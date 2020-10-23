Medicare的申請及福利

Medicare的A部分是覆蓋醫院的保險。（Getty Images）

聯邦醫療照顧（Medicare，俗稱紅藍卡）是年滿65歲以上美國公民和永久居民的醫療保險。聯邦醫療照顧分為A部分（住院）、B部分（醫師診所）和D部分（處方藥）。政府要求人們要在其65歲生日當月的前三個月和後三個月之內申請加入這個保險。如果有人在首次有資格加入時而未加入，則可能以後會受到處罰。這就是說，如果以後加入，每月的保費會增加。

絕大多數人都會年齡一到就加入。按照規定，如果已經加入Medicare，並不需要每年都註冊，但應該查看的保險和處方藥承保範圍。如果每天服用的藥物沒有在保險中，就要轉到更合適的計畫，降低自付費用。但更改有一定的時限。因此，聯邦醫療照顧建議會員每年都審核自己的計畫，是否需要更改。

兩種Medicare選項供選擇

首次加入Medicare時，人們可以2種保險中選擇其一：初始醫療照顧（Original Medicare）和優勢醫療照顧（Medicare Advantage）。

Original Medicare包括醫療保險A部分（Part A）和B部分（Part B）。A部分是醫院保險，覆蓋範圍有：醫院的住院護理、護理設施護理、臨終關懷護理、家庭保健。B部分是診所保險，覆蓋範圍包括：醫生服務、門診護理、家庭醫療保健、耐用的醫療設備（如輪椅、助行器、醫院病床和其他設備）提供、許多預防性服務（如檢查、注射疫苗）以及每年的健康檢查。

如果想要藥物覆蓋，可以加入單獨的D部分（Part D）。D部分覆蓋處方藥，範圍包括：處方藥的成本部分（包括許多疫苗）。D部分由私人保險公司根據Medicare規定負責營運。如果想要保險幫助支付藥物的自付部分，如在初始醫療保險（你支付20%），也可以購買補充保險。

Medicare Advantage也稱為C部分。Medicare Advantage是一個「捆綁計畫」，包括A部分和B部分，通常包括D部分。與Original Medicare相比，該計畫的自付費用可能更低。但是，在大多數情況下，會員必須要看計畫網絡中的醫生。大多數計畫會提供初始醫療保險無法提供的額外福利，如眼科、耳科、牙科等服務。

如果購買Original Medicare，你可以前往任何接受Medicare的醫生診所或醫院看病。在大多數情況下，無需轉介。對於B部分承保的服務，通常在達到自付額後支付Medicare支付金額的20%。但是，人們要為B部分每月支付保費。如果選擇處方藥D部分，則需要單獨支付該保費。除非你有補充保險（如Medigap），否則費用自付。會員也可以購買Medigap保險，以幫助支付剩餘的自付費用（如20%的共同保險）。當然，會員可以使用前雇主或工會或Medicaid的保險。

不過，Original Medicare通常不覆蓋美國境外的醫療。如果你在境外看病，費用自理。不過，你可以購買涵蓋美國境外醫療的Medigap保險。

如果購買了Medicare Advantage計畫，在大多數情況下，你需要使用計畫網絡中的醫生（用於非緊急護理）。你需要獲得推薦才能看醫生。自付費用各不相同，某些計畫的自付費用可能較低。你除了每月為B部分支付的保費外，大部分保費包括處方藥。計畫可能是0保費，或者可以幫助你支付全部或部分的B部分保費。

Medicare Advantage計畫對你自付費用的Medicare A部分和B部分涵蓋的服務有年度限制。達到計畫上限後，你將在剩餘時間裡要為A部分和B部分的服務支付費用。你不能購買或使用單獨的補充保險。計畫必須涵蓋Original Medicare涵蓋的所有醫療必需服務。大多數計畫可能會提供Original Medicare無法提供的額外福利，如眼睛、耳朵、牙齒等。現在，計畫可以涵蓋比以往更多的範圍。大多數計畫中都包含處方藥。在某些情況下，你必須提前獲得批准，以使其包含在計畫中。計畫通常不涵蓋美國境外的護理。此外，計畫也不涵蓋你在計畫網絡之外獲得的非緊急護理。

