政府醫療保險 紐約人的健康保護傘

19歲至21歲之間的國際留學生只能自己購買醫療保險。（Getty Images）

醫療保險是人人都需要的保險。如果沒有醫療保險，一旦生病怎麼辦？紐約市政府下屬的城市保健計劃（MetroPlusHealth）市場部助理主任劉爽表示，與其他州相比，紐約州民眾能獲得的醫療保險選擇，更為豐富、更可負擔。有合法移民身份或者沒有合法移民身份的民眾，都有適當的健保或者醫療服務選擇。」

紐約市人口有820萬，是美國最大的都市，但是並不是人人都有保險。她說，紐約市政府最近又推出一個新的醫療保健服務，稱為紐約市照顧（NYC Care）。這不是一個新的醫療保險，而是一個根據收入支付醫療費用的計劃。「如果你收入低，看病可能不要錢；如果你收入高，看病就要多付一點錢。」她說，紐約州市場上有許多保險，有政府保險和商業保險，民眾可以根據自己的條件選擇合適的保險。

政府保險 支撐紐約半壁江山

劉爽說，紐約市照顧2019年夏季在布朗士首先推出，2020年1月在布魯克林和史泰登島實行，2020年9月1日在皇后區和曼哈頓上市。紐約市照顧的資格標準為：紐約市居民，在五個行政區居住六個月或以上的時間，沒有資格或負擔不起醫療保險，或僅有資格享受有限的醫療補助（緊急服務）。福利包括初級、預防保健服務、專科護理以及指定的初級保健提供者（PCP）。加入後，兩周內可以獲得專科護理和行為保健服務。

申請時需要攜帶的資料包括：身份證明、居住證明及時間長度、家庭人口和家庭收入。但是，外地遊客或紐約州其他縣的居民則不符合要求。加入紐約市照顧的患者可以在紐約市公立醫院總公司獲得負擔得起的牙科服務。

紐約市公立醫院總公司(NYC Health + Hospitals)，是全美最大的市立醫院體系，下轄10多家綜合性醫院和50多家哥譚診所(Gotham clinics)，還有提供健保服務的城市保健計劃（MetroPlusHealth）。申請者只需攜帶證件前往任何一家公立醫院找財務咨詢主管(financial counseling supervisor)就能辦理手續。

她說，對無證移民來說，他們可以購買「紐約市照顧計劃」。她說，如果患者去公立醫院看病，公立醫院和診所收費多少，是根據病人的收入決定的。「如果收入很低，病人的繳費很少，相等於免費看病。」這個計劃還有一個功能，就是可以免費享用三個月的「緊急醫療服務」，如生孩子等。

她說，歐巴馬總統當政時，推出一個全民健保計劃，稱為「可負擔健保計劃」（Affordable Care），就是鼓勵美國人都購買醫療保險。這個保險也稱為金屬保險，因為保險按不同金屬分級，最高的是白金級，其次是金級，再次是銀級，最後是銅級。「級別越高，每月的繳費就越多，享受的福利也就越多。」

例如，如果購買最高級的白金保險，每月的費用要1000多元，看病就可以少支付費用。如果購買最低的銅級保險，每月的保費600多元，保險支付的費用就少。而金級保險和銀級保險的保費在白金級和銅級的保費之間。但是，曾經有人抱怨，即便買了高級別的保險，仍有許多費用不是全包。

紐約州對兒童的界定是19歲以下。如果是19歲以下的紐約州居民，都可以享用「兒童健保計劃」（Child Healthcare Plus）。如果家裡有小孩，而且小孩沒有醫療保險，可以購買這種保險。這個保險計劃也是根據收入來計算，收入越高保費越高，每人每月的保費從幾十元到100多元不等。

有的公司過去提供家庭醫療保險，但是因為醫療保險費日益增加，公司僅提供員工保險，不再提供孩子保險。因此，他們就可以購買這種兒童醫療保險計劃。有的人是個體戶，他們可以為自己的孩子購買這類保險。條件是他們的收入高於貧困線的1.6倍以上。收入越高，保費越高。每月可以是9元、15元、30元或60元等。她說，如果是一個三口之家，每月收入在7000元以上，他們必須全款購買這類保險。這個數字是每年隨著聯邦貧困線的調整而相應調整的。

對於收入在聯邦醫療補助(Medicaid)之上、卻又負擔不起歐巴馬可負擔健保計劃的人群來說，如果是21歲以上的紐約州居民，他們可以購買紐約州的基礎保險（Essential Plan）。她說，在美國50個州中，只有紐約州和明尼蘇達州有這個保險。

