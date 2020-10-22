華埠打工挺進名校 陳詩敏想為疾病尋求解方

(陳詩敏提供)

大紐約區華人教育基金會2020年雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarships)得主華生陳詩敏(Sherry Chen)，父母分別在餐館、旅館工作，受到新型冠狀疫情 影響，在3月後失業；從小就熱愛科學的她，疫情後在斯隆-凱特 琳紀念癌症 中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)參與新冠相關數據研究，已申請上耶魯大學(Yale University)的陳詩敏，希望透過研究數據與公共衛生，在治癒疾病尋求突破、造福人類。

今年18歲的陳詩敏，父母在1995年先後從台山移民來美，在紐約出生長大的她，從小看到父親在餐館工作、母親在旅館做清潔人員，深刻體會雙親的辛勞；雖然父母無法陪她唸書，但特別好學的她憑著自己的努力與實力，錄取了紐約市 明星特殊學校史岱文森高中(Stuyvesant High School)，日前更被常春藤名校耶魯大學錄取。

陳詩敏就讀史岱文森高中期間參與不少科學研究。(陳詩敏／提供)

陳詩敏說，雖然自己一路念的都是知名學校，身邊有很多同學承受著來自家長的很多壓力，但很慶幸自己的父母並未在學業上給她太多壓力，而是讓她去做想做的事；沒有來自父母的壓力，也讓陳詩敏從小養成自律，她表示，在史岱文森的日子很競爭，周邊人都很聰明，這也成為她自主學習的動力。

從小就喜歡科學的她，閒暇之餘會看一些科學相關的教育影片，一邊尋找自己的興趣，一邊打發時間；「父母都很晚回家，有時候我就會自己在家裡進行一些科學小實驗，這也培養出我的興趣，也讓我後來在高中的日子能夠更加適應，在學期間也做了很多研究。」

疫情讓陳詩敏的父母雙雙失業，不過這也讓她在上大學之前，擁有更多與家人共處的時間。(陳詩敏／提供)

今年3月，父母受到疫情影響雙雙失業，加上姊姊剛生產，家裡經濟實在很困難；但常抱正向思考的她說，某方面來說，疫情也讓她在離家上大學之前，能有更多與家人相處的機會，也算是難得的機會。

陳詩敏除了很會讀書，更能體恤父母辛勞，她一邊上學、一邊打工貼補家用。家住布碌崙(布魯克林)陳詩敏，閒暇之餘都在華埠 打工，與華埠社區有相當連結，疫情之後看到華埠社區受到打擊、華裔遭受外界歧視與攻擊，讓她感到痛心

日前她在斯隆-凱特琳紀念癌症中心協助研究分析新冠數據，希望藉由數據更了解這個疾病；除了研究新冠數據，近日衍伸拍影片興趣的陳詩敏，也與西岸的非營利組織合作，協助拍攝華埠在疫情後遭衝擊的影片，為此做些事情幫忙社區。

陳詩敏將在秋季到耶魯大學就學，希望透過研究數據與公共衛生，在治癒疾病尋求突破。(陳詩敏提供)

上大學後，陳詩敏想要主修公共衛生(Public Health)和統計與數據科學(Statistics and Data Science)，之前曾經思考是否朝生物醫學研究(biomedical research)發展的她認為，想要幫助人類，不一定要學醫學，透過分析數據能夠更了解疾病，藉此找到解決方法；陳詩敏說：「未來上大學後選擇雙主修，我知道一定會很辛苦，但是我相信給自己壓力，自己也一定有突破與成長。」