申請加入的日期

你可以在滿65歲的前後7個月內首先註冊A部分或B部分（或兩者）。在大多數情況下，你的承保範圍從生日月份的第一天開始。但是，如果你的生日在該月的第一天，那麼你的承保範圍將從上個月的第一天開始。如果你在初始註冊期的最後3個月內註冊了A部分（必須付費）和B部分，則B部分承保的開始日期將被延遲。

在通常情況下，如果你在特殊加入期限內註冊，則無需支付後期註冊罰款。此特殊加入期限不適用於符合末期腎臟疾病（ESRD）申請醫療保險的人。如果你仍處於初始註冊期限，則該規定也將不適用。

不過，如果你有殘障，並且團體健康計畫的承保範圍是基於家庭成員（不包括配偶）的當前雇用情況，則提供團體健康計畫的雇主必須有100名或以上員工才能獲得特殊待遇的加入時間。根據當前就業情況，COBRA覆蓋範圍、退休人員健康計畫、退伍軍人（VA）以及個人健保（如通過健康保險市場）不算在內。該保障期結束後，你沒有資格參加特殊登記期內註冊Medicare。為了避免支付更高的保費，要確保在首次有資格時就註冊Medicare。

如果你在初始註冊期間沒有註冊A部分（如果必須購買）或B部分（必須支付保險費），其沒有資格獲得特殊註冊期，可以在每年1月1日至3月31日之間註冊。 你的保險要到當年7月1日才能開始生效，並且可能需要為以後的註冊支付較高的A部分和B部分保險費。

是否需要申請B部分

如果註冊B部分，人們每月要繳納保險費。因此，許多人為此產生糾結。下面內容可幫助你確定是否應該註冊B部分。如果你有雇主或工會的保險，如你或你的配偶（或你有殘疾的家庭成員）仍在工作，並且你通過該雇主或工會獲得了健康保險，一定要聯繫你的雇主或工會福利管理員，了解你的承保範圍如何與Medicare配合使用。這包括聯邦或州的雇員和現役軍人。這是因為延遲B部分的註冊可能對你有利。一定要記住，基於當前就業機會的承保範圍不包括：COBRA、退休人員承保範圍、退伍軍人承保範圍。

個人健康保險包括通過健康保險市場購買的TRICARE。如果你擁有TRICARE（針對現役和已退休的成員及其家人），通常在你首次有資格獲得TRICARE保障時，必須註冊A部分和B部分。但是，如果你是現役成員，則無需註冊B部分，即可保持TRICARE的承保範圍。

如果你有聯邦醫療援助（Medicaid，俗稱白卡），則應註冊B部分。Medicaid將首先付款，Medicare將第二次付款。Medicaid可能可以幫助你支付Medicare的自付費用（如保費、自付額、共同保險和共付額）。

即使你有市場保險，也應在首次有資格參加Medicare時就應該參加，以避免延誤Medicare保險以及Medicare延遲註冊的風險。務必及時終止你的Marketplace覆蓋範圍，以避免覆蓋範圍重疊。一旦你被視為有資格或已參加A部分，就無資格通過Marketplace支付你的保費或其他醫療費用。如果你在獲得Medicare後，繼續獲得市場計畫保費的支付幫助，則可能需要報稅時返還你得到的幫助。

如果你開有健康儲蓄帳戶（HSA），Medicare承保開始後，你就無法向HSA供款。但是，加入Medicare後，你可用HSA中已經存在的資金來幫助支付自付額、保險費（如果直接付款）、共付額或共同保險。如果你或你的雇主在Medicare承保開始後向你的HSA供款，則可能需要支付稅金。如果你想在65歲後繼續為雇主贊助的HSA繳費而不受罰款，則不應申請Medicare、社會保障或鐵路退休委員會（RRB）福利。免費的A部分保險是在你申請Medicare（或社會保障、RRB福利）當月前的6個月開始的，但不得早於你年滿65歲的那個月。為避免繳稅，你應至少在申請Medicare前6個月停止向HSA供款。

