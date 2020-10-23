如何選購理想的醫療保險？

醫療保險有許多專業名詞，常常讓人感到困惑。（Getty Images）

不論採用雇主補助的醫療保險、政府提供的保險、或自行透過健保交易市集買保險，都要費心思比較，必然牽涉幾項費用，包括「保險費」、「自付額」、「定額手續費」、「共同保險費」、以及「最大自付額」。

保險專用名詞 常易混淆

聯邦政府所屬的醫療保險交易網站HealthCare.gov對基本保險專用名詞有明確說明。

保險費（ premium）通常按月付費，未依約付費可能導致保單取消。影響保費的主要因素包括：年齡、病史、居住州、保險等級、保險項目、保險受益人是否涵蓋家人等等。在這裡，年齡是關鍵，年紀越大保費越高。通常以21歲為基準點，財經資訊網站thestreet.com引述理財網ValuePenguin的2019年度調查，21歲年輕人平均保費為每月200元， 30歲升至227元，50歲再增至357元，過了50歲開始三級跳，55歲達446元，是21歲基準點的二倍以上，到了64歲為600元，是基準點的足足三倍。

自付額（deductible）台灣譯為「自付額」，中國大陸譯為「起付現」，其意思是即使買了保險，看診費在「自付額」內都要自己支付。過了該金額，保險公司才出面付。自付額可用單次看診、每個保險期、每年計算。以每次看診舉例，簽約保單上的自付額是 200 元，每次看病，如果看診費只有100元， 就得自己付，保險公司一毛不付，直到超過 200 元，保險公司才付錢。

不過，許多保險公司對於年度健康檢查、預防性醫療看診、以及特定疾病管理會付費，不必等到超過自付額才支付。自付額和保費成反比，保費低、自付額就高，保費高、自付額便低。

定額手續費（co-pay），co-pay意思是共同負擔，就是幫保險公司分擔一些。只要保險公司出面付款了，保險人就得支付「定額手續費」。通常是每次看診定額付款，行情是20、30元，依保險內容和看診性質而異。如果看診費未達自付額，保險公司還沒有出面付款，看診時只要負擔自付額。

共同保險費（co-insurance）跟前一項「定額手續費」類似，都是看診費達自付額、保險公司出面付款了，保險人要分擔的費用。差別在於，定額手續費分擔固定金額，共同保險費依比例分攤。例如，保單自付額500元，共同保險費20%，有一次看診共1500元，你要先付500元自付額，剩餘1000元中，你要分擔20%（200元），1000元扣掉200元後的800元由保險公司付。

最大自付額（out of pocket maximum ）為了不讓保險人無限額負擔，便有「最大自付額」。買了保險，卻還要自己負擔「自付額」、「定額手續費」或「共同保險費」，林林總總加起來為數不小。這是限制保險人掏出來更多的錢，通常以一年計。

例如，A先生病情嚴重需要大量醫療，保險公司接受的看診成本（Allowable costs）是1萬2000元，自付額是一年3000元、共同保險費20%、最大自付額是一年6850元。那麼，A先生要先付「自付額」3000元，剩餘9000元，再分擔1800元（$9000 x 20%），一年A先生自付4800元。在這個例子裡，假如A先生的自付額和共同保險費加起來達7000元，也只要付最大自付額6850元，超過的部份由保險公司負擔。

健保交易市集 適合小企業

除了政府提供的聯邦醫療保險（紅藍卡）、醫療補助保險（白卡）外，雇主補助的團體保險、或個人自行選購醫療保險，多半向私營保險公司買保險，企業規模只有1到 50位員工便適用「小型雇主健康保險方案」（Small Business Health Options Program ，簡稱SHOP），也可如同個人般，到所在州的健保交易市集（Health Insurance Exchanges / Marketplaces）買保險。

這是前總統歐巴馬平價健保法案通過後連帶出現的平台，由政府設置、管理，保險公司可透過這個平台銷售其醫療保險。聯邦政府2013年啟用市集，開放人們透過市集註冊申購隔年的醫療保險。

