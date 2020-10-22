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認識亞裔美國人的意義 王彬怡立志服務移民社區

記者顏嘉瑩／紐約報導
照片王彬怡／提供
照片王彬怡／提供

今年秋天即將到耶魯大學(Yale University)就讀的華生王彬怡(Karen Wang)，為第15屆大紐約區華人教育基金會雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarships)得主；從小在白人社區長大，身為少數亞裔的王彬怡，曾經看過、也親身經歷過外界對華裔歧視，這讓她希望未來能夠為移民社區服務，從事民權運動，為少數族裔群體發聲維權。

王彬怡的父母90年代從福州移民來美才在紐約相識、結婚，先後在東岸城市、堪薩斯州(Kansas)開餐館，最後定居印第安納州(Indiana)經營目前的中餐館；18歲的王彬怡從小就和父母四處搬家，落腳處多為白人社區，鮮少有其他亞裔面孔，這也讓王彬怡經歷了不少歧視。

王彬怡回憶，小時候在學校遊樂場玩，有同學「創作」一首歌取笑亞裔，其他同學也跟著唱，「長大之後，我才意會到那首歌充滿歧視，雖然歌詞已經記不清楚了，但我想要消除那樣的記憶。」

受到新冠疫情影響，各地歧視亞裔事件四起，王彬怡也聽到有人取笑華裔吃狗肉、吃蝙蝠；她表示，父母的中餐館位於白人社區，餐館員工均為華裔，雖然會說英文但仍帶有口音，日前還有顧客嘲笑他們的口音，要求他們「說英文」。

王彬怡說，雖然歧視舉動是少數人的行為，但仍有一小群人會因為長相、口音嘲笑別人，讓她感覺很差，「如果有機會，我通常會把這樣的不滿表達出來」，這也奠定了王彬怡想要服務移民社區、為少數維權的夢想。

照片王彬怡／提供
照片王彬怡／提供

節日和假日都到父母餐館幫忙的王彬怡說，在高中之前，她曾經因為休假無法和朋友出去玩而感到難過，認為別人的父母都可以下午5時就下班，自己的父母卻得工作到晚上10時才回家，「很多朋友邀請我去玩，但我沒辦法去，因為父母在上班沒辦法載我；但是我現在了解父母的辛苦，知道他們這麼辛苦工作是為了給我們更好的求學環境，所以我也要有部分犧牲。」此次獲得獎學金，王彬怡說，由於自己和姊姊、弟弟年齡差不多，家裡同時三個孩子要上大學，對父母的負擔相當大，獎學金可以讓父母的經濟重擔減輕一些。

藉由閱讀和在餐館工作，王彬怡學習到身為「亞裔美國人」的意義，雖然她在美國出生長大，說一口流利英文，但很多時候還是會感到自己「不屬於美國」；這樣的經歷也影響她對大學主修的選擇，王彬怡坦言，也曾想過朝STEM(科學、技術、工程和數學)領域發展，但後來發現自己更想學習比較文學、社會學和語言等，藉由這些專業，了解自己的文化背景，同時也能幫助更多「非主流」文化的族群。

經常以「保持學習、進步自己」來自我激勵的王彬怡表示，進入大學後，她將學習如何透過自己的多文化背景，幫助不同的社區，並為移民社區發聲，讓「非主流社區」的聲音，也能響徹主流社區。

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