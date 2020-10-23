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您對近日要就診或許會有所顧慮，可定期與您的醫生會面及知道自己的健康狀況非常重要。預約遠程醫療服務（telehealth）可以幫助您從家裡安全舒適地看病，如果有急切需要，您也可以一周七天、全天24小時在任何時候線上約見醫生。

什麼是遠程醫療服務？

遠程醫療服務是通過使用電腦、平板電腦或電話約見醫生而取代親自前往醫生的診所。越來越多的醫生提供遠程醫療服務來幫助病患。您可以詢問您的醫生是否提供遠程醫療服務。

遠程醫療服務讓您：

-足不出戶可以問診看病。

-通過互聯網與醫生會面。

-詢問、獲得診斷及協助管理您的身體狀況。

-取得藥物處方並傳送到您的藥房。

您可以使用電話（語音）遠程問診。但若使用視像通訊，將會幫助您有更好的問診效果。視像通訊能讓醫生看到您所形容的狀況，從而更了解您的症狀和疑慮。如此能幫助您在不出門的情況下獲得更有效的問診。

如何安排視訊問診？

大多數可連接互聯網並有相機功能的電腦、平板電腦和智能電話，都可用作視像遠程問診的工具。查看診所網頁或致電診所，了解有關遠程問診的服務及如何使用。每個診所都有自己的視訊應用程式，所以要查詢詳細的使用方法。

連接視訊問診時，請使用以下建議來確保音訊和視訊都事先預備好，從而充分利用時間。

看診前：

-詳細閱讀診所提供的視訊看診指引。

-如果使用智能電話或平板電腦，事先安裝視訊看診所需的應用程式或從電腦找尋所用的網頁。看診前有足夠的時間預備妥當可避免壓力。

-確保您的設備有充足的電量或已接上電源，並連接Wi-Fi或互聯網。

-允許您的設備開啟音訊和視訊功能。

-列出要跟醫生提問或了解的項目。

看診期間：

-使用視訊時，找一個有隱私的、舒適和明亮的空間。避免刺眼的光線從窗戶透入。

-準備您的問題、處方藥和營養補充劑。

-提前10到15分鐘開啟您的視訊應用程式。

-測試您的音訊和視訊連結。

-準時參加視訊看診。

什麼情況下視訊看診不適用？

遠程醫療服務並不適用於緊急護理。如果遇到危及性命的緊急狀況，請立即撥打911或前往附近的急診室。

除此之外，還取決於醫生是否可以提供遠程醫療服務。且不是所有醫療情況都可以使用遠程醫療服務，遠程看診的醫生或執業護士會分辨您是否需要親自去見醫生以獲得治療。醫生不能在所有州開立處方藥物。處方不能含鴉片類（opioids）藥物。

遠程醫療服務能協助您與主治醫生和其他醫療護理專員保持聯繫，常見問題包括：

問：什麼是遠程醫療服務？

答：遠程醫療服務是讓您在家通過使用電腦、平板電腦或智能手機即可與您的醫生聯繫、看病。

問：有誰提供？

答：越來越多的醫生，包括家庭醫生、專科醫生、甚至物理治療師都提供遠程醫療服務來幫助病患。

問：我如何知道我的醫生是否提供遠程醫療服務？

答：每位醫生提供的遠程醫療服務不同，您可以致電醫生診所詢問。

問：遠程醫療服務可以幫我解決些什麼？

答：使用遠程醫療服務讓您：

-足不出戶可以問診看病。

-可能獲得診斷。

-取得藥物處方並傳送到您的藥房。

-完成您的例行護理，例如您的年度健康門診。

-在管理特定醫療狀況時獲得協助。

問：科技有時候頗難使用，遠程醫療服務會適合我嗎？

答：會。如果您有電話，單單使用語音遠程問診是一個選擇。如果您能使用視像通訊，可以互相看到對方，這樣能讓您的醫生更明白您的症狀和疑慮。

問：那關於緊急護理呢？

答：遠程醫療服務對部分非緊急護理需求來說是很好的選擇，例如咳嗽、發燒、鼻竇炎、紅眼、腳痛等，您都可以與醫生聯繫上。但並不適用於緊急護理，如果遇到危及性命的緊急狀況，請立即撥打911或前往附近的急診室。