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霍楚簽署擴展紅燈攝像頭法案 紅綠燈增至600個

記者和釗宇╱紐約報導
曼哈頓華埠路口的攝像頭。(記者和釗宇╱攝影)
曼哈頓華埠路口的攝像頭。(記者和釗宇╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署法案，將擴大紐約州紅燈攝像頭計畫，為紐約市歷史上規模最大的