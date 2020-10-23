許多人患上糖尿病，但是自己不知道。（Getty Images）

美國疾病防治中心（CDC）網站公布，3420萬美國人（約十分之一）患有糖尿病（Diabetes）。8800萬美國成年人（約三分之一）患有糖尿病前期（Prediabetes）。目前糖尿病是美國第七大死亡的原因，而且研究表明與糖尿病相關的死亡可能被低估。某些種族的人更容易患2型糖尿病。美國疾病防治中心說，這些人包括非裔和西語裔、美洲印第安人和阿拉斯加土著、太平洋島民以及一些亞裔。

糖尿病有兩種主要類型：1型和2型。這兩種類型的糖尿病都是慢性疾病，會影響人體調節血中葡萄糖的方式。葡萄糖是人體細胞的燃料，但是進入細胞需要胰島素的協助。1型糖尿病患者不生產胰島素，2型糖尿病患者對胰島素的反應較差，並且在疾病後期不能產生足夠的胰島素。兩種類型的糖尿病都可能導致慢性血糖水平過高，增加了糖尿病並發症的風險。

兩種類型的糖尿病都有遺傳上的聯繫。目前，尚無法預防1型糖尿病，但胰島素和其他藥物可以幫助人們控制症狀並過上正常生活。對2型糖尿病患者來說，人們可以通過遵循健康的生活方式並定期鍛煉來降低風險並顯著控制病情的進展。而糖尿病前期患者也應選擇健康的生活方式，以減少或消除2型糖尿病發展的風險。

兩種類型 病因不同

今日醫學新聞網站（medicalnewstoday.com）發表題為「糖尿病：1型和2型之間的差異」一文，對比了兩種糖尿病的不同。文章說，1型和2型糖尿病都發生在人體無法適當儲存和使用葡萄糖（這對能量至關重要）的時候。葡萄糖聚集在血液中，沒有到達需要它的細胞，可能導致嚴重的並發症。

1型糖尿病通常首先出現在兒童和青少年中，但也可能發生在老年人中。研究發現，人體免疫系統攻擊胰腺β細胞，使它們不再產生胰島素。目前，人們無法預防1型糖尿病，而且通常是遺傳性的。根據CDC數據，大約5%的糖尿病患者患有1型糖尿病。

2型糖尿病隨著年齡的增長而出現的可能性更高，但是許多兒童現在開始患此病。 在這種類型的胰腺中，也產生胰島素，但人體無法有效利用它。在這裡，生活方式因素似乎在其發展中起到一定的作用。根據CDC資料，大約90%至95%的糖尿病患者患有這種類型的糖尿病。

兩種類型的糖尿病均可導致並發症，如心血管疾病、腎臟疾病、視力下降、神經系統疾病以及對血管和器官的損害。CDC估計，美國糖尿病患者超過3000萬人，但其中25%的人不知道自己患有糖尿病。另一種類型是妊娠糖尿病。它發生在懷孕期間，通常在分娩後消退，但有些人後來會發展為2型糖尿病。

1型和2型有不同的病因，但它們都涉及胰島素。胰島素是一種激素。胰腺產生胰島素用來調節血糖變成能量。在這種類型中，科學家認為免疫系統會錯誤地攻擊產生胰島素的胰島β細胞，但不知道是什麼原因導致這種情況發生，估計「兒童期的感染」可能會起到一定作用。

體內免疫系統會破壞這些細胞，這意味著人體無法再製造出足夠的胰島素來調節血糖水平。因此，患有1型糖尿病的人從接受診斷之時到終生都需要補充胰島素。1型糖尿病通常會影響兒童和年輕人，但可能會在以後的生活中發生。「它可能突然開始，並且可以迅速惡化。」

其風險因素包括：有糖尿病家族史；出生時具有某些遺傳特徵，這些特徵會影響人體產生或使用胰島素的方式；一些醫療狀況，如囊性纖維化或血色素沉著症；可能接觸某些感染或病毒，如腮腺炎或風疹巨細胞病毒。

在2型糖尿病中，人體細胞開始抵抗胰島素的作用。隨著時間的推移，人體不能產生足夠的胰島素，因此人體無法有效使用葡萄糖。這意味著葡萄糖不能進入細胞產生能量。相反，它在血液中積累。這就被稱為「胰島素抵抗」。

