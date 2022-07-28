劉旖宵：立志從醫 探索心理疾病

劉旖宵(中)高中畢業禮和母親與哥哥。(劉旖宵提供)

17歲的劉旖宵(Sean Liu)今秋將進入耶魯大學 主修化學。中學時意外失去父親，讓他立志成為一名醫生，不但在高中校內成績優異，更在入學前就開始為耶魯不同院系的實驗室做研究工作，「我只想讓母親驕傲」他說。

劉旖宵畢業自新澤西州 蒙哥馬利高中(Montgomery High School)高中，去年他已經開始在耶魯大學化學系的Newhouse Research Lab實驗室開始研究工作，該實驗室主攻神經科學和治療神經功能障礙。

採訪中他從未提及自己當過學生會副主席、科學奧林匹克(Science Olympiad)冠軍和許多志工經歷，以及作為優秀學生任教課後機構等；少言寡語的他說，只是希望做好自己該做的事。

對於專業和職業目標，劉旖宵十分明確，「我要當一名醫生。」他希望從化學領域來應對心理健康 危機；「這一問題在現代社會中被忽視，例如一些社會問題看似表面，但信息高速流通的今天，人們很難不被影響，而這些會在不知不覺中對人們的心理健康造成深遠的影響。」

劉旖宵說，幾年前一位親人因為心理疾病離世，這更使他堅定了志向；而生離死別的考驗對他來說已不是第一次。中學時，父親意外去世，留下母親獨自扶養自己和哥哥。

「家人對我來說是一切。」他說，哥哥比自己年長兩歲，同樣在耶魯大學學習化學和經濟雙專業；雖然劉旖宵也同時被普林斯頓大學和麻省理工學院錄取，但他最終還是選擇了耶魯，他說「這裡更符合我對大學生活的憧憬，最重要的是能和哥哥一道努力。」

「我沒有放棄每一個申請獎學金的機會，為的就是希望給媽媽減少經濟負擔。」劉旖宵說，父母來自四川成都，1990年代來美攻讀計算機科學專業，濃厚的家庭學術氛圍也對他產生了影響。

他在秋季入學後將繼續在耶魯的「行為神經科學」 (Behavioral neuroscience)實驗室工作，而該實驗室鮮少招收大一新生，多半職位都開放給有專業基礎者和研究院學生。