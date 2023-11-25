4.3萬張選票 2路州警長候選人差距僅1票

路易斯安納州卡多郡警長選舉， 4萬3000張有效票中，民主黨籍候選人懷特霍恩(右)僅贏共和黨籍對手尼可森(左)一票，敗選一方要求重新計票。(美聯社)

路易斯安納州 卡多郡(Caddo Parish)警長選舉， 4萬3000張有效票，兩名候選人僅差一票，敗選一方22日要求重新計票。

輸一票的共和黨候選人尼可森(John Nickelson)在社交媒體上說，「票數差距異常窄小......顯示絕對有必要用手工重新計算選票，才能保護民主程序公正無訛，確保我們能夠尊重選民的意志」。

比數如此接近，凸顯路州的重新計票法規和投票 機器過於落伍；投票機甚至無法留下可供稽核的紙本紀錄，以便確認選票統計正確無誤。2020年總統大選，各州的重新計票能力關係到拜登 是否確定勝選，因為好幾個關鍵州一再重新統計票數，最後才確定拜登的票數較多。

當選警長的民主黨候選人懷特霍恩(Henry Whitehorn)未立即回應媒體有關詢問。

卡多地方法院書記史班斯(Mike Spence)說，他46年的生涯中，看多了激烈競爭的選舉，但投票人數這麼多而差距那麼小，是第一次看到，希望大家記取「每一票都很重要」的教訓。

選務官員25日開始重新計算選票時，只有郵寄的不在籍票可供核驗，約等於總票數的17%，但在目前的選舉制度下，也只有郵寄的選票，有留下可供查驗的白紙黑字紀錄，在投票所「投」的都是沒有紙本的電腦選票，重算等於要重新按鈕。

前司法部民權處官員貝克(David Becker)指出，選務人員事前事後都檢查過投票機，確保機械沒有問題，因此，無紙票要重算的話，基本上就是重新按鍵，跑出來的等於是新的統計結果。

路州2005年啟用螢幕觸控投票機，這一度最先進的投票科技，如今只剩下路州還在使用。

路州州務卿阿多恩(Kyle Ardoin)等選務官員一再強調，路州的選舉很保險，也有制衡機制，保證無法作弊。