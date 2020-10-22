熱愛藝術與物理 譚汶曦走在通往偉大建築師的路上

譚汶曦已經被新澤西理工學院錄取，她立志做一名出色女性建築師。(譚汶曦／提供)

大紐約 區華人教育 基金會獎學金名單日前出爐，來自史泰登島 科技高中(Staten Island Technical HS)12年級的華裔學生譚汶曦(Acewin Tam)榮獲「基礎獎學金」(Need-Base Scholarship)，已經被新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)錄取的她立志做一名出色女性建築師；她認為，堅持自己的想法，不在乎別人的眼光是最重要的。

譚汶曦的父母來自香港，早年移民美國，落腳在曼哈頓華埠，17歲的譚汶曦就在這裡出生，一家人隨後搬至史泰登島；譚汶曦的母親譚楚英表示，女兒從小學習成績優異，一直在班級名列前茅，她12年級的未加權平均分高達3.98。譚楚英表示，自己和丈夫雖然關心孩子的學習，但並不過分干涉孩子的興趣，希望她能夠自由發展。

然而，聰慧優秀的譚汶曦卻一直有個困擾：因為成績優異，剛上高中時，她經常被同學們認為是個只會死讀書的好學生，「總有人說我不夠優秀，別人對我的看法給我很大壓力，所以我就必須不斷加強自己。」

譚楚英也表示，當時女兒狀態不太穩定，總是愛和同學比較，「有時成績有所波動，就又去和成績好的同學比較；我告訴她，不要在意別人的眼光，沒有必要和別人去比，因為無論在哪裡，總有人比你好，也總有人比你差。」

在母親的勸導下，譚汶曦逐漸走出了困擾，不再在意別人的眼光，並把「堅持自己的想法」作為目標，她也將義大利詩人但丁(Dante Alighieri)的名言「走自己的路，讓別人去說吧」作為自己的座右銘；「別人的看法並不重要，我自己的看法才最重要；就像別人覺得我課外活動參加較少，其實參加多或少都不要緊，重要的是堅持自己的想法，做自己喜歡做的事情。」

其實，和一些同學的刻板印象相反，譚汶曦絕非是不愛參加課外活動的「書呆子」；她是史泰登島科技高中「關鍵俱樂部」(Key Club)成員，經常參加社區服務，同時也是學校擊劍隊成員，還會吹長笛；身為華裔的她更熱愛中文，是史泰登島高中中華文化俱樂部成員，經常組織活動，幫助同學和社區了解中華和亞洲文化。

成績優異的譚汶曦(左)課外活動豐富。(譚汶曦／提供)

譚楚英介紹，譚汶曦從四歲開始學習廣東話和國語，「我們是中國 人，理應學習自己的語言；而且隨著中國大陸發展越來越快，中文未來非常重要。」譚汶曦也經常回到香港與中國大陸探親，磨練國語和廣東話。

得知獲得大紐約區華人教育基金會獎學，譚汶曦十分激動，表示這筆獎學金將很大程度上減輕家裡供她讀大學第一年的財務負擔；她表示，大紐約區華人教育基金會不僅僅是一個資助學生的非營利組織，未來自己也可能透過基金會回饋華裔社區。

譚汶曦已經錄取新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)建築系，秋季將開啟為期五年的學習；她說，「高中時我上了計算機輔助設計(CAD)課程，透過計算機軟件可以隨意創作出數字建築，這引起了我對建築最初的興趣；我自小喜歡畫畫，高中時又對物理感興趣，建築就是藝術與物理的結合，因此最終選擇了建築專業。」

她表示，自己最崇拜的建築師是伊拉克裔英國女建築師哈帝(Zaha Hadid)，她曾主持設計了德國寶馬汽車公司中央大樓、北京市朝陽區望京SOHO等知名建築；哈帝是建築界現代主義流派的先驅，更是女性建築師中的佼佼者，「我的夢想就是成為像她一樣偉大的女性建築師。」