當人總是或經常有高血糖時，就會出現以下情況。當人體細胞過度暴露於胰島素時，它們對胰島素的反應性降低，或者根本不再反應。症狀可能需要數年才能出現。人們可能從早期開始就使用藥物、飲食和運動以減少患病風險或減慢疾病速度。在早期階段，患有2型糖尿病的人不需要補充胰島素。但是，隨著疾病的發展，他們可能需要控制血糖水平以保持健康。

2型糖尿病的危險因素有：家庭成員患有2型糖尿病；肥胖；抽菸；飲食不健康；缺乏運動；使用某些藥物，包括一些抗癲癇藥和一些愛滋病毒藥物。

遺傳和環境因素可能會引發1型和2型糖尿病，但是許多人通過選擇健康的生活方式可以避免2型糖尿病。研究還表明，其他一些環境因素也可能起作用。一些研究顯示，維生素D較低可能在1型和2型糖尿病的發生中起作用。2017年發表的一篇評論建議，當一個人缺乏維生素D時，體內的某些過程（如免疫功能和胰島素敏感性）無法發揮應有的作用。科學家稱，這可能會增加一個人患糖尿病的風險。維生素D的主要來源是曬太陽。食物來源包括魚肝油和強化乳製品。

研究人員發現，即使只是短期給嬰兒餵母乳，也可能有助於將來預防1型糖尿病。2012年發表的一篇評論認為，純母乳餵養和1型糖尿病之間可能存在「弱保護性關聯」。但是，沒有足夠的證據來證明「存在聯繫」。

臨床表現 各不相同

糖尿病患者可能因血糖水平不足而出現症狀和並發症。代謝綜合症的其他方面也與2型糖尿病同時發生，包括肥胖、高血壓和心血管疾病。炎症似乎也起作用。1型和2型糖尿病在疾病發作之前和發作期間的症狀和並發症都有所不同。

在發病前，1型糖尿病患者的體重身高比（BMI）在健康範圍內（19–24.9），2型糖尿病BMI超過健康範圍（25或以上）。在發病時，1型糖尿病幾周內出現以下症狀：口渴和排尿增加，飢餓加劇，視力模糊，疲勞，手腳麻木或刺痛，傷口需要很長時間才能癒合，無法解釋的體重減輕。而2型糖尿病也有上述這些症狀，但是需要幾年才能出現。

它們並發症出現的時間不同。1型糖尿病的風險包括：心血管疾病，有心臟病發作和中風的風險，腎臟疾病和腎衰竭，眼睛問題和視力下降，神經損傷，傷口癒合問題，酮症酸中毒。2型糖尿病風險包括也包括上述的症狀，時間一長可能導致壞疽和需要截肢。

如果血糖過高，可能會出現高血糖的症狀和體徵以及長期並發症，如視力喪失、心血管疾病和器官衰竭。根據美國糖尿病協會（ADA）的數據，有高血糖的人可能會遇到以下情況：尿頻、口渴。這會導致酮症酸中毒，是一種潛在的威脅生命的疾病，需要緊急醫療救助。其症狀包括：呼吸困難、呼吸中有水果味、噁心和嘔吐、口乾、昏迷。

低血糖是指血糖水平過低。如果使用過多的胰島素或服用導致人體產生胰島素的藥物過多，則可能導致低血糖。其早期症狀包括：出汗，發冷，臉色蒼白；感到搖晃、緊張和焦慮；心跳加速；頭暈目眩；噁心；感到虛弱和疲倦；頭痛。此人應該服用葡萄糖片、糖果或甜飲料以緩解症狀並防止病況惡化。緊隨其後的是蛋白質食品，如花生醬。如果不治療，該人可能會有：癲癇發作、意識喪失、昏迷，這可能會危及生命，需要立即就醫。因此，糖尿病患者應攜帶醫療身份證，以便其他人知道發病時該怎麼辦。

早期診斷 最為重要

1型糖尿病的發作往往是突然的。如果出現上述症狀，應盡快去看醫生。糖尿病前期是2型糖尿病的最早階段，而2型早期則沒有症狀，但有常規血液測試將顯示血糖水平較高。

患有肥胖症和其他2型糖尿病危險因素的人應定期檢查以確保其血糖水平健康。如果測試表明血糖很高，那麼可以採取行動延遲或預防糖尿病及其並發症。以下測試可以評估1型或2型糖尿病，但對於這兩種類型可能並非全部有用。A1C測試，也稱為血紅蛋白A1c、HbA1c或糖化血紅蛋白測試；空腹血糖測試（FPG）；口服葡萄糖耐量測試（OGTT）；隨機血漿葡萄糖測試（RPG）。根據結果，醫生可能會診斷出糖尿病或糖尿病前期。