聯邦政府健保交易網站HealthCare.gov開宗名義指出，「健保交易市集」是幫助人們參加健保的服務，多數州的交易市集由聯邦政府管理，另有15州自行管理，包括加州、科羅拉多、康州、哥倫比亞特區、愛達荷、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、紐約、賓州、羅德島、佛蒙特、華盛頓州。

無論是否由聯邦政府直接管理市集，人們都可造訪HealthCare.gov，在主頁填入居住地區域碼，而後被引領到各州市集，點擊各州市集、選購保險。小企業雇主也循同一途徑。消費者到交易市集選購保險，可透過網路、郵件、電話、直接向專員或保險經紀人購買。

健保交易市集服務如下：1、各家公司保險產品一目了然，可輕易綜觀不同費用及承保項目。

2、藉助網路計算器比較費用。3、填寫申請書查看是否有資格獲得私營保險的政府抵稅額，或者申請政府保險計畫如醫療補助保險（Medicare）、兒童健康保險計畫（Children’s Health Insurance Program , CHIP）等。4、根據自己的需要，在市集上選購適合的保險。

健保交易市集設有開放註冊期 （Open Enrollment Period）。交易市集每年會有一段時間開放註冊選購隔年的醫療保險，錯過了就必須透過市集以外的管道買保險，比較麻煩。透過市集一旦買了某個保險，至少要使用一年，除非符合特殊條件，中間沒機會更換。

開放期每年略有不同，通常在秋冬交替時，請到政府官網HealthCare.gov查看。最新資訊如下：目前最新開放註冊的是2021年度醫療保險，從2020年 11月 1日到12月 15日。有些州自行管理市集，通常會延長。例如，加州10月15日到明年 1 月15日，科羅拉多州11 月1 日到明年1月 15日，華盛頓特區11月 1日到明年 1月 31日，麻州11 月1日到明年1 月23日，明尼蘇達州11 月1 日到 12月 23日，紐約11月 1日到明年 1月 31日，羅德島 11 月1日到明年1 月23日。

如果錯過開放期仍要註冊當年度保險，必須符合二大條件中至少一項。其一，因結婚、生小孩、跨州搬家、失去其他保險等原因而適用「特殊註冊期」（Special Enrollment Period）；其二，有資格申領醫療補助保險或兒童健康保險，任何時候都可註冊投保。假如既不符合特殊資格、又錯過開放註冊期，必須等下年度開放才能透過交易市集買保險。

凡是在開放註冊期購買的保險，都從隔年1月1日生效。可透過聯邦政府健保交易網站HealthCare.gov、打電話、社區服務機構、保險經紀員、合格的合作註冊網站、 郵寄紙本申請表等方式申購保險。

只要透過交易市集買保險都要提供被保險人（自己及被保險家人）的個人資訊，其中包括社會安全碼及合法移民資訊。HealthCare.gov在其網頁上說明，提供社安碼是為了讓交易市集向社安局確認；至於移民資訊，申請表中列出的人只要有合法移民身分，都要提供相關資訊。

交易市集中的保險須涵蓋十個必備項目，包括門診、急珍、住院（如手術和過夜）、懷孕暨產婦和新生兒護理、心理健康和藥物濫用障礙服務、處方藥、復健、預防和保健服務以及慢性病管理、醫學檢驗、兒科（包括口腔和視力保健），還必須包括二項外加項目，即生育控制、母乳哺育。

成人牙科及視力診療屬於「加值內容」。

交易市集裡的保險概分為四級，易於比較。包括白金、黃金、白銀、青銅，主要根據投保人和保險公司負擔比例區分，投保人自掏腰包的費用有自付額、定額手續費、共同保險費。依多數人適用費率計，四級保險的投保人和保險公司負擔比例和適用對象等相關訊息如下。

青銅級：保險公司分擔60%、投保人分擔40%。每月保費最低、自付額卻可能一年數千元，一旦就醫，自己分擔最多費用。適合目前沒什麼大病、不必常看診的人。

白銀級：保險公司分擔70%、投保人分擔30%。每月保費適中，自付額比青銅類低，就醫自行負擔費用低一些。重要的是，假如符合「分擔費用減額」（Cost-Sharing Reduction，降低自付額、定額手續費、共同保險費）條件，必須選擇白銀保險，透過減額，經常看病的人每年可省數百、數千元。