同時擁有Medicare與其他保險

當你同時擁有Medicare與其他保險時，就面臨一個是Medicare還是你的其他保險先付款的問題。下面是幾種情況的付款方式：

1、如果你有以前的工作或你的配偶提供的保險，那麼Medicare要首先付款。

2、如果你年滿65歲，要根據你或你的配偶當前的工作來製定團體健康計畫。如果雇主有20名或以上的員工，你的團體健康計畫首先要付款。

3、如果你年滿65歲，根據你或你的配偶目前的工作狀況制定團體健康計畫，雇主的員工人數少於20人，那麼Medicare首先付款。

4、如果你未滿65歲且有殘疾，根據你或家庭成員當前的工作來製定團體健康計畫，若是雇主有100名或以上員工，你的團體健康計畫首先付款。

5、如果你未滿65歲且有殘疾，根據你或家庭成員當前的工作情況制定團體健康計畫，而雇主的員工人數少於100名，Medicare首先付款。

6、如果你因末期腎臟疾病（ESRD）而有Medicare，你的團體健康計畫將在你有資格參加Medicare後的頭30個月中首先付款。在30個月後，Medicare將首先付款。

7、如果你有Medicaid保險，Medicare首先付款。

其他保險如何與Medicare一起使用，有幾個規定。首先付款的保險人（主要付款人）支付其承保最多範圍。第二保險人僅在主要保險公司未承保的費用下才支付。次要付款人（可能是Medicare）可能不會支付所有未支付的費用。如果你的雇主保險是第二付款人，則你可能需要先參加B部分，然後才能支付保險費用。

如果你擁有A部分，你可能會在2020年初從Medicare那裡獲得一份健康保險表格（IRS 1095-B）。此表格可檢查你是否在2019年獲得健康保險。並非所有人都會得到此表格，你應該保留該表格作為記錄。如果你沒有獲得1095-B表格，你也無需納稅。

A部分和B部分的費用

如果你或你的配偶在一定時間工作時繳納了Medicare稅，則通常無需為A部分保險支付每月保費。這被稱為「免費A部分」。如果你沒有資格使用免費A部分，則可以「購買A部分」。

在大多數情況下，如果你選擇購買A部分，則還必須擁有B部分，並每月支付這兩項保費。如果你不購買A部分，你仍然可以購買B部分。必須購買A部分的人在2020年將每月支付458元。2020年A部分的保費金額在在今年秋天晚些時候，訪問Medicare.gov網站可以獲得。

如果你沒有資格享受免費的A部分，並且在首次符合資格時就沒有購買，則你的每月保費可能會上漲10%。你必須支付較高的保費，時間是本來可以參加A部分但沒有註冊的年度的兩倍。例如，如果你2年前有註冊A部分資格，但沒有註冊，則必須支付4年上漲10%的高額保費。

2020年B部分的標準保費為144.60元。大多數人支付標準的B部分保費。如果2年前IRS納稅申報單上報告的調整後總收入超出一定金額，則你將支付標準保費金額和與收入相關的每月調整金額，也稱為IRMAA。IRMAA是向你收取的額外費用。你可以訪問網站Medicare.gov/your-medicare-costs/part-b-costs了解更多資訊。你還需要為D部分的保費支付額外費用。

如果你初次獲得資格時沒有註冊B部分，則你可能必須支付B部分的滯納金。在你本可以擁有B部分但沒有註冊的幾個月中，每12個月你的B部分保費可能會上漲10%。如果你被允許在特殊註冊期間註冊B部分，則無需支付後期註冊罰款。例如，史密斯先生的初始加入期於2016年12月結束。他一直等到2019年3月才註冊B部分。他的保險開始於2019年7月1日。罰款額為20%，只要他擁有B部分，他就必須支付該罰款。

住院病人還是門診病人

你在醫院過夜並不意味著是住院病人。如果你的醫生命令你必須入院，醫院正式允許你必須住院，你才是住院病人。沒有正式的住院治療，即使你在常規醫院的病床上過夜，或獲得急診科服務、觀察服務、門診手術、實驗室檢查或X光檢查，你仍然是門診病人。你應每天詢問醫院或醫生你是住院病人還是門診病人，因為這會影響Medicare如何支付，並可能影響你是否有資格獲得熟練技術人員的A部分保險護理設施。如果你不確定，也可以諮詢醫院的社會工作者。

