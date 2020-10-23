科技助力 促進遠程醫療興起

一名護士在展示如何使用遠程醫療服務。（美聯社）

秋天一個陽光的假日，我正準備撰寫這篇遠程醫療的文章，突然有電話響起，一位年近九旬的病人家屬來電，報告病人從早上起，頭暈眼花，血壓升高，全身虛弱，無法下床。

在家人的幫助下，我用手機裡的遠程醫療程序，接通了具有保護病人隱私功能的視頻，與患者面對面問診，觀察神志狀態，檢查舌苔、四肢和其他體徵。不出幾分鐘，患者脫水、尿路感染和反應性高血壓等情況得到診斷。我安排了相應的治療措施，並用電子處方把藥單發送給了藥房。整個過程均以便捷、準確的方式完成，患者家人非常滿意。一天後電話隨訪，病人已經大為好轉。

這是遠程醫療的一個例子。不難想象，如果沒有遠程醫療，我和病人的家屬都會希望呼叫911急救車，把患者送到醫院急診室看醫生，方可放心。但是這種傳統的方法更麻煩、更費時、患者更受苦，並且會增加合併症風險，增高醫療費用。而遠程醫療這種新工具，在某些情況下則能更好地照顧自己或家人。

什麼是遠程醫療和遠程健康？

遠程醫療（telemedicine）和遠程健康（telehealth）這兩個術語經常互換使用，兩者均定義為通過遠程手段、通過電信和信息技術提供醫療保健和照顧。

但遠程醫療通常用於描述醫師通過電信技術對患者的遠程診斷和治療。遠程健康涵蓋更廣泛的醫療保健活動，包括遠程醫療，也包括其他內容，例如醫療保健諮詢、記錄和傳輸生命體徵並且進行分析的技術、可穿戴設備、以及直接接觸患者以外的電信服務項目，來提高醫療保健的質量、效率和方便性。

起初的探索

遠程醫療的最早想法出現在1925年，當時《科學與發明》雜誌上的一篇文章提出對患者進行遠程視頻檢查的建議。

1960年代，偏遠的內布拉斯加精神病學研究所和麻省諾福克州立醫院之間建立了閉路電視鏈接，進行精神病諮詢。

1970年代初，美國國家航空航天局（NASA）與亞利桑那州南部的帕帕戈印第安人國家（Papago Indian Nation）合作，建立了「應用於農村帕帕戈鄉村高級醫療保健」（STARPAHC）的太空技術，這是開發在偏遠地區提供醫療保健所需技術的重要一步。

從那時起，視頻通信平台開始在特定的情況下，被用於為無法輕易旅行的遠距離患者提供醫療，例如囚犯、軍事人員和農村地區的患者等。根據許多報導，在這些情況下，遠程醫療提供了便利性、節省成本、有質量的服務。

在這些早期應用中，遠程醫療這個概念得到了證實，可以緩解偏遠地區和鄉村醫生以及醫院稀少的困難。通過這些早期的探索，廣泛採用遠程醫療的障礙也出現了， 包括過時的醫療財政、監管系統、文化習俗。但更重要的是，新興的信息和電信技術挑戰醫療保健復雜現實的能力還有限。

目前的應用

時過境遷，據估計，目前美國70%以上的成年人用智能手機，95%以上的人用手機。除了手機和智能手機，高速互聯網服務和電信服務的廣泛採用，加上平板電腦、筆記本電腦和台式個人電腦，過去十年已大大提高了遠程醫療的技術可行性，降低了經濟成本，使其越來越方便於日常使用。

由於互聯網和移動設備幾乎無處不在，因此使用遠程醫療技術來改善醫療照顧，使之更方便和更好用，是很自然的。遠程醫療服務正在迅速興起，從私下的個人心理和健康諮詢，到視頻會議、公共衛生廣播消息的傳播，以及按需提供的自我教育等，都在迅速發展。

自2020年春季以來新冠肺炎疫情在美國的大流行，導致了對遠程醫療的財務和監管限制的進一步解除，大大地加速了遠程醫療的採用，使其成為在傳染病大流行期間提供醫療保健的有效工具。

當今的遠程醫療常見的幾種通用技術，包括移動健康應用程序、視頻會議技術、遠程患者監控（Remote Patient Monitoring，簡稱RPM）技術以及存儲和轉發技術。

移動健康應用程序：市場上有許多針對特定疾病管理的智能手機應用程序，它們通常含有醫療專業指導，有些也具有患者群體支持。這類智能手機應用程序包括哮喘和糖尿病管理、減肥、戒菸或健身應用程序。另外，它們往往也會允許用戶安排約見，開通視頻會議，或以短信與醫療人員聯絡。

