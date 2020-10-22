我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不抽油煙 空汙暴增1525倍

華埠打工挺進名校 陳詩敏想為疾病尋求解方

記者顏嘉瑩／紐約報導
(陳詩敏提供)
(陳詩敏提供)

大紐約區華人教育基金會2020年雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarships)得主華生陳詩敏(Sherry Chen)，父母分別在餐館、旅館工作，受到新型冠狀疫情影響，在3月後失業；從小就熱愛科學的她，疫情後在斯隆-凱特琳紀念癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)參與新冠相關數據研究，已申請上耶魯大學(Yale University)的陳詩敏，希望透過研究數據與公共衛生，在治癒疾病尋求突破、造福人類。

今年18歲的陳詩敏，父母在1995年先後從台山移民來美，在紐約出生長大的她，從小看到父親在餐館工作、母親在旅館做清潔人員，深刻體會雙親的辛勞；雖然父母無法陪她唸書，但特別好學的她憑著自己的努力與實力，錄取了紐約市明星特殊學校史岱文森高中(Stuyvesant High School)，日前更被常春藤名校耶魯大學錄取。

陳詩敏就讀史岱文森高中期間參與不少科學研究。(陳詩敏／提供)
陳詩敏就讀史岱文森高中期間參與不少科學研究。(陳詩敏／提供)

陳詩敏說，雖然自己一路念的都是知名學校，身邊有很多同學承受著來自家長的很多壓力，但很慶幸自己的父母並未在學業上給她太多壓力，而是讓她去做想做的事；沒有來自父母的壓力，也讓陳詩敏從小養成自律，她表示，在史岱文森的日子很競爭，周邊人都很聰明，這也成為她自主學習的動力。

從小就喜歡科學的她，閒暇之餘會看一些科學相關的教育影片，一邊尋找自己的興趣，一邊打發時間；「父母都很晚回家，有時候我就會自己在家裡進行一些科學小實驗，這也培養出我的興趣，也讓我後來在高中的日子能夠更加適應，在學期間也做了很多研究。」

疫情讓陳詩敏的父母雙雙失業，不過這也讓她在上大學之前，擁有更多與家人共處的時間。...
疫情讓陳詩敏的父母雙雙失業，不過這也讓她在上大學之前，擁有更多與家人共處的時間。(陳詩敏／提供)

今年3月，父母受到疫情影響雙雙失業，加上姊姊剛生產，家裡經濟實在很困難；但常抱正向思考的她說，某方面來說，疫情也讓她在離家上大學之前，能有更多與家人相處的機會，也算是難得的機會。

陳詩敏除了很會讀書，更能體恤父母辛勞，她一邊上學、一邊打工貼補家用。家住布碌崙(布魯克林)陳詩敏，閒暇之餘都在華埠打工，與華埠社區有相當連結，疫情之後看到華埠社區受到打擊、華裔遭受外界歧視與攻擊，讓她感到痛心

日前她在斯隆-凱特琳紀念癌症中心協助研究分析新冠數據，希望藉由數據更了解這個疾病；除了研究新冠數據，近日衍伸拍影片興趣的陳詩敏，也與西岸的非營利組織合作，協助拍攝華埠在疫情後遭衝擊的影片，為此做些事情幫忙社區。

陳詩敏將在秋季到耶魯大學就學，希望透過研究數據與公共衛生，在治癒疾病尋求突破。(...
陳詩敏將在秋季到耶魯大學就學，希望透過研究數據與公共衛生，在治癒疾病尋求突破。(陳詩敏提供)

上大學後，陳詩敏想要主修公共衛生(Public Health)和統計與數據科學(Statistics and Data Science)，之前曾經思考是否朝生物醫學研究(biomedical research)發展的她認為，想要幫助人類，不一定要學醫學，透過分析數據能夠更了解疾病，藉此找到解決方法；陳詩敏說：「未來上大學後選擇雙主修，我知道一定會很辛苦，但是我相信給自己壓力，自己也一定有突破與成長。」

疫情 華埠 紐約市 凱特 癌症

上一則

認識亞裔美國人的意義 王彬怡立志服務移民社區

下一則

結合電腦科技與創意寫作 王薇的作家夢兼顧理想與現實

熱門新聞

疫情之下，學校改上網課，對家長與孩子都是一大挑戰。(Getty Images)

在家上網課 許雅寧：不當虎媽，孩子也可有好成績

2020-10-13 12:42
麥當勞/亞太裔學者(APIA Scholars)獎學金，為亞太裔學生提供迫切需要的經濟支援和機會。截自APIA官網

總額50萬元！麥當勞/APIA獎學金該如何申請？

2020-10-12 11:00
公開自己在寄宿學校遭凌虐的名媛芭莉絲希爾頓在猶他州普羅沃舉著抗議標語牌，要「普羅沃峽谷學校」關閉。(美聯社)

「青少年時受虐」豪門名媛上街抗議 要求關閉寄宿學校

2020-10-10 19:56
圖：Pexels/Linda Eller-Shein

善用便利貼 溝通生活小問題

2020-10-16 16:09
川普政府8日控告耶魯大學，指控該校基於種族錄取新生，歧視亞裔和白人申請入學者，違反聯邦民權法。圖為耶魯校園。(記者王彩鸝／攝影)

司法部告耶魯招生種族歧視 犠牲亞裔和白人

2020-10-09 20:45
美國文化中非常強調家長在孩子成長過程中的陪伴，這個理念也滲透到中小學教育中。(路透)

善用網站、多和家長互動…別缺席孩子學校活動

2020-10-11 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股