「醫療保險門診觀察通知」（MOON）是一份文件，讓你知道你是醫院或急診醫院的門診病人（而非住院病人）。如果你作為門診病人超過24小時獲得觀察服務，則必須收到此通知。MOON會告訴你為什麼你是接受觀察服務的門診病人，而不是住院病人。它還可以讓你知道這可能會如何影響你在醫院期間支付的費用以及出院後得到的護理。

在宗教非醫療保健機構（住院治療）這些設施中，宗教信仰不允許醫療保健。如果你有資格獲得醫院或熟練護理設施的護理，則Medicare將僅承保住院、非宗教、非醫療項目和服務。例子包括食宿或不需要醫生處方的任何物品和服務，如無藥的傷口敷料或使用簡單的助行器。

Medicare涵蓋熟練的護理設施的半私人房間、膳食、熟練護理和康復服務，以及其他由熟練護理設施提供的醫療必需服務和用品。這些服務僅在因相關疾病或受傷之後而需要在醫療上最少住院3天。如果有必要改善或維持目前的狀況，你可能會獲得熟練治療護理。如果熟練護理機構決定僅根據病情的改善而不是因為你不再需要熟練治療服務而讓你出院，你可以對此決定提出上訴。

為了有資格獲得熟練護理機構的護理服務，你的醫生必須證明你需要日常熟練護理（如靜脈輸液、藥物或身體護理），只能作為住院患者提供給你。醫療保險不涵蓋長期護理（long-term care）。每個福利期的前20天你不需要付款；每個福利期的第21至100天的每日共同保險金額為176元；受益期內第100天後，你要支付每天的所有費用。

B部分的付款

Medicare B部分涵蓋醫療必需的醫生服務、門診護理、家庭保健服務、耐用的醫療設備、心理保健服務以及其他醫療服務。B部分還涵蓋了許多預防服務。如果你有B部分，它將被列為「MEDICAL」，並且有一個生效日期。

如果你參加Medicare Advantage計畫或擁有其他保險，如Medigap保險、Medicaid或雇主或工會保險，則你的共付額、共同保險或自付額可能會有所不同。在Original Medicare計畫下，如果適用B部分自付額（2020年為198元），則你必須支付所有費用（最高達到Medicare批准的金額），直到達到年度B部分自付額。在達到自付額之後，如果醫生願意收治，Medicare將開始支付其餘份額，而你通常需要支付Medicare支付金額的20%。你支付的金額沒有年度限制。

如果你從醫生獲得服務，則無需為大多數承保的預防服務支付任何費用。但是，對於某些預防服務，你可能必須支付自付額、共同保險或同時支付這兩項。如果你在與非預防性服務相同的看醫師中獲得預防性服務，則這些費用也可能適用。

Medicare為有風險的人提供一次性的腹主動脈瘤篩查超聲。你必須從醫生處獲得轉診單。如果醫生接受轉診，則無需支付篩查費用。如果你有腹主動脈瘤家族史，或者你是65至75歲的男性，並且一生中至少抽過100支菸，則你有患病風險。

Medicare涵蓋自願性的預先護理計畫，作為年度體檢的一部分。如果你無法自己說這是你希望獲得的護理計畫，你可以與你的醫療保健專業人員討論預先醫療指示，如果你願意，他可以幫助你填寫表格。預先醫療指示是一項重要的法律文件，如果你無法就自己的護理做出決定，它會記錄你將來對未來醫療的願望。你可以隨時更新你的指令。只要醫生為你一年做一次體檢，你則無需為就診支付任何費用，。

當你亟需運送到醫院、急診醫院或護理機構時，並且使用其他任何交通工具運輸都可能危害你的健康，Medicare覆蓋地面救護車運輸提供醫療必需的服務。醫療保險可以為急救付費。如果你需要地面運輸無法提供的即時快速的救護運輸，則可以通過飛機運到醫院。在某些情況下，如果醫生說救護車運輸在醫學上是必要的，Medicare可能會為有限的、急需的非緊急救護車運輸付款。例如，對於患有末期腎臟疾病（ESRD）的人，救護車將其運送到在醫療上做透析。Medicare只會提供前往最近的適當醫療機構的救護車服務，並為你做護理。你只需支付Medicare批准金額的20%。

