盧心藍：親歷逆境 關心社會問題

盧心藍希望創建仇亞犯罪青少年關懷中心。(盧心藍提供)

畢業於長島市Baccalaureate School for Global Education，盧心藍(Xin Lu)將進入耶魯大學 主修社會科學，獲得本屆麥鳳娟紀念獎學金，讓她對人生的新旅途更添信心，盼將更多的精力投注學業和成立反亞裔 仇恨犯罪的青少年組織。

父母來自福州市，家中常講福州話，出生於皇后區艾姆赫斯特的盧心藍，從小對於「移民 」的概念很深刻，「這裏有不同國家、背景的人群，是移民社會的真實寫照。」父母經營超市生意，也讓她有機會近距離接觸移民生態。

小超市的生意受疫情衝擊，街道冷清，加上一場意外大火，她必須打工繳學費，包含大學學費。早早背負真實經濟壓力，近兩年她每周要打工兩天，工作日兼顧學業，周末就在父母的超市做收銀員或是在其他地方打零工攢錢，「所以這次的獎學金對我至關重要，我很開心能夠申請到，本來已經在想到了耶魯之後怎樣打工，現在可以有更多時間安心學習。」

在被稱為「世界移民中心」的皇后區當收銀員，盧心藍得以見識不同種族、語言和文化，「我經常和顧客聊天，街坊鄰居都是安分善良的百姓，不僅沒有排斥，反而非常樂意和我分享他們的移民故事和喜怒哀樂。」這樣的經歷使她逐漸培養起對社會科學的關注，尤其是疫情期間滋生的仇恨犯罪。

懷抱人文關懷和對亞裔的責任感，她在2021年暑假到非營利組織「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)實習，同團隊一起採訪了1萬2000名全美亞裔居民，調研他們是否曾經歷仇亞犯罪。「發現很多和我年齡相仿的人，即使躲過街頭犯罪，但是網路上遭受仇恨言論的攻擊卻十分頻繁。」

躲在螢幕背後的人，不經修飾的言詞，對心靈的殺傷力反而大於肉體。為此，盧心藍萌生出創建一個非營利組織的念頭，主要給遭受網路仇恨霸凌的青少年，一個被看見、被關懷、可傾訴、可求助的平台，「我希望那些和我相似的移民後代，能夠在辛苦奮鬥的同時，也可以得到社會的關注和尊重，不讓一時的仇亞現象成為時代的傷痛。」