糖尿病前期是一種嚴重的健康狀況，血糖水平高於正常水平，但還不足以被診斷為2型糖尿病。如果患有糖尿病前期，那麼體內的細胞對胰島素的反應就不會正常。胰腺會產生更多的胰島素，以促使細胞做出反應。最終，胰腺無法產生足夠多的胰島素，使得血糖上升，為糖尿病前期，並未2型糖尿病的發展奠定了基礎。

下面資料顯示了哪些類型的結果表明患有糖尿病：如果A1C在6.5％或以上、空腹血糖測試（FPG）126或以上、口服葡萄糖耐量測試（OGTT）200或以上、隨機血漿葡萄糖（RPG）測試200或以上，就可以診斷糖尿病。如果A1C在5.7-6.4％之間、空腹血糖測試（FPG）在100-125之間、口服葡萄糖耐量測試（OGTT）140-199之間，可以診斷為糖尿病前期。如果A1C在5.7％以下、空腹血糖測試（FPG）在100以下、口服葡萄糖耐量測試（OGTT）在140以下、隨機血漿葡萄糖測試（RPG）在200以下，就屬於正常。

因此，美國糖尿病協會（ADA）建議對45歲及以上的人或有危險因素的人進行2型糖尿病的常規篩查，以期早期發現、早期治療。人們也可以在家檢查自己的血糖水平，測試套件可網上購買。

治療方式 有所不同

目前，人們尚無治癒糖尿病的方法，但治療可以幫助人們控製糖尿病並防止其惡化。對1型糖尿病來說，目前尚無治癒方法，但是終生治療可以緩解症狀。隨著時間的流逝，基因療法、使用乾細胞的再生醫學或胰島移植可能成為一種選擇。對2型糖尿病來說，目前也無治癒方法，但採取措施可以減緩疾病進展並控制症狀。胃部切除手術可以減輕嚴重肥胖者的症狀。

使用胰島素和其他藥物：1型糖尿病患者可以每天注射胰島素或使用胰島素泵，根據需要在白天和晚上提供胰島素。他們也可以服用其他藥物，如普蘭林肽，阻止血糖水平升高過多。

2型糖尿病患者使用二甲雙胍可以減少肝臟產生的糖分。SGLT2抑製劑、DP-4抑製劑或α-葡萄糖甘酶抑製劑（AGI），可以降低血糖水平。麥格列奈或磺酰尿類可增加胰島素水平。塞唑烷二酮（TZDs）可以增加對胰島素的敏感性。胰高血糖素樣肽1（GLP-1）激動劑，可以增加胰島素並降低血糖水平。胰島澱粉樣多肽類似物可以通過減緩消化來降低血糖。針對心血管疾病和動脈粥樣硬化高風險人群，還需要其他藥物。在某些情況下，也可使用胰島素。

生活方式治療：1型糖尿病患者遵循治療計畫以及有關胰島素和葡萄糖測試的醫生指示。遵循積極、健康的生活方式，以減少罹患心血管疾病和其他健康問題的風險。運動時要注意血糖水平。控制血壓和高膽固醇水平。檢查傷口並盡早尋求治療。

2型糖尿病患者遵循治療計畫和醫療建議：健康飲食，定期運動，控制血壓和膽固醇水平，避免吸菸，了解不良反應和並發症的跡象。

避免並發症：1型糖尿病患者遵循治療計畫，了解低血糖和高血糖的跡像以及糖尿病的並發症。要佩戴醫療證件。採取措施避免感染，定期進行眼科檢查。

2型糖尿病患者知道可能出現並發症的跡象，以便採取行動。也要佩戴醫療證件。採取措施避免感染。檢查傷口並儘早尋找治療。定期進行眼科檢查。遵循健康的飲食習慣，並鍛煉身體以控制膽固醇和高血壓，並降低心血管疾病的風險。

1型糖尿病患者要健康飲食，避免吸菸。如果診斷出患有糖尿病，請按照醫生的指示進行。科學家一直在研究免疫抑製劑藥物是否對預防或逆轉1型糖尿病有效，該藥物可有效治療多發性硬化症（MS）和類風濕性關節炎等病症。但到目前為止，結果尚無定論。儘管胃旁路手術、生活方式和藥物治療可導致緩解，但無法治癒2型糖尿病。