Medicare支付與門診手術中心提供的批准手術有關的設施服務費（執行手術的設施，預計患者會在24小時內出院）。除了某些預防性服務，通常你需要向門診手術中心和為你提供治療的醫生支付經Medicare批准的金額的20%。在這裡，B部分的自付額適用。你需要支付所有Medicare不包的門診外科中心進行的醫療服務費用。

如果醫療提供者從血庫免費獲取血液，你將無需付費。但是，你將為獲得的每個血液單位支付血液處理和處理服務的共付額，並且B部分自付額規則適用。如果醫療提供者必須為你購買血液，則你必須支付在日曆年中獲得的前3個單位血液的費用，或者由你或其他人捐贈。

骨密度測量有助於查看你是否有骨折的風險。對於患有某些疾病或符合特定條件的人，每24個月可測量一次（如有醫療需要可更頻繁）。如果醫生接受任務，你則無需為此測試支付任何費用。

Medicare覆蓋所有40歲及以上婦女每12個月做一次乳房X光，檢查是否患有乳腺癌。Medicare覆蓋35至39歲女性的一張乳房X光照片。你無需為此付出任何費用。B部分還應支付在必要時比每年多於一次的診斷性乳房X光照片。你需支付Medicare批准的診斷性X光照片的20%。

Medicare覆蓋全面的心臟康復計畫，其中包括對至少滿足以下條件之一的患者進行運動、教育和諮詢：最近12個月內發生心臟病、冠狀動脈搭橋手術、目前穩定的心絞痛（胸痛）、心臟瓣膜維修或更換、冠狀動脈血管成形術或冠狀動脈支架置入術、心臟或心肺移植、穩定的慢性心力衰竭。

Medicare還涵蓋了比常規心臟康復計畫更密集的強化心臟康復計畫。服務涵蓋在醫生診所或醫院門診環境中進行。如果你在醫生診所獲得服務，則需支付Medicare批准金額的20%。如果在醫院門診設置中進行，你還需要向醫院支付B部分自付額。

Medicare將支付你每年一次去醫生診所體檢，以幫助降低你患心血管疾病的風險。在這次訪問期間，醫生可能會討論阿司匹林的使用情況（如果適用），檢查血壓，並為你提供一些提示，以確保你吃得健康。如果醫生給你看病，則你無需支付任何費用。

心血管疾病篩查包括血液檢查，有助於檢測可能導致心臟病或中風的疾病。Medicare一次涵蓋了這些篩查測試，每5年測試一次膽固醇、脂質、脂蛋白和甘油三酯水平。如果醫生看病，則你無需為測試支付任何費用。

B部分涵蓋子宮頸抹片檢查和骨盆檢查，以檢查子宮頸癌和陰道癌。作為骨盆檢查的一部分，Medicare還涵蓋了臨床乳腺癌檢查。Medicare支付每24個月篩查一次的費用。如果你有宮頸癌或陰道癌的高風險，或者如果你已在育齡，並且在過去36個月中進行了巴氏檢測，則Medicare支付每12個月一次篩查的費用。如果你30至65歲之間沒有HPV症狀，則B部分還涵蓋了每5年一次的人類乳頭瘤病毒（HPV）測試。如果你的醫生接受，則你無需為實驗室測試支付任何費用。。

醫療保險在每個流感季節支付一次流感預防針的費用。如果醫生給你注射，則你無需為註射流感疫苗支付任何費用。Medicare為中、高風險或乙型肝炎患者提供這些疫苗。一些風險因素包括血友病、末期腎臟疾病、糖尿病等。如果你與患有乙型肝炎的人一起生活，諮詢你的醫生以了解你是否處於乙型肝炎的中度或高風險。如果醫生接受此任務，則你無需支付任何費用。

A部分和B部分未涵蓋部分

Medicare並非涵蓋所有內容。如果需要Medicare A部分或B部分未涵蓋的某些服務，則必須自己付費，除非你有以下保險。一、你還有其他保險（包括Medicaid）來支付費用。二、你有涵蓋這些服務的Medicare Advantage計畫。

