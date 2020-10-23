疫情催化 遠程醫療盛行

遠程醫療正成為傳統看病模式之外的又一種新的醫療手段。（美聯社）

遠程醫療是指通過信息和通訊技術交換有效信息，來進行疾病的診斷、治療和預防，以及促進研究、發揮繼續教育的作用，其目的是增進個人和社區健康。遠程醫療中的「距離」是一個極其重要的因素，所以一直以來，遠程醫療主要針對的是醫療服務水平不足的地區（醫療人員和醫療服務相對較少的偏遠或農村地區）。隨著科技的發展，由於遠程醫療可以克服醫生和患者之間空間和時間上的限制，正逐漸成為傳統看病模式之外的又一種新的醫療手段。

遠程醫療一般來說分為兩大類：一種為非實時的，可以把預先錄制的視頻、音頻、影像等資料通過網路傳遞而進行醫療服務，這往往適用於一些專科，比如皮膚科、病理科或者放射科的診斷；另一種為實時的視頻交流，患者在家就可以通過視頻和醫生通話，接受醫療服務。

一直以來，遠程醫療發展得相當緩慢。美國醫學會（AMA）的統計顯示，2016年，僅約15%的醫生使用過遠程醫療，到2018年也僅增加到30%。制約遠程醫療發展的主要瓶頸並不是由於客觀條件（據統計2019年超過90%以上的美國人擁有網路），還包括諸多復雜的人文因素、法律因素，包括以下內容：

患者接受度低，擔心遠程醫療質量下降。有些醫務工作者不願意採用有別於傳統的服務模式，比較抗拒新技術。參與遠程醫療服務的醫生必須在患者居住的州進行合格認證，而各州法律、行醫執照、以及醫療事故保險據有所不同。遠程醫療的保險覆蓋率低，許多保險不支持或支付率低。

對於遠程醫療最大的障礙是HIPPA法案對於病人隱私的保護。HIPPA法案是美國前總統柯林頓在1996年簽署的，全稱是《健康保險攜帶和責任法案》（Health Insurance Portability and Accountability Act）。遵循HIPPA法案，美國醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）不僅規定了哪些醫療服務可以遠程進行，還對所使用的通訊平台有具體要求。有的醫療服務必須使用有視頻音頻雙向實時交流的方法，而不能只是通過電話來進行，民眾常用的Facetime、Zoom、Skype、以及Wechat等工具，均不符合HIPPA對於病人隱私的要求而不能用於提供遠程醫療。

然而，隨著新冠肺炎疫情的全球大爆發，今年3月13日，美國宣布進入國家緊急狀態，這為遠程醫療的進一步使用提供了一個必然的條件。疫情高峰期間，一些醫院診所利用遠程醫療，對可能感染新冠病毒的患者進行篩查和排查，以減輕醫院病房和醫護人員的壓力。同時，遠程醫療允許醫生在不增加病毒傳播風險的情況下，對患者的各種慢性疾病進行及時診斷、治療、監控。

疫情期間，全美普遍範圍內的廣大地區均推廣遠程醫療。特殊情況下的特殊政策主要體現為兩點：一是美國政府對遠程醫療的限制放松了。美國醫療保險和醫療補助服務中心為了應對突如其來的疫情，暫時放松了監管，尤其是HIPAA的隱私法對遠程醫療使用的處罰不再執行，允許醫生擴大醫療範圍，甚至可以使用很多常用的社交媒體app，包括FaceTime、Skype、Zoom等，同時也可以通過電話來諮詢或求診於任何醫生。

美國各大保險公司擴大了遠程醫療的支付。無論是政府的醫療保健計畫、還是商業的保險計畫，絕大部分都支持遠程醫療，並且遠程看病費用與實地就診費用一致。為了增加醫療機構的靈活性，遠程醫療也支持醫生看診新病人，並且減免醫療保險計畫中病人所需要支付的就診費用。

這次疫情使人們認識到遠程醫療的重要性以及便利性，但對於遠程醫療在疫情期間許多政策的調整，都是暫時的。隨著疫情的好轉，對於遠程醫療的暫時松綁都將會逐漸規範化。如何在保護患者隱私的基礎上更好地通過遠程醫療來降低整體醫療成本，以及發揮遠程醫療的優勢和彌補遠程醫療中的不足，將會是未來研究的一個重要方向。

（作者為朱自強、劉偉聯合內科診所醫生）