遠程醫療中的視頻會議，視頻示波器和高分辨率攝像機：除了醫生和患者之間進行視聽虛擬訪問外，還使用諸如視頻鏡之類的技術工具來遠程協助身體檢查。

遠程患者監控：涉及通過可穿戴設備、移動設備、智能手機應用程序和網路支持的電子設備，自動收集、報告、傳輸和評估患者的健康數據。RPM技術現在可以收集和傳輸患者的體重、血壓、心臟測量值、血氧水平和呼吸頻率，跟蹤血糖水平，檢測不規則的心跳，進行心電圖檢查，還可以提醒患者、或者發出警報，將異常數據報告給醫師。

具有RPM功能的心臟起搏器比沒有RPM功能的心臟起搏器患者生存率更高。使用RPM的慢性病患者去醫院住院和看急診的次數更少，他們的症狀得到更好的管理。這些應用程序不但能夠跟蹤健康狀況，也可以提醒患者服藥、就醫、與醫療人員共享信息、監控病情。

存儲和轉發遠程醫療：指捕獲、存儲和不同步地傳輸患者數據信息的技術。保括收集CAT掃描、MRI、X射線、高分辨率數字照片、視頻和文字數據，並將其發送給醫師和護理團隊成員評估和監控，以協助治療。用於存儲和轉發遠程醫療的技術包括安全服務器和路由器，這些服務器和路由器會暫時容納傳入的信息包，然後將其路由到適當的最終用戶。

目前，醫療保健系統在以下領域使用了遠程保健，以改善醫療保健效果，改善工作質量，服務便捷，節省成本，提高生產率和滿意度。

用於醫師服務的遠程醫療：遠程醫療使各地的患者都可以輕鬆地與他們的家庭醫生和其他醫學專家取得聯繫，無論是在家、在辦公室還是在遙遠的地方，都可以方便而有效地得到急性或慢性病的醫療照顧。降低醫療成本和工作量，提高易用性，得到令人滿意的結果。

用於醫療教育和培訓的遠程醫療：許多組織使用遠程醫療技術來提供醫療教育。醫生可以使用在線和移動平台來滿足其CME和MOC要求，準備和通過專業考試。

用於患者教育的遠程醫療：教育視頻，用於移動設備的健康管理應用程序以及在線健康學習和支持社區，使患者能夠管理慢性病，減輕體重，增加體力活動水平，得到情感支持。他們還使用可穿戴設備和監視系統來了解生命體徵、睡眠健康、保健活動等知識。

遠程醫療和醫療服務提供者之間的交流：遠程醫療的另一個重大發展是醫療服務提供者之間通過數字和電信平台進行的交流不斷增加，例如放射學和病理學專科及時的會診，以及更方便地信息共享，改善治療協作。

據調查，95%的患者對遠程醫療的質量高度滿意，對遠程醫療的及時性和便利性十分讚賞。

遠程醫療與醫療保健的未來

增加遠程醫療的使用，對滿足人們對醫療保健的需求，包括提高醫療照顧的方便性及時性、提高醫療服務質量、提高社會生產率、降低成本、減少浪費，有很多好處。由於這些原因，醫療機構、納稅人、公司企業和醫療消費者（患者）都有興趣尋求更多更好的遠程醫療保健方案，來解決美國的醫療保健問題，為推進遠程醫療保健今後五至十年內的發展，創造了重要的共識。

據統計，全國大約75%的醫療保健支出是花在1億名患有慢性病人的身上的。傳統上，慢性病是通過疾病治療模型（episodic disease treatment model）、而不是預防性醫療管理模型（preventive care management model）來管理的。後者使用的方法，包括頻繁且個性化的患者預防性教育、遠程患者監控、以及來自遠程疾病管理團隊的及時反饋。

觀察證明，這類人機結合的模型可以減少入院和住院時間及費用，改善生理指標，有較高的病人滿意率，改善用藥，達到疾病控制和合併症預防的效果。在高血壓、充血性心力衰竭和糖尿病的治療方面，已顯示出效果。

通過未來的5G網路、智能電信設備、不斷改進的信息技術程序（例如機器人技術和人工智能），遠程醫療保健將會同臨床醫療經驗和循證醫學的科學方法日趨結合，在醫療保健的發展轉型中產生重要的影響，形成質量更高、更友好、更方便、成本更優化的新型醫療保健體系，改善大眾的健康水平。

（作者為恆康診所醫生）