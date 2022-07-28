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王欣欣：生命科學樂觀助人

記者呂賢修整理
王欣欣。(王欣欣提供)
王欣欣。(王欣欣提供)

王欣欣(Catherine Wang)成長於紐約上州Clifton Park，畢業自Shenendehowa High School。她是學校全國榮譽學生會(National Honor Society)主席，課外時間，她是游泳及跳水校隊成員，後來並當上隊長，也在學校及社區兼任救生員、教練。此外，她創業賣髮圈，並將每月半數利潤捐給社區非營利組織。

她也是學校「樂天派」社團(Optimist Club)的創辦人及社長。記得一次聽到關於自殺的對話，警覺可能是個求助訊號，發現許多同學都因挫折挑戰而苦，她決定成立助人保持樂觀的社團。不料之後的活動引發關注，連老師、校長都參與，還上了校園電視，團員也從十人增至40人。風潮影響許多人，有學生擺脫了不安全感，老師則更重視課堂歡樂氣氛。

這些經驗讓她想幫助更多人，希望能從事生命科學相關工作。進入多倫多大學(University of Toronto)後，計畫主修心理或生物朝醫科發展，也期待繼續發現不同的熱情。

感謝有機會成為這個基金會的一份子，她希望有更多機會與校友互動，未來也能當導師啟發其他學生。

王欣欣。(王欣欣提供)
王欣欣。(王欣欣提供)

紐約上州 游泳 利潤

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