一旦患上 代價巨大

研究發現，族裔不同，發生糖尿病的比例不同。以下是按種族劃分的2010年至2012年美國20歲及以上被診斷出患有糖尿病的人口比例：美洲印第安人、阿拉斯加土著是15.9%；非裔13.2%；西語裔 12.8%；亞裔9.0%；白人7.6%。由此可見，亞裔糖尿病的比例低於非裔和西語裔，但是高於白人。

糖尿病前期會導致心臟病、中風和2型糖尿病，這是最常見的糖尿病形式。糖尿病前期通常可以逆轉。在沒有預防的情況下，許多患有前驅糖尿病的人可能會在5年內患上2型糖尿病，這使他們面臨嚴重健康問題的風險，包括心臟病發作、中風、失明、腎功能衰竭、腳或腿丟失。

糖尿病的代價高昂。2型糖尿病會影響數百萬個人及其家庭、工作場所和美國醫療保健系統。2017年，糖尿病患者的總護理費用為3270億元，在5年內增長了33%。在診斷出的糖尿病患者中，約有四分之一的醫療保健費用用於治療。大多數費用與住院和用於治療糖尿病並發症的藥物有關。糖尿病人平均每年需要花費1萬6750元的醫療費用。這大約是沒有糖尿病的人醫療費用的2.3倍。

如果血糖測試患有糖尿病前期，那麼預防最重要。預防可以從以下幾個方面著手。如果體重超標，可減掉少量體重，並定期進行運動鍛煉可降低罹患2型糖尿病的風險。定期進行運動鍛煉要求每周至少要進行150分鐘的快走或類似活動。一周五天，每天30分鐘。

參加計畫 減緩病情

CDC網站建議，如果你患有糖尿病前期，可以參加美國CDC領導的國家糖尿病預防計畫（National Diabetes Prevention Program），改變生活方式，以預防或延遲2型糖尿病和其他嚴重的健康問題的發生。

CDC領導的「全國糖尿病預防計畫」提供的生活方式改變計畫適用於患有糖尿病前期或有2型糖尿病風險但尚未患有糖尿病的人。這個計畫的重點包括：與訓練有素的教練合作，以實現持久的生活方式改變；探索健康飲食和增加日常運動；了解處理壓力、保持動力並解決可能減慢進度的問題；從目標和挑戰相似的人那裡獲得支持。因此，人們可以詢問醫生所在社區是否提供了CDC認可的「全國糖尿病預防計畫」。

對於有2型糖尿病風險的人來說，如果有興趣參加CDC認可的生活方式改變計畫，將獲得一整年的支持，並學習如何健康飲食、增加日常運動、控制壓力、保持動力並解決可能妨礙你實現目標的問題。該程序被證明可以預防或延遲2型糖尿病。例如，體重減輕5-7%且每周增加150分鐘運動的參與者，將罹患2型糖尿病的風險降低了58%（60歲以上的人群為71%）。

該計畫的關鍵組成部分包括：課程有上課、讀書和其他資源，可幫助人們做出健康的改變。生活方式教練以幫助你學習新技能，鼓勵設定和實現目標以及保持動力。教練還將促進討論並幫助使該計畫變得有趣。目標和挑戰相似的人員在一起分享想法、慶祝成功並努力克服障礙。在某些計畫中，參與者在一周中保持彼此聯繫。

要獲得CDC生活方式改變計畫的資格，你必須滿足以下所有條件：年滿18歲；超重（亞裔體重指數高於22）；未診斷出1型或2型糖尿病；沒有懷孕。此外，你必須滿足以下條件之一（除非正在參加Medicare涵蓋的計畫）：最近進行了血液檢查，其中包括以下檢查和結果之一：血紅蛋白A1C是5.7–6.4%或空腹血糖每毫升110–125毫克或兩小時血漿葡萄糖140-199毫克；在「糖尿病前期風險測試」中已收到2型糖尿病高風險的結果。此前有醫生診斷患有妊娠糖尿病。

如果正在參加Medicare涵蓋的計畫，則必須在糖尿病前期進行近期血液檢查，其中包括以下檢查和結果之一：血紅蛋白A1C是5.7-6.4%，或空腹血糖100-125 毫克，或兩小時血漿葡萄糖（在75 毫克葡萄糖負荷後）140-199毫克。

該項目需時1年。在計畫的前6個月中，你每周大約會見一次。在接下來的6個月中，你每月會見一次或兩次。如果認為你在前6個月中學到了足夠的知識，因此可以跳過該課程的下半年。改變生活方式是一個持續的過程。全年參加該計畫對於幫助你堅持新習慣並避免重新陷入舊習慣至關重要。「如果你在計畫的前半部分沒有達到目標，那麼生活方式教練和其他小組成員可以幫助你成功。」