黃金級：保險公司分擔80%、投保人分擔20%。每月保費較高，一旦就診，自費金額低，適合經常看診的人。

白金級：保險公司分擔90%、投保人分擔10%。

每月保費最高，就診自費金額最低，保險公司負擔絕大部份費用。適合需要大量診療、而且願意付高額保費的人。非營利健保研究機構凱撒家庭基金會（KFF , Kaiser Family Foundation）統計各類保費，2020年全美青銅級健保平均最低保費為每月331元，白銀級每月442元、黃金級為501元（該報告未提供白金級數據）；各州保費差距大，以白銀級為例，明尼蘇達州月保費僅294元，懷俄明州卻達875元。

保險類別 以醫療服務而定

根據保險內容，交易市集上有各類保險，每一類保險都依投保人與保險公司費用分擔而有前述四等級的選擇。healthcare.gov網站列出以下常見保險種類，主要根據承保的醫療服務而定。

EPO （Exclusive Provider Organization）：必須使用網絡內的醫生、專家或醫院，才提供保險（緊急情況除外），但未必要有家庭醫生。

HMO（Health Maintenance Organization）：通常必須在與健康維護組織（HMO）合作的醫生或機構診療才提供保險（緊急情況除外），不涵蓋網外護理，而且可能要求您在其服務區域內居住或工作。這類保險往往提供綜合護理、注重預防醫護。

POS（Point of Service）：如果使用網絡內醫生、醫院和其他醫療服務，可減少支付費用。 需要看專科醫師的話，必須由家庭醫生轉診。

PPO（ Preferred Provider Organization）：一旦使用計畫網內醫療服務，所付費用更少，想用網外醫療服務無需轉介，但要額外付費。

保險選購 注意幾個方面

透過交易市集買保險很方便，但並非所有保險公司都通過這個平台銷售保險。您可直接洽詢個別公司選購，但比較費時費事。根據保險資訊網站insurance.com，不論透過交易市集選購，或者在市集外搜尋保險，請依循以下考量重點。

第一、費用分擔。根據健康情況、看診需要，決定保險等級（青銅、白銀、黃金、白銀四等級的保費從低而高，但自付額由高而低）。

第二、保險網絡內的醫療資源。網內的醫院、醫生和專科醫生要能夠滿足你的需要。如果選用HMO保險更要注意，選用PPO，可使用網外護理，但價格較高。

第三、保險涵蓋內容。請查看你服用的處方藥是否在承保藥物清單內，並仔細比較其他福利。

第四、保險公司口碑。查看保險公司的消費者評論和財務狀況，可造訪insure.com，參考「最佳健康保險公司」（Best Health Insurance Companies）和「最佳財務評比」（A.M. Best Financial Strength Ratings）。

特殊狀況 也可購買保險

美國醫療保險制度很複雜，規定多，選擇也多，就算聯邦政府或州政府已盡可能針對不同族群、條件訂出詳盡而周延的規則，真正著手買保險時，仍可能遇到特殊狀況。所以，除了了解通則，還得知道常見特殊狀況如何處理。

如果已通過交易市集購買保險，那麼新冠肺炎診療應得到的保險服務將比照任何其他病毐感染，並無兩樣，有些保險公司甚至可能增加保險福利。此外，原則上，市集上所有保險計畫都要涵蓋既有疾病的治療，就算因為疫情而健康出現變化，保險公司也不得終止服務。不過，碰到以下狀況，就要採取應變措施。

失業或工時減少。一般情況下，過去60天內、或者預計接下來60天內會失去雇主補助的醫療保險，都有資格適用「特殊註冊期」，疫情下有特殊作法。假如失去保險的日子已超過60天但發生在2020年1月1日之後，而且因疫情下的國家緊急狀態而錯過公開註冊期以致於無法加入健保，可能有資格適用特殊註冊期。

如果雇主減少你的工時，而你已加入市集裡的保險計畫，請在30天內立即更新申請，報告家庭收入變化，也許有資格比現在省更多費用。如果是留職停薪，視雇主補助的健保內容，你或許有資格適用特殊註冊期、甚至獲得保費抵減稅額（premium tax credit），減輕保險負擔。

