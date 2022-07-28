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陳昊：熱愛文學 挑戰亞裔偏見

記者牟蘭 整理
陳昊(右二)獲第17屆大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(陳昊提供)
陳昊(右二)獲第17屆大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(陳昊提供)

陳昊(Lawrence Chen)憑藉高中的優秀表現，獲本屆大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金，他從小熱愛文學，曾多次以小記者身分至中國採訪，疫情爆發後，他嘗試在校園探討美國文化中對亞裔的刻板印象，也將進入史丹福大學攻讀文學專業。

母親來自上海，父親來自南京，兩人來美國求學，為攢生活費，一度在餐廳工作，之後分別從事風險管理與計算機科學；受父母影響，即將進入大學的他，也在星巴克打工，希望經濟獨立，以一個新身分進入大學。

在新州生長的陳昊，以GPA3.99/4.0的成績畢業於普林斯頓高中(Princeton High School)；他說，因與老師研究有關亞裔的書籍時，看到描繪亞裔的刻板印象，他完成重新改寫相關故事的計畫，讓更多人對亞裔文化有正確的認識。

陳昊指，他成長的社區亞裔較多，有良好的學習環境，過去也常到中國；但他說，小學時，曾因自己的中文名「昊」，遭同學取笑，才改英文名「Lawrence」，「他們用我名字開玩笑，『How are you doing？』讓我感到不被尊重。」

疫情爆發後，他通過網路組建「補充英文」(Supplementary English)讀書論壇，邀請50多名全國不同地區的高中文學同好，探討文化變遷，重新認識亞裔等各族裔的形象，推廣多元文化。

陳昊喜歡跑步、划船與閱讀；父母在他幼時很忙，他和妹妹放學總是最後一個被接的學生，等待時只能與書本為伴，他最喜歡的作家是法國文豪、「基度山恩仇記」的作者大仲馬。

能說流利中文，他從2015年到2020年，多次參加小記者活動，至中國採訪，可以用中文寫文章；除了中文寫作，他也喜歡英文寫作，曾多次在比賽獲得佳績。

陳昊已接受史丹福大學提早錄取，他也被耶魯、普林斯頓、康乃爾、賓大與達特茅斯學院錄取；他指，受到名校青睞，不僅要成績好，還有有一份與眾不同的「簡歷」故事，寫作能力也有助加分。

陳昊(中)獲大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(陳昊提供)
陳昊(中)獲大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(陳昊提供)
陳昊將進入史丹福大學攻讀文學專業。(陳昊提供)
陳昊將進入史丹福大學攻讀文學專業。(陳昊提供)

亞裔 史丹福大學 疫情

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