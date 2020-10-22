助遊民振作、當診所義工 蘇伊婷期望改變醫療對少數族裔的不公

第15屆大紐約 區華人教育 基金會獎學金之一的華生蘇伊婷(Kelly Su)，今年秋季將入讀康乃爾大學(Cornell University)攻讀醫學相關學位；她分享小時候曾因身分認同陷入糾結，但成長過程中眼見作為新移民 、不諳英文的父母面臨生活的各種困難，她逐漸擁抱華裔美國 人身分，並下定決心用自己的優勢成為華社與主流社會之間的橋樑。

就讀於布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech HS)的蘇伊婷是「基礎獎學金」(Need-Base Scholarship)及「紐約人壽獎學金」(New York Life Scholarship)得獎主之一，父母來自中國廣東，在她兩歲時舉家移民來美；秋季即將入讀康乃爾大學，蘇伊婷表示有意攻讀化學、公共衛生雙學位，將來想在醫學界獻出一臂之力。

蘇伊婷在念高中時便參與不少學校活動，她曾創立一個幫助遊民的非營利機構，籌辦籌款和贈送免費熱食的活動，「我們會跟遊民對話了解他們的問題，希望能幫助他們找到人生的意義、可以振作起來」；除此之外，她也是學校報紙的編輯、榮譽協會(honor society)成員。

她說想成為醫護人員，起因於一次弟弟不幸跌傷入院，當時年紀還小的她必須陪伴父親到醫院充當「翻譯員」，幫助他和醫護人員溝通，這讓她萌生想在醫學界發展的想法，希望能改變醫療資源對少數族裔相對缺乏的不公平現象；為此她曾發表草藥醫學相關的研究報告、並在華社診所擔任義工等，以流利的中英雙語來幫助社區民眾。

蘇伊婷與家人。(蘇伊婷／提供)

而父母對她想從事醫學的意願也相當支持，認為是高尚的職業，並提醒她學醫者要有一顆助人之心、不區別待遇患者，希望她能成為一名優秀的醫護人員。

如同一些亞裔美國人，蘇伊婷在成長過程中面臨極大的身分認同問題，自身接受著美國教育系統，另一邊看著父母完全不懂美國主流社會、不會說英文，是個徹底的「局外人」。

她表示，從小父母就無法提供她課業、語文上的幫助，她都得靠自己摸索學習，那時的她還很害怕被同學嘲笑父母是沒有文化、沒接受過教育的人，所以有一段時間懷著少許抱怨的心態。

隨著年齡的增長，她漸漸察覺到父母在生活上的不易，儘管家境不富裕，但雙親為了三個孩子的衣食住行，勤奮而謙虛地工作；她說，自己生長的家庭不善用行動表達感情，所以在父親入籍考試過關後將她擁入懷中時，她感到特別觸動，「我知道他花費了多久的努力來準備考試，所以對他感到無比驕傲，也逐漸接受了我的成長背景」。

因為理解新移民在美國的難處，讓蘇伊婷更要運用移民後裔的身分去幫助少數族裔；她也很感激得到大紐約區華人教育基金會獎學金，能在不增加父母經濟負擔下，到自己心儀的大學求學，她計畫參與醫學實驗或研究等項目，擔任義工來累積寶貴的經驗。