失去雇主補助保險後接續投保COBRA。COBRA是1986年通過的法案，要求雇主在員工停職期間短期延續團體健保。假如你失去雇主補助的保險，又獲得COBRA保險，還是可適用「特殊註冊期」。在失去雇主團保後，有60天可到市集註冊買保險。此外，假如你終止COBRA或打從一開始就不使用，可能有資格獲得保費稅收抵免。但是，假如失業了，但之前雇主從未提供保險，便不能算是因為失業而失去保險，無法適用特殊註冊期。

如果因工作而有雇主補助的醫療保險（job-based coverage），但不滿意，還是可到健保交易市集自行買保險。但是，既然有資格使用雇主保險、只不過自行放棄，轉到交易市集選購保險，可能無法獲得保費抵減稅額或適用其他省錢方案。絕大多數公司提供的保險都符合最低標準，而且被認定負擔得起。如果你所放棄的團體保險也是這樣，放著不用而另外到市集選購，就無法享受優惠。

絕大多數雇主會替員工分擔部份團保保費，一旦你決定放棄團保而透過市集自行選購保險，將失去雇主保險補助福利，這點要想清楚。

全美數以百萬計人會依法在公開註冊期透過交易市集買保險，但仍然有好幾百萬人沒有保險。造成未投保率上升的主因之一是政府未全力宣導，以致於很多人錯過每年的公開註冊期。一旦錯過公開註冊期，就要再等一年。除非有結婚、生子、搬家等等變動可適用特殊註冊期，或者有資格使用白卡（醫療補助保險Medicaid）、兒童健康保險（ CHIP），全年都可提出申請。

萬一錯過卻又不想再等一年，唯一辦法是選購不受平價健保法案監管的保險，無法被認定為最低基本承保。而且，這些保險多半屬於補充型保險，不能當作唯一的完整醫療保險，包括福利有限的保險、事故補助險、重大、特定疾病保險、牙科、視力保險以及醫療折扣保險等等，通常全年都可投保，但僅適用非常健康的人。

保險共享計畫 共同分擔

自從川普政府放寬規定，允許團體不依平價健保法案而提供廣泛保險給付後，另類的「健保共享計畫」（Health care sharing ministry plans）應運而生，幾乎到處可見。它不符合保險法，但總比沒有好，全年都可參加。

通常，提供這類計畫的團體成員有共同的道德或宗教信仰，共同分擔醫療費用。healthinsurance.org撰文指出，只要該團體從1999年12月31日以來便一直存在，參與計畫的成員就可免受平價健保法案約束。但要注意，這些團體通常要求成員遵守聖經價值觀並定期參加禮拜或祈禱。 有些人健康出狀況了還要自掏腰包付醫藥費。

在堪薩斯、田納西和愛荷華州，夠健康的農業局成員可加入農業局計劃（Farm Bureau plans），不必遵守保險法規，可全年購買。內布拉斯加州也有農業局計劃，專供農業工作者使用。

如果你目前已有透過交易市集選購的醫療保險，今年12 月15日開放註冊期最後一天前未登錄更新申請並註冊，通常會自動註冊2021年保險計劃。自動註冊可避免錯過註冊期，是很好的備案，但聯邦政府健保交易網站HealthCare.gov提醒，最好還是把握機會登錄、檢視選購最適合的2021年計劃，藉此節省開支。通常，保險公司會在寄送的信件中說明你是否會自動再註冊沿用2020年度保險、或者內容類似的保險。

根據HealthCare.gov，一直到2018保險年，如果可負擔醫療保險卻選擇不購買，申報聯邦稅時須支付「共同責任款」（Shared Responsibility Payment），如同罰款。但2019保險年度（2020年7月15日前納稅）開始，這項罰則取消。之前罰款逐年提高，成人每人平均罰款從數十元增至300元以上。

但要注意，某些州有個人健保規定，要求居民有合格健保，否則將在申報州稅時被要求收取費用。為求慎重，請洽詢州政府或報稅專業人員。