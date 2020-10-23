服務社區 華醫開設緊急診療中心

緊急診療中心不需要預約，隨到隨看。（記者劉大琪/攝影）

由於醫院急診收費特別高、看病不方便，醫生診所需要預約、難解燃眉之急，讓越來越多的民眾轉投不用預約、隨到隨看、費用低廉的緊急診療中心（urgent care center）。眼看這種便捷的醫療機構在外族裔社區遍地開花，華人社區對這一概念的了解和對相關服務的使用卻有待加強。

考慮到華社的實際就醫需求以及獨特的語言和文化背景，幾名華人醫生在紐約市最大的華人聚居地法拉盛推出「法拉盛快捷診療中心」（HealthNeed Medical Urgent Care），作為全市唯一的由華人開辦的緊急診療中心，365天服務社區民眾，此次新冠肺炎疫情爆發期間也接診不停歇。

「法拉盛快捷診療中心」醫療總監王元聰介紹，人生病後，通常是找自己的家庭醫生看病，但要先打電話預約時間，「需要快速處理的緊急病情，如果約不到時間，就沒辦法及時解決」。要是跑去大醫院的急診室，倘若沒病到需要住院的程度，又會花很多錢，「緊急診療中心則填補了醫院和診所之間的空白，更加方便和適合社區民眾在這種情況下使用」。

過去幾十年，美國的醫療體系發生了很大的變化，王元聰說，從最初醫生開私人診所、醫患之間容易建立密切的關係，到後來隨著人口增長、疾病多發，都著急往醫院跑，醫療開支不斷增加。「沒必要到急診室去的也都去了，花費一下就大了起來」，就出現了在社區開緊急診療中心的想法，逐漸有CityMD等此類醫療機構，接待病情緊急、但沒嚴重到要去急診室的民眾，無需預約、隨到隨看。

再通俗一點，「緊急診療中心就相當於中國的醫院門診」。王元聰表示，華社在就醫方式上有其本身的特殊性，老一代移民習慣了看家庭醫生，但新一代移民卻喜歡往醫院跑、「不需要看急診也去」。在對美國的醫療體制不是很了解的情況下，民眾看病時容易遇到困擾，再加上如果英文不夠好，更難找到合適的醫療機構和服務，所以緊急診療中心這種模式實際上很適合華社使用。

遺憾的是，華人對緊急診療中心的認識不夠，社區也沒有此類醫療機構出現。2014年左右，幾名華醫就考慮在華社開一家緊急診療中心，找地方、籌人力、完成認證和註冊後，2017年底在法拉盛推出了首家全年365天開放、節假日也不休息的快捷診療中心。

然而一開始的經營卻並不順利，王元聰說，法拉盛是個多元化的移民社區，起初接待的病人中有超過一半都不是華人，而是西語裔、印度裔，「相較華人，他們更早知道緊急診療的概念和性質」。慢慢才有華人因為無法馬上找到自己的家庭醫生看病，社區又只有這麼一家醫療機構每天都開，才逐漸有了知名度。

「特別是疫情期間，診所都關門了，唯獨我們開著。」王元聰介紹，「法拉盛快捷診療中心」的醫務人員團隊中M.D.、D.O.、P.A.等都有，內、外、婦、兒等領域也全覆蓋，還設放射診斷（X-Ray、超聲波等）、心電圖、膽固醇與葡萄糖檢測，提供門診化驗如驗血、驗尿、快速鏈球菌測試、快速流感測試，另有免疫測試、點滴吊針等，「我們也會做分診（triage），過濾後馬上送到醫院去」。

疫情之前，該中心接待的病人以年輕人居多，特別是兒科，病症包括感冒發燒、過敏、輕微創傷、食物中毒、拉肚子、呼吸道感染等，「還有跌倒骨折來照X光的，喝醉酒來輸液的，或者餐館工、裝修工不小心切到手指的」，但知名度一夜間大幅提高，還要屬這次疫情的助推。

王元聰說，在疫情的高峰期，「法拉盛快捷診療中心」接待的病人有一半以上都是新冠肺炎確診患者，「那段時間我們特別忙、一天要看100多名病人」。有的人知道自己感染了，有的人則只是說不舒服，「我曾接診過一家人，一眼看過去就知道他們全是新冠患者」。

因為疫情非常兇猛，當時的紐約也屬重災區，該中心的醫務人員每天都身處危險的環境中，「家人特別擔心」。但該看的病人還是要看，「不嚴重的就讓他們回家吃藥、自我隔離，呼吸困難的就照X光，很嚴重的就打電話送醫院去」。幸運的是，因為所有的醫務人員都做了嚴密的防護，「我們沒有一個人感染，更高興能發揮我們應有的作用、為社區民眾做一些事」。

王元聰感慨，經歷了疫情，以及這兩年多的努力，他看到越來越多的華人開始接受緊急診療中心這一比較新的醫療形態，使用的人數也越來越多，「基本的保險都收，自費的話會更優惠」。有的無證移民因遇意外受傷，警消、醫護人員到場後，他們也不願接受醫療服務、更拒絕被送到醫院，負擔著身分和花費的雙重壓力，使用緊急診療不僅費用低，也無需擔心移民狀態。

「社區絕對需要緊急診療中心的服務，華社僅有一家遠遠不夠。」王元聰認為，想要開設更多的緊急診療中心，華社不缺設備、不缺人力，缺的是民眾對此類醫療機構的了解和認識，如果能加強對民眾的宣導，他樂見更多資質達標、符合認證要求的緊急診療中心出現。

根據美國緊急診療服務協會（Urgent Care Association of America）的最新數據，全美目前有超過9000家緊急診療中心，比前一年多出9.6%，並且仍在不斷增長中，它便利、可負擔的優勢，正給傳統的醫院和家庭醫生帶來諸多挑戰。

像CityMD就已成為大紐約地區最大的緊急診療服務提供商，在紐約、新州、華盛頓州共設130多家分店。這種零售式的連鎖店省去了病人大老遠跑去醫院或診所的辛苦，可以根據自己的住處就近問診，因此越來越受歡迎。