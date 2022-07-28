趙文霆：修理老車 愛上機械工程

趙文霆和他的德語老師Biberstine。(趙文霆提供)

趙文霆(Toby Zhao)的人生和餐館分不開。父母在印第安納州 開餐館，姑姑在芝加哥開餐館，就連父母的朋友也都是開餐館的。他從小在餐館幫工，一直到現在。不過，他在當地高中名列前茅，最後進入心儀的大學，還獲得大紐約區華人教育基金會雲吞食品成就獎學金。他的理想是成為一名工程師。

趙文霆今年從印第安納州Ossian鎮的Norwell High School畢業，將進入羅斯-豪曼理工學院(Rose-Hulman Institute of Technology)，主修機械工程。這所大學工程專業本科在「美國新聞和世界報導」名列第一。他覺得很滿意，也很自豪。

趙文霆四歲時從中國的祖父母家，回到美國父母身邊。他對餐館的最初記憶是拿著水槍，對店裡的顧客射擊。他家餐館的許多老顧客都記得，到現在還不時用這件事逗樂。

從記事起，趙文霆就在餐館幫工。他說，除了炒菜，各種工都嘗試過。從掃地、洗碗到當服務生，從買菜到修理桌椅，樣樣都會。小時候，看到別的孩子放學就回家，而他卻是進餐館，他感到不情願。但隨著年歲增長，開始從正面理解這種環境。餐館讓他變得自律，對自己有要求，他就是這樣選了一門又一門有難度的課，最後以GPA4.0的成績畢業。餐館也讓他看到生活艱辛的一面，認識奉獻的價值。他不斷努力的一個重要原因，就是不想讓父母失望。

他對餐館有很深的情感，父母對他也有一定程度的依賴。他說上大學後，父母肯定會很失落，也會很忙，因為店裡少個人幫忙。在鎮裡，要找個人幫工幾乎不可能。或許父母再工作幾年，會選擇退休 。

生活的磨練讓趙文霆認識到，學業成績只是人的一個方面，好的性格才是伴隨一輩子的財富，正是身邊家人朋友，那些關心愛護他的人，塑造了他的個性。他為此特別感謝自己的德語老師Biberstine女士。

趙文霆在家開一輛已20年的本田 車，許多零件都換過，他說只要能自己換，都是親自動手。修理汽車培養了他對機械的興趣，將來想當一名優秀的機械工程師。