無需預約費用低 緊急診療中心走俏

疫情期間，緊急診療中心提供新冠病毒檢測服務。（美聯社）

上世紀70年代開始，緊急診療中心（urgent care center）作為介於家庭醫生和醫院急診之間的新型醫療服務機構，進入民眾的視野，至今已為越來越多的人所熟悉和使用。家庭醫生需要預約才能看病，醫院急診主要處理危重的病人，緊急診療中心便成了有疾病需立即處理、但又沒重到非要送急診室的人最合適的去處。它提供方便又平價的服務，讓民眾看病省時省心又省錢，也進一步豐富了美國的醫療市場。

美國緊急診療服務協會（Urgent Care Association of America）每年都會發布行業基準報告（ benchmarking report），最新數據顯示，截止到2019年11月，全美的緊急診療中心已有9616家，比前一年增長了9.6%，且仍在持續增長中。

緊急診療中心所接待的病人裡，近97%看病花費的時間還不到一個小時，92%在30分鐘內就全部搞定，充分顯示了緊急診療中心的方便和快捷對現代人的重要性。這其中，有四分之一的病人沒有家庭醫生、也沒固定去哪家診所。98%的病人都得到了準確的治療，2%從緊急診療中心送去醫院的急診室。

醫療保險方面，根據報告，55%的病人都有商業保險，22%有聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）或聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡），10%使用現金，7%則通過職業賠償險支付。

美國緊急診療服務協會首席行政官（CEO）Laurel Stoimenoff表示，緊急診療中心的數量近年來穩步增長，體現出緊急診療在當今的重要性，民眾都在追求更平價、更方便、更快捷的醫療。為了滿足大家的需求和時代的趨勢，傳統醫療行業必須繼續創新和擴展，借力科技提供更多更好的服務。

市面上目前最常見的緊急診療中心包括：Concentra, Inc.、MedExpress、American Family Care、NextCare Holdings, Inc.、FastMed Urgent Care、HCA CareNow、CareSpot Family of Urgent Care Brands、CityMD、GoHealth Urgent Care等。今年新冠肺炎疫情爆發之後，他們不僅通過線上和線下相結合的方式堅持看診，在特殊時期持續提供重要的醫療服務，有的還設置了新冠病毒檢測點，免費為民眾做核酸檢測。

像紐約市唯一由華人醫生開辦的緊急診療中心「法拉盛快捷診療中心」（HealthNeed Medical Urgent Care），就在疫情發生後繼續接待病人。該中心的醫療總監王元聰表示，高峰期時來看病的人裡有一半以上都是新冠肺炎確診患者，好在全體醫務人員加倍防護，最終無一人感染病毒。

私人經營、美國最大的緊急診療中心American Family Care，早在4月就於紐約長島和新澤西，為有染疫症狀的民眾提供快速的分子檢測，僅五分鐘就可測出陽性結果，13分鐘測出陰性結果。該中心的醫生Robert S. Levy表示，處在這樣一場大型的公共衛生危機中，檢測是阻止新冠病毒傳播的重要工具，迅速獲知結果既可以讓沒感染的民眾早點放心，更可以讓確診者盡快自我隔離或者進一步治療。

CityMD作為大紐約地區最大的緊急診療服務提供商，則和紐約市府合作，為沒有醫療保險的紐約客提供免費檢測，任何分店都可以做，每周七天、無需預約，三至五天可以知道結果。除了病毒檢測之外，無保者也可免費檢測抗體。

對於不方便親自到緊急診療中心問診的民眾，疫情期間也可使用遠程醫療（telemedicine）看病。專為緊急診療中心提供軟件和技術支持的公司Experity Inc.、The Machesney Park, Ill.、Teladoc Health Inc.等，在疫情發生後迅速加強了線上問診服務，推出很多app和系統，專供病人遠程「光顧」緊急診療中心。

根據美國緊急診療服務協會的統計，截止到5月底、疫情爆發的三個月內，所調查的約1100家緊急診療中心有85%都在提供遠程醫療服務，而2019年這一比率只有29%。86%有專門的app讓病人線上問診、查看自己的健康狀況，五年前能網路或app看診的緊急診療中心的比率僅為54%。

除此之外，越來越多的私人投資商和大型醫療集團也看上了零售式的緊急診療中心，近年來紛紛以收購、合併的方式開展合作。比如GoHealth Urgent Care就是與紐約州最大的醫療系統諾斯韋爾醫療中心（Northwell Health）合作，且由私人資本運營公司TPG支持；私募股權巨頭Warburg Pincus則收購了CityMD的大多數股權，並與新澤西的Summit Medical Group合併。

GoHealth Urgent Care的首席行政官Todd Latz表示，隨著緊急診療行業的競爭變得越來越激烈，挑戰也隨之而來。比如，因為這種醫療機構是零售式的，所以不再受某一品牌或者特定位置的影響，而由病人的使用體驗、滿意與否來決定，要每次都努力達到他們的期望值，否則他們就會轉投另一家。

另外一個挑戰是如何保障緊急診療中心醫務人員的來源，「想找到真正合格的、經驗豐富的醫生並不容易」。像GoHealth Urgent Care這樣的緊急診療服務供應商，需要和其他同業競爭來為各個分店配備專業的醫務人員。還有一種威脅是僅限於未與大型醫療集團合作的緊急診療中心，有可能隨時面臨被從醫療系統完全瓜分出去的風險。

Latz說，緊急診療從最初是基礎醫療的一個分支，到後來發展成一種成本較低的醫院急診的替代品，這種變化吸引了外部投資者。從長遠看，緊急診療要想發展得更好，必須與時俱進調整做法。比如緊急診療中心目前多是處理一次性的疾病，未來不應僅滿足於從病人每次的問診中創收、間歇性收費，而應該去思索如何長期提供不同的醫療服務套餐、不斷加強看診的質量，並根據病人的情況做個性化的安排，幫他們擁有更健康的體質和狀態。