她舉例說，如果是一個單身人士，年收入在2.552萬元至2.8萬元之間，他們就符合購買基礎保險的條件。如果低於這個數字，可以申請聯邦醫療補助（Medicare，白卡），如果高於這個數字，可以申請可負擔保險。她說，大多數紐約人喜歡這個保險，但不希望享受白卡。這個保險出錢不多，可以享受看病、住院和買藥的福利。

留學生保險 最為尷尬一類

劉爽說，年齡在19歲至21歲之間的人的保險比較複雜。她說，這個年齡的人不能購買兒童保險，但是又不是有收入的成人，不能購買基礎保險。如果父母的醫療保險不能包括這個年齡的孩子，比如國際留學生，那麼這些國際留學生只能自己購買醫療保險。美國本地大學生，如果選擇自己離開父母獨立報稅，也需要自己選購醫療保險。而研究生年齡在21歲以上，可以購買基礎保險。

目前，疫情前中國留學生有35萬人，是美國最大的留學生群體。她說，許多留學生來美前購買了中國的國際學生保險。「這個保險非常差，保的內容很少，都是忽悠。」她建議，留學生不要購買這個保險，最好還是購買的政府醫療保險。她說，該公司與很多大學都有合作。「我經常舉辦講座，把政府保險講解清楚，建議學生選擇。」

這些學生畢業後，進入各個工作崗位，他們的工作單位會向他們提供保險。如果在小公司工作，公司不提供，他們可以自己購買可負擔保險，每個月大約600元。但是，也有人反映可負擔保險太貴。「最初，可負擔保險每個月300多元，但現在至少600多元，隨著金屬等級上升，月費更高。

她透露，紐約州的保險加入和更換時間是三個月的時間，從10月1日至1月31日。人們可以在這個時間內加入和更換。但是，也有一個特別申請期（special enrolllment period），就是發生人生大事以後，可以隨時更換保險：失業、結婚或者離婚、入籍。例如，有人懷孕生孩子，搬家到一個新的地方，需要保險，可以隨時加入。今年因為疫情原因，紐約州政府多次延長特別申請期，最近一次宣佈延長至9月15日。

每個保險公司的項目都不同，因此在加入前一定要仔細閱讀有關的說明。她說，她本人的保險屬於紐約市政府僱員的保險。有的計劃包括藥物在內，但是要多交一點錢。她選擇一個少交錢但是沒有藥物的項目。她認為自己年輕不生病，應該不需要。結果，她有一天突然拉肚子，需要服用抗生素，「兩週的藥費要300元」。而她的同事加入了包括藥物的保險，也同樣生病吃藥，但藥物不要錢。

她說，聯邦政府從今年初發佈新的公共負擔（public charge）的政策，導致很多人不敢申請聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)。她說，這個政策實際上影響到的人非常少。僅限於那些準備申請綠卡的人。「如果你已經拿到綠卡，申請白卡就沒有問題。」

許多計劃 自動延長一年

安保健康保險公司（Emblem Health）保險業務經理吳偉傑（Freddy）說，由於發生新冠病毒疫情，原定於2020年10月31日需要續簽的聯邦醫療援助（Medicaid）、兒童健康計劃（Child Health Plus）和基礎計劃（Essential Plan）將自動延長一年。但是，合格健康計劃（QHP，也稱歐巴馬健保）必須在2020年11月16日至12月15日之間續訂2021年的覆蓋範圍。

紐約州州長葛謨（Andrew M.Cuomo）不久前宣佈，由於紐約州在新冠病毒危機期間繼續提供支持服務，紐約州沒有保險的特殊申請時間將延長至2020年12月31日。紐約人可以通過紐約州衛生局、紐約州健康保險市場或直接通過保險公司申請承保。他說：「紐約有足夠的資源來幫助那些在此困難時期需要保險的人，任何目前沒有醫療保險的人，無論出於何種原因，都應立即訪問紐約州健康局並立即註冊申請。」

他說，他們公司提供8種不同的計劃，包括5種標準計劃和3種非標準計劃。由於疫情關係，合格健康計劃的公開申請的時間已延長至2021年9月15日。有的投保人可能由於收入變化而有資格獲得醫療補助、兒童健保或基本計劃。「如果你因新冠疫情而失業或收入降低，他們可以與我們聯繫。」

由於新冠疫情的原因，許多企業關門，員工失業，或者從全職工作減為半職工作，故員工們的工資降低，這樣「他們的醫療保險計劃也要降級」。有的是公司關了，員工需要自己購買保險計劃。如果是購買合格健保計劃，會受到收入的影響。如果收入降低，政府可能有補貼。但是，如果收入增加，投保人保費就會增加。「收入變化後，我們公司會安排不同的計劃。」

