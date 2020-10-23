遠程醫療有選擇性 勿一刀切

不必外出，遠程醫療在疫情期間增加了患者就醫的機會。（Pexels）

新冠肺炎疫情爆發後、尤其疫情高峰期間，每出一次家門，就有可能被感染。如果自己攜帶病毒，則有可能把病毒傳染給其他人。疫情除了重創經濟，還給醫療系統帶來巨大的壓力，既要診治普通病人、又要拯救確診患者。在這樣的特殊情況下，遠程醫療（telemedicine）讓病人足不出戶，就可通過電子科技完成問診，不僅降低了病人感染病毒的風險，也同時降低了醫務人員被傳染的風險。

醫生魯兵介紹，根據聯邦衛生福利部（U.S. Department of Health and Human Services）的指南，遠程醫療適用於年度保健、重配藥物處方、皮膚疾病、眼科檢查、營養或心理健康諮詢等普通醫療服務，也可用在鼻竇炎、背痛、尿路感染等某些緊急情況。但它不適用於醫生需要詳細檢查身體才能診斷和治療的疾病、以及任何嚴重疾病，包括神智改變、頭痛、胸痛、腹痛、外傷等。

遠程醫療增加了患者就醫的機會，不必多花時間前往診所，也無需前往地鐵、公車、電梯等人多的公共場所，更不用和其他病人一起在候診室等待，在疫情期間極具吸引力。過去幾個月，不少醫生都成功使用遠程醫療，為患者提供了不間斷服務，有的甚至因為診斷得及時，幫病人及時控制了病情、避免了嚴重的後果。

醫生朱德寧回憶，其實疫情最高峰時，就不乏有民眾染上了病毒，出現一系列的症狀，但因為居家避疫，相當於自我隔離，沒嚴重到需要立刻到醫院去。但有一名年近七旬的女病人，某天打電話給她，「氣喘得連話都說不完整，可是並不發燒」。這名女病人一直在家照顧生病的先生，「她先生的病據說像感冒一樣，在她的悉心關照下好轉了，但她自己卻開始氣喘，不知道是不是得了新冠肺炎。親戚朋友都不讓她去醫院，她自己也不敢去，擔心去了醫院會更糟糕」。

因為這名女病人長期在朱德寧這裡看病，憑藉對女病人的熟悉和了解，朱德寧認為她應該去醫院，主動提出可以幫英文不好的她打911。「但我沒想到的是，因為我住在新澤西，而她在紐約，新澤西的911不可以幫忙轉到紐約去」。考慮到女病人住的是老年公寓，有門衛，朱德寧又找到門衛、請對方幫忙再打911，最終將女病人送到了醫院。

女病人入院後，「差一點就要進加護病房（ICU），如果病情被拖延，會造成肺部等器官嚴重受損」。朱德寧表示，好在治療得及時，女病人在醫院住了一周左右，又轉至由陸軍工程兵團改建的賈維茨中心（Jacob Javits Convention Center）。她在臨時醫院再住了一周後好轉，「雖然身上出現疹子、便秘等小毛病，體重也輕了十磅，但只要及時治療就好得快」。

另一名60多歲的女病人，在疫情爆發後就去了芝加哥的兒子家避疫。朱德寧表示，這名女病人原本就有胃炎和胃息肉的問題，還有糖尿病病史，某天一隻腳突然又腫又痛、馬上通過視頻問診。在鏡頭裡看到女病人的腳後，朱德寧擔心她是下肢深靜脈血栓形成，「萬一血栓脫落、跑到肺動脈裡面去，後果非常嚴重」，於是讓她馬上去醫院，千萬不能等。

朱德寧解釋，下肢深靜脈血栓形成是指流動血液在深靜脈內有異常的凝結，形成血栓，如果血栓脫落沒能及時治療，會引發肺動脈血栓，死亡率特別高。同樣是事發緊急，也同樣是憑藉對女病人的了解，她才得以運用自己的經驗和技術立刻予以判斷，避免更壞的情況出現。

「疫情之前，我們基本上沒用過遠程醫療，頂多線上講講報告，沒想到在這樣的特殊時期能有這樣的效果。」在朱德寧看來，疫情期間，確實應該善用這種便利的方式來為患者提供服務，如果患者不方便到診所，可以從線下轉為線上。但也不得不承認，遠程醫療和實體看診相比確實有誤差，「最好還是能親自來看我，如果你只是電話上告訴我說喉嚨痛、要開消炎藥，我其實並不願意給你開，得先看看你喉嚨到底是什麼情況」。

