倪彬瑩：捍衛年老病患權益

倪彬瑩(中)與家人。(倪彬瑩提供)

倪彬瑩(Anna Ni)，史泰登島 College of Staten Island High School for International Studies畢業，父母曾在田納西經營餐館，她也在當地出生，初中畢業那年，父母終於存夠買房的錢，希望給子女更好教育環境，於是全家移居紐約史島。

成長過程，除了家人，少有機會接觸華人文化，來紐約後大開眼界，她也逐漸培養身為華裔 的自信，交了許多不同族裔的朋友，學習尊重各種文化，也積極參與華策會等社區活動。

進入賓州大學後，她將主修護理。眼見祖父因罹患阿茲海默症 在療養院逐漸凋零，她發誓不讓類似的事發生在祖母身上，最佳途徑是當護士，未來她想成為老年人疾病相關的護理醫生(Nurse Practitioner)。

希望學習更多公共衛生課程，有助服務社區。她也對醫療平權相關研究有興趣，盼將來能提升少數族裔年老病患權益，尤其如阿茲海默症等慢性疾病，實現提升老年人醫護品質的理想，並在醫界推廣多元、平等、接納的理念。

她感謝雲吞食品成就獎學金，助一圓夢想。這項獎學金，也像對父母多年付出的肯定。她很榮幸成為一份子，也希望將來能資助其她有類似成長背景的華裔學生。