結合電腦科技與創意寫作 王薇的作家夢兼顧理想與現實

王薇在AP課程時，把自己「關」在「專注箱」。(王薇／提供)

獲得2020年大紐約 區華人教育 基金會「雲吞食品成就獎學金」(Wonton Foods Achievement Scholarships)的準哥倫比亞大學(Columbia University)新生王薇(Jennifer Wang)，從小夢想成為一名作家，但作為餐館業子弟，她更期許自己能在經濟上幫助父母、維持家計，在理想與現實中掙扎許久…

王薇表示，父母是來自中國 福州的移民，在賓州餐館工作，自己出生11個月後被送回中國由祖父母照料，直到四歲左右被接回美國 上學；她也表示，因為身為華裔二代，曾在環境薰陶下接觸中國文化，成長受教於西方文化，讓她對閱讀、探索文化碰撞、歷史等多層面產生濃厚興趣，更立志成為一名作家。

王薇表示，每回外出踏青、探索大自然，都能為自己創作帶來許多點子。(王薇／提供)

「我四年級起開始寫書，題材從描述大自然，逐漸拓增為創造另一個奇幻世界。」王薇說，她其實心裡非常掙扎，認為寫作恐無法在經濟上改善生活、支撐整個家庭，給予父母更好的晚年生活；「無論他們工作時間多長、多辛苦，從沒有施加壓力要求我放棄理想或做不喜歡的事。」她說，自己除了感謝，卻也在選擇夢想與正視現實間猶豫多時。

「當發現我可以通過電腦科學與創意寫作，在互動媒體(Interactive Media)上創作遊戲，並盡情『說故事』時，我很激動，也終於鬆口氣。」王薇說，尤其接到創意寫作課程及市場出版資源最多的哥大錄取通知書後，認為自己終於能朝夢想邁進一大步。

然而，今年新冠肺炎疫情 重擊下，王薇父母失去工作，大學開銷成為家庭一大負擔；王薇說，很感謝世界日報提供專門面向餐館業子弟的「雲吞食品成就獎學金」，讓她能更無顧慮地選擇自己喜歡的課程，「小時候放學後需要去餐館工作，幫忙打包、接聽外帶電話等，有時會覺得沒有足夠時間做自己真正想做的事；有了穩定獎學金，我能探索更多元項目，也已經規畫好大學四年想選的課程及想參加的活動」。

鑑於當前新冠疫情仍有一定變數，王薇說，秋季開學會採用遠程上課，對此她心中感到有點遺憾，「我期待在學校與國際生交流，或在文化、語言上產生『碰撞』，這不僅能拓廣我的視野、豐富經歷，更能為我積累閱歷，在寫書、創作上帶來更多想法」。

「寫作是我的興趣，它不會因為現實成為副業。」王薇透露自己當前正在設計一款冒險情境的互動遊戲，希望玩家通過不同選擇，體驗且了解自己抉擇迎來的不同發展；此外她也期望，自己通過每回創作故事，能給予他人啟發，產生好的影響。