醫生吳瓊3月和4月基本是在遠程看診，「一般的問題都能解決，實在不行的才約到診所」。她坦言，一開始對於初次嘗試遠程感到有些擔心，但用起來之後反而挺順利的。「我們在線上接待了二、三十名新冠患者，通過開藥控制病情，最終做到沒有一個人插管，也沒有失去任何人」。

吳瓊認為，以交流為主、不用做檢查的精神科，最適合使用遠程醫療，內科也可通過這種方式閱讀和分析報告、跟蹤病人的用藥情況等，「但只要是嚴重的疾病都不適用，因為沒辦法做身體檢查」。

她就有名病人，過去三年都沒來看病、做體檢，某天突然打電話來說肚子不舒服，「我三年沒看到他，很多情況都已經不了解，讓他過來診所看，他也不願意出來、無法做進一步的檢查，所以只能開點藥給他，告訴他如果情況不見好，就一定要去急診室」。這名病人後來還是肚子疼，第二天不得不進了醫院，結果是胃穿孔。「遠程有它的局限性，像肚子疼這種問題，必須要摸、要按到肚子才能判斷。」

醫生趙茜所在的心臟科，接待的主要是轉診來的、或者因為心臟不適自己找來的病人，病情相對偏急，「像我們前台的同事，都知道要告訴候診的病人，如果胸悶心慌，一進診所就要告知我們，先去做個心電圖看一下」。此前就有一名42歲的病人特別不舒服，「填表、回答問題都沒力氣」，當時趙茜正在接待別的病人，聽說後就先檢查了這名病人的狀況，發現是急性心梗，馬上叫救護車送醫。

「遠程醫療對我們這個專科來說，不是特別適用，尤其對於新病人，更得特別謹慎。」趙茜說，像心電圖等資料，能為診斷治療提供非常關鍵的指導，但如果不先去做心電圖，她就沒有參考，也無法提供數據給其他病人需要去看的醫生。就算開了藥，病人吃完能控制住病情、和醫生期待的效果一樣還好，如果不符合醫生的預想，則會非常麻煩。

「所以寧可不將遠程醫療的便利為己所用，也要確保自己為病人所做的診斷是正確的、負責任的，這是對專業度和責任心的一種堅持。」且很多老人並不熟悉和擅長使用電子產品來配合醫生進行遠程醫療，「家裡必須有孩子幫忙操作才行」。另外，患者要有能力清楚地向醫生介紹自己的症狀，網路信號、通訊設備太差也會影響看病的效果。

「自從互聯網技術廣泛應用以來，遠程醫療就有人提倡，但因其局限性，一直沒能有太大的發展。」醫生王元聰說，不光是中醫，西醫也講究「望聞問切」，遠程醫療能望和問，但聞和切完全無法實現。在其有限的適用範圍內，以心理諮詢和精神科醫生看診最合適，放射科和病理科也可遠程閱讀圖像信息，但內科就有很大局限，外科則更不合適。不過，如果在已經到診所或醫院實體看診後，通過遠程醫療追蹤患者的後續情況是沒問題的。

相關保險政策也給遠程醫療的實際操作帶來不少難度，比如要求醫生必須親眼見到病人、提供面對面的服務才給報酬，或者要求醫生必須在電腦裡留下影像紀錄作為證據，主要還是因為風險大，「親眼見到病人都有可能在治療中出錯，更何況無法親眼看到，從醫療角度考慮，目前為止技術上還不是很成熟」。

吳瓊也說，只有保險公司能為醫生付費，遠程醫療才能長期地存在。像《健康保險攜帶和責任法案》（Health Insurance Portability and Accountability Act）就對遠程醫療進行了非常嚴格的規定，比如必須使用特定的軟件，民眾常用的Facetime、Wechat等工具其實是不符合該法案在保護病人隱私方面的要求的，無法用於提供遠程醫療，「規定很多、醫生很難全部做到，且見到醫生本身對病人來說就是一種支持」。病人在線上配合時並不一定順利，特別是不講英文的民眾。

但疫情期間，保險公司放寬了相關要求、在政策上鬆綁，很多醫生才能從線下轉為線上提供服務，更廣泛地為大家所用。病人也應了解為了保障診斷效果，自己能為遠程問診做些什麼準備。魯兵建議病人與醫生線上交流時，應選擇一個背景噪音小、光線良好的位置，有舒適的坐椅。如果使用的是平板電腦或智能手機，可以找一個合適的支撐方式，這樣不會在看病中分散注意力。見醫生前，病人不妨先寫下自己的問題以及想討論的病情，如果在服用某些藥物，應提前收集好所服藥物的瓶子，方便隨時告訴醫生目前在吃哪些藥。