弟弟。(陳敏提供)
陳敏(左二)與父母及弟弟。(陳敏提供)

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