追逐夢想不忘初心 駱亞如盼傳遞基金會助人的精神

(駱亞如／提供)

17歲的駱亞如即將從史岱文森高中 畢業，進入世界一流頂級文理學院波莫納學院(Pomona College)進行電腦科學以及英文雙學科深造，她也是2020年大紐約 區華人教育 基金基礎獎學金及紐約人壽獎學金得獎者之一；駱亞如說，「感謝大紐約區華人教育基金會讓我朝著自己夢想前進，希望有朝一日自己也能將基金會精神傳遞。」

駱亞如的父親來自中國南昌，母親來自北京，一家五口定居史泰登島 ；新移民生活的艱辛，駱亞如與姐姐從小看在眼裡，姊妹倆沒有辜負父母的苦心栽培，先後考上紐約著名的特殊高中史岱文森。

大部分居住在史泰登島的優秀學生會選擇進入當地的史泰登島科技高中，但是駱亞如深入了解後，認為史岱文森高中競爭更加激烈，能夠更好的挑戰自我，即使這意味著她必須每天早上5點起床，花費一個多小時通勤前往學校。

駱亞如說，自己從小喜愛閱讀，「那些去不了的地方，做不到的事情，閱讀都能帶著我完成」，也因此她的英文成績一直名列前茅，還擔任史岱文森高中校報編輯；每當身邊朋友向她請教如何提高英文水平時，她總是說「讀得越多，寫得越好」。

除了英文表現出色，駱亞如也加入學校的電腦編程小組，該領域的男生比率遠遠高於女生，駱亞如以優秀的表現成為該校歷史首位女隊長；「男生對電腦編程的喜愛和比率確實遠遠高於女生，過去我們學校很多女生在加入這個小組後又選擇退出，所以我擔任隊長後第一件事，就是帶動更多女生對編程的興趣，證明女生在這個領域一點不比男生差。」

2019年駱亞如帶領學校編程小組參加國際零機器人(Zero Robotics)比賽，通過對國際空間站衛星編程進行較量，最後她帶領的小組成功贏得比賽，打敗歐洲以及澳大利亞選手。

駱亞如全家福。 (駱亞如／提供)

駱亞如還積極參加社區服務，加入遊民關愛組織，收集捐款為遊民購買與派發生活用品；她曾幫助一位遊民，對方向她訴說過去工作中因非洲裔身分多次被冤枉導致失業，「他告訴我無論發生什麼，生活對你多麽不公，也勿忘初心，當一個善良的人，這句話一直深深印在我心裡。」

懷著對電腦科技以及英文的喜愛，銘記著「勿忘初心」，駱亞如成功考入了波莫納學院，這所媲美常春藤、被譽為全美最難申請大學之一的頂級學府。

起初高昂的學費阻攔了駱亞如朝著夢想前進的腳步，在父親推薦下，駱亞如對大紐約華人教育基金做了深入了解並提交申請，「大紐約華人教育基金不僅僅意味著獎學金，更是一種精神的傳遞，它緊緊將所有得到過幫助的人團結在一起，將他們的故事經歷繼續傳遞；現在我也成為其中受惠的一員，等到我有能力那天，也一定要幫助更多的人。」