Original Medicare不包括的項目和服務有：大多數牙齒保健、與處方眼鏡有關的眼科檢查、假牙、整容手術、按摩療法、例行體檢、針灸、助聽器和適合他們的測試、長期護理等。

長期護理包括對患有慢性疾病或殘疾的人的非醫療護理，包括非熟練的個人幫助，如日常活動的穿衣、洗澡、使用浴室、家庭送餐、成人日間護理和其他服務。 Medicare和大多數醫療保險計畫（包括Medigap保險）不支付此類醫療費用。你可以通過Medicaid享受這種類型的護理，或者你可以購買私人長期護理保險。許多人為保持生活獨立，現在就開始計畫長期護理。

是否需要購買Medigap保險

Original Medicare支付了大部分但不是全部的醫療服務和用品費用。私人公司出售的Medicare補充保險可以幫助支付其餘的醫療費用，如共付額、共同保險和自付額。Medicare補充保險也稱為Medigap保險。一些Medigap保險還提供Original Medicare無法涵蓋的服務範圍，如在美國以外旅行時的醫療服務。一般而言，Medigap保險不涵蓋長期護理、視力、牙科護理、助聽器、眼鏡或私人護理。

目前，Medigap政策已標準化，每個Medigap都必須遵守聯邦和州法律，並且必須明確標識為「Medicare補充保險」。保險公司只能向你出售在大多數州由字母A到D、F、G和K到N標識的「標準化」保單。所有保單可以提供相同的基本福利，但是有些可以提供額外的福利，因此你可以選擇。在麻州、明尼蘇達州和威斯康辛州，醫療補助標準化的方式不同。

從2020年1月1日起，向新加入Medicare的人們出售的Medigap計畫將不允許承保B部分自付額。因此，新獲得醫療保險資格的人將無法使用計畫C和F。如果你已經擁有這兩個計畫（或計畫F的高自付額）中的任何一個，或者在2020年1月1日之前被這些計畫之一涵蓋，你能夠保留你的計畫。如果你在2020年1月1日之前有資格享受Medicare但尚未註冊，則可以購買其中一個計畫。

要購買Medigap，你必須具有A部分和B部分。除了你每月向Medicare支付的B部分保費外，你還需要向私人保險公司支付Medigap月費。此外，如果你加入了同一家公司提供的Medigap保險和Medicare處方藥計畫，則需要為你的保險支付2筆獨立保費。

Medigap保險僅涵蓋一個人，配偶必須購買單獨的保單。你的Medigap保險和Medicare藥物計畫都不能包含處方藥承保範圍。但是，同一家保險公司可能會提供Medigap保單和Medicare處方藥計畫。Medigap保單非常重要，因為保險公司在相同保險範圍內費用可能會有所不同，而且隨著年齡的增長，費用會上升。一些州限制Medigap保費成本。在某些州，你可以購買另一種稱為Medicare SELECT的Medigap保險。如果你有了Medicare SELECT保險，可在12個月內改變主意，並轉換為標準Medigap保險。

購買Medigap保險的最佳時間是在Medigap開放註冊期間。這6個月的期限從你65歲及以上並參加B部分的當月第一天開始。某些州還具有額外的開放註冊期限。在此註冊期限之後，你可能無法購買 Medigap保險。如果能夠購買，則價格可能更高。

如果你因擁有你或你的配偶當前工作的團體健康保險而延遲參加B部分，則你的Medigap開放在你註冊B部分之前，註冊期才開始。聯邦法律通常不要求保險公司向65歲以下的人出售Medigap保險。某些州要求Medigap保險公司向65歲以下的人出售Medigap保險。如果你能夠購買，則可能費用較高。

如果你有Medicare Advantage，那麼任何人向你出售Medigap都是違法的。如果你有Medigap保險並加入了Medicare Advantage計畫，則可能要放棄Medigap保險。你的Medigap保險無法用於支付Medicare Advantage計畫共付額、自付額和保費。在大多數情況下，如果你放棄Medigap保險，加入Medicare Advantage 計畫，你將無法回頭。