許多紐約人持有政府的醫療保險，包括兒童健保計劃和基礎健保。他們如果要變更計劃，可以在11月1日至1月31日內更改計劃。投保人可以自己上網購買或修改，也可以請他們公司幫助修改。由於疫情的影響，投保人的收入發生改變，投保人可以改變計劃。「如果在這個時候更改計劃，沒有罰款。」他強調，醫療保險是必須的，因為美國的醫療費用很貴，一旦生病，自掏腰包會很貴。

紐約安保健康保險公司聯邦醫療保險業務經理劉偉彤（Antonio）說，許多華人享有聯邦醫療援助（Medicaid，俗稱白卡）和聯邦醫療照顧（Medicare，俗稱紅藍卡）這兩種聯邦醫療保險。過去，在正常情況下，許多醫療保險的工作人員可以幫助人們處理各種事務，問題都能得到解決。但是，今年情況與往年不同。

由於新冠病毒的流行，許多政府機構關門，醫生診所也關門，也有許多人失業。因此，許多華人想申請、更換保險及看病都遇到困難。他說，政府也改變政策，以適應這種情況。現在，人們可以打電話申請醫療保險或更改計劃，醫生診所也可以打電話看病，保險會支付帳單。「如果不會英文，我們的員工可以幫助打電話。」

他說，人們不會永遠限制只能參加同一項計劃。他們每年至少會有一次機會，可以在聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡) AEP開放註冊期 10 月 15 日 至 12 月 7 日 更改計劃。這段期間他們可以轉換聯邦醫療保險Medicare Advantage 計劃和D 部份計劃。

需要提醒注意的是，每年9月間，投保人會收到一份保險公司寄來的「年度變更通知」（ANOC）。這個通知就是告訴收件人，如果要更換保險計劃，可以在10月15日至12月7日之間修改。他說，許多人收到變更通知沒有看，就放到一邊去了。「人們應該留意這個通知。」如果沒有獲得此重要文件，要與你的保險公司聯繫。

目前，社會安全局在各地的辦公司有的已經開門，有的尚未開門。他說，現在政府也改變辦公方式，可以通過電話或者上網解決。「如果有人自己不會，可以向我們求助。」他說，他的公司有專人幫助申請，而且不收費。客人可以選擇他們公司的項目，也可以不用他們公司的項目。

他說，有的人自己上網申請Medicare，但是沒有選擇任何一個部分。他說，申請A部分（醫院保險）是免費的，但是申請B部分（醫生診所）需要交費。在2020年，B部分每月的保費是144元。而且，有人需要申請D部分。如果不申請，吃藥就要自費。同時，聯邦醫療保險不保針灸、眼睛（例行眼科檢查和處方眼鏡、隱形眼鏡）和牙齒（預防性和全面的牙科保健）。

不過，今年3月，聯邦政府已經批准，聯邦醫療保險可以支付針灸的費用，但是只限於「慢性背部腰痛」（Chronic low back pain）。他透露，他們公司的計劃包括針灸。因此，如果加入他們公司的計劃，可以享受這個福利。

聯邦醫療援助（Medicaid，俗稱白卡）是針對無法負擔醫療費用的美國人的醫療保險計劃。這個醫療補助計劃由州政府和聯邦政府共同資助，由州政府管理，每個州自己決定誰有資格享受該計劃。如果住在紐約，要在紐約州申請。

聯邦醫療援助幫助許多低收入和殘疾人獲得醫療救助。截至2017年，它為7400萬低收入者和殘疾人（占美國人的23％）提供免費醫療保險。按照規定，醫療補助享用者必須是美國公民或永久居民，並且可以包括低收入的成年人、子女和某些殘障人士。

紐約一位業內人士表示，美國醫療保險大致分為兩類，政府保險和商業保險。美國的商業醫療保險很多，保險好壞與公司出錢的多少有關。總之，公司出錢越多，保險的福利越多，出錢越少，福利也越少。有的公司的保險越來越差，主要是公司出錢越來越少的緣故。

他說，如果收入低，可以享受政府的醫療援助（白卡）。如果是殘障人士，也符合申請白卡的條件。如果到了65歲，可以申請聯邦醫療照顧（Medicare，俗稱紅藍卡）。他說，申請紅藍卡有身份的要求。他們必須是美國公民或者五年以上的永久居民。

如果在美國已經工作十年以上，可以申請聯邦照顧的A部分（Part A）。這個是醫院保險，每月不要交保費。有的人是新移民，來到美國後工作不夠十年，也可以申請A部分，但是要繳納費用。

他說，聯邦醫療照顧的B部分（Part B），年齡到了也可以申請。不過，這個B部分需要繳納保費。這個部分是支付醫生診所的費用。要不要申請，也要根據自己的情況。有的人沒有退休，現在有商業保險，可以暫時不加入。看病的費用大致是，保險支付八成，個人支付兩成。但是，由於每個人的情況都不一樣，具體的還要諮詢保險公司的專業人士。