在該計畫的前半部分，你將學習：健康飲食，並不放棄所有自己喜歡的食物；即使你認為沒有時間，也可以增加運動鍛煉；應對壓力；應對可能使你的難以選擇的挑戰，如外出就餐時如何選擇健康的食物。「如果你偏離計畫，請回到正軌。」

在該計畫的後半部分，你將增強所學的技能，從而可以保持所做的改變。這些課程將審查關鍵想法，如跟蹤你的食物和身體活動，設定目標，保持動力和克服障礙。生活方式教練和小組將繼續為你提供支持。你可能也會學到一些新資訊。

參與生活方式改變計畫的費用因地點、提供該計畫的組織以及計畫類型（線下或線上）而異。請找到適合你的程序，並詢問提供該程序的組織有關成本。它甚至可能是免費的。此外，一些雇主和保險公司承擔了這些計畫的費用。因此，與你的雇主或保險公司聯繫，以了解他們是否負擔這些課程之一的費用。

研究表明，CDC生活方式改變計畫參與者的體重減輕了5-7%，並且每周增加150分鐘的運動，他們罹患2型糖尿病的風險降低了58%。十年後，與沒有加入該計畫的人相比，參加該計畫的人患2型糖尿病的可能性也降低了三分之一。該程序還可以降低發生心臟病或中風的風險，改善健康狀況，使人精力充沛，甚至可以逆轉糖尿病前的診斷。

新型科技 幫助控制

美國著名的馬友診所（Mayo Clinic）提出以下治療方案，有些還是新興科技。任何患有1型糖尿病的人都需要終生胰島素治療。胰島素的類型很多，包括：短效（常規）胰島素、速效胰島素、中效（NPH）胰島素、長效胰島素。人們不能口服胰島素來降低血糖，因為胃酶會分解胰島素，阻止其作用。「他們需要通過注射或胰島素泵來吸收它。」

患者可以使用細針頭和注射器或胰島素筆在皮膚下注射胰島素。胰島素筆看起來類似於墨水筆，並且有一次性或多次裝填的形式。如果選擇注射，則可能需要在白天和晚上使用多種類型的胰島素。每天多次注射，包括長效胰島素和速效胰島素的組合，比每天只需要注射一兩次的胰島素療法更能模仿人體正常胰島素的水平。每天注射3次或更多次胰島素可以改善血糖水平。

患者也可以在身體外部佩戴「胰島素泵」。該設備大約相當於手機大小，將胰島素儲存器連接到插入腹部皮膚下的導管。這種類型的泵可以通過多種方式佩戴，如在腰帶、口袋或皮帶上。還有一個無線泵選擇。患者穿了一個在體內裝有胰島素儲存器的吊艙，該吊艙有一個插入皮膚下的細導管。胰島素莢可以戴在腹部、腰部或腿部或手臂上。它是通過無線設備完成的。它為自動分配特定量的速效胰島素。穩定劑量的胰島素被稱為基礎劑量，它將代替人們使用的任何長效胰島素。

進餐時，患者可以根據正在進食的碳水化合物的數量和當前的血糖水平來對泵進行編程，這將為患者提供大劑量胰島素，以應付餐點，並在血糖升高時糾正血糖。一些研究發現，在某些人中，胰島素泵在控制血糖水平方面比注射更為有效。但是，許多人也可以通過注射達到良好的血糖水平。胰島素泵與連續葡萄糖監測（CGM）設備相結合，可以提供更嚴格的血糖控制。

2016年9月，美國食品藥品管理局（FDA）批准了第一批針對14歲以上糖尿病患者的人工胰腺。這也稱為閉環胰島素輸送。植入的設備將一個連續的血糖監測儀與一個胰島素泵相連，該監測儀每五分鐘檢查一次血糖水平。需要時，設備會自動提供正確數量的胰島素。

未來可能的治療方法包括「胰腺移植」和「胰島細胞移植」。胰腺移植成功後，患者將不再需要注射胰島素。但是胰腺移植並不總是成功的，而且該過程存在嚴重的風險。因此胰腺移植通常只保留給那些難以控制的糖尿病患者或需要腎臟移植的患者。研究人員正在試驗胰島細胞移植，該移植可以從供體胰腺中提供新的產生胰島素的細胞。防止胰島細胞排斥的新技術和新藥物可能會增加其將來成功治療的機會。