D部分的承保範圍

Medicare處方藥承保範圍是一項可選福利。Medicare藥物覆蓋範圍向所有具有Medicare的人提供。即使你現在不要處方藥，你應該考慮加入Medicare藥物計畫。如果你在首次符合資格時沒有加入Medicare藥物計畫，並且沒有其他處方藥保險或獲得「額外幫助」，則以後再加入該計畫時，你可能要支付後期註冊罰款。只要你具有Medicare處方藥承保範圍，你就應支付此罰款。

要獲得Medicare處方藥承保範圍，你必須加入Medicare批准的提供Medicare藥物承保範圍的計畫。每個計畫的成本和所涵蓋的特定藥物有所不同。你有兩種獲取Medicare處方藥承保範圍的方法：

1、Medicare處方藥計畫。這些計畫（有時稱為PDP）為Original Medicare，某些醫療保險成本計畫、某些Medicare私人服務收費（PFFS）計畫和Medicare醫療儲蓄帳戶（MSA）計畫。你必須具有A部分或B部分才能加入處方藥計畫。

2、Medicare Advantage計畫或提供Medicare處方藥保險的其他Medicare健康計畫。通過這些計畫，你可以獲得所有的A部分、B部分和D部分。具有處方藥保險的Medicare Advantage計畫有時也稱為MA-PD。你必須具有A部分和B部分才能加入Medicare Advantage計畫，並且並非所有這些計畫都提供藥物保險。無論哪種情況，你都必須住在要加入的Medicare藥物計畫的服務範圍內。

如果你擁有雇主或工會保險，請在進行任何更改之前致電你的福利管理員。簽署其他保險可能會導致你和你的家屬失去雇主或工會的健康和藥物保險。如果你失去了雇主或工會的承保範圍，則可能無法找回。

首次有資格獲得Medicare時，你可以在初始註冊期間加入Medicare藥物計畫。如果你在一般加入期間首次獲得A部分和B部分，你還可以從4月1日至6月30日加入Medicare藥物計畫。承保範圍將從7月1日開始。

你可以在每年的10月15日至12月7日之間加入、轉換或放棄Medicare藥物計畫。只要計畫在12月7日之前得到你的申請，你的更改就會在第二年1月1日生效。如果你參加了Medicare Advantage計畫，則可以在每年1月1日至3月31日的開放註冊期間加入、更換或放棄計畫。

特殊登記期是指你滿足特定要求時可以加入、轉換或放棄Medicare藥物保險的時期。你必須整年都參加Medicare藥物計畫，但如果你在生活中發生某些事件時有資格參加特殊登記期，則可以在年中更改承保範圍。

大多數藥物計畫收取的月費因計畫而異。除了B部分保費外，你還需要支付此費用。 如果你使用的是Medicare Advantage計畫或包含Medicare處方藥保險的費用計畫，則每月保費可能包括處方藥保險的金額。

如果你的收入超過一定的限制（如單獨報稅為 8萬7000元，共同報稅為17萬4000元），除了計畫保費之外，你還需要支付額外的費用（有時稱為Part D-IRMAA）。如果你參加的包括醫療保險在內的Medicare Advantage計畫，則還必須支付這筆額外費用。而大多數人都不必支付這種高額費用。如果你需要為D部分支付高額費用，則還需要為B部分的保費支付額外的費用。

通常，這筆額外的金額將從你的社會保險支票中扣除。如果你從鐵路退休委員會（RRB）獲得收入，則將從你的RRB支票中扣除額外的金額。如果是根據Medicare或RRB向你收取費用，則必須向Medicare或RRB而非計畫支付額外的費用。如果你不支付額外的費用，則可能會失去D部分的承保範圍。你可能無法立即加入另一個計畫，並且只要你擁有D部分，就可能不得不支付後期註冊罰款。

延遲註冊罰款是一筆永久添加到你的D部分保費中的金額。如果你在初始註冊期結束後的任何時間連續有63天或更長的時間沒有D部分或其他可信的處方藥保險，則你可能會因拖延註冊而被罰款。只要你擁有D部分的保險，通常就必須支付罰款。不過，如果你獲得「額外幫助」，則無需支付後期註冊費用。