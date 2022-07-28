吳舒慧：創意科技 造福移民社會

在颶風艾妲(Ida)期間，「iGoGreen」收到不少捐贈，吳舒慧與朋友將物資打包送給受災戶。(吳舒慧提供)

紐約人壽獎學金獲獎者吳舒慧(Christina Wu)，是家中第一位大學生，深知父母為提供子女更好教育 條件的辛苦，她也積極參與社區，幫助有需要的人；她將進入普林斯頓大學主修電腦科學，希望結合創意與科技，打造更人性化的使用體驗。

父母於1990年代從福建移民 來美開餐館；吳舒慧說，為了協助家計，父母沒讀完高中，她從小看兩人辛勞，也會幫忙在餐館打雜，「但爸媽寧願自己辛苦，要我以課業為重，不希望我走他們的老路，我也學習如何平衡課業與在餐館幫忙。」

五歲前住在紐約市布碌崙(布魯克林)的吳舒慧，後來全家搬到新澤西，從小學到高中，學校亞裔 相當少。她說身為移民子弟，到父母的餐館幫忙稀鬆平常，但由於同學鮮少有類似經驗，她曾被嘲笑，也因要幫忙餐館工作，無法跟朋友出去玩，感覺尷尬甚至挫折。

「但長大後看見父母的辛苦，都是為了給我跟弟弟、妹妹更好的生活，我也希望盡自己的能力幫忙，這次獲得獎學金，可減輕父母負擔，幫助我完成學業。」

課餘她喜歡打排球、做藝術創作，也關心環保，疫情期間她與朋友成立非營利組織「iGoGreen」，在社群網站上宣導環保的重要。

颶風艾妲(Ida)期間，不少居民受到影響，「iGoGreen」收到食物、尿布的捐贈，吳舒慧和朋友將捐贈物資打包，送給受災戶；目前，該組織繼續進行環境教育，比如到當地小學教導學生環保的重要，並用回收物品製作手工藝等。

身為家中的第一位大學生，吳舒慧表示，當媽媽在電話的那頭聽到她不僅上了大學，更被常春藤學校之一的普林斯頓大學錄取，「媽媽聽起來情緒很激動」；對於父親反應，吳舒慧說，爸爸倒是覺得不意外，「因為他看到我的努力，覺得這是我應得的。」

對於未來，吳舒慧希望將自己數學、科學的專長，結合創意的一面，成為用戶體驗和界面設計師(UI設計師)，同時她也期待利用所學，回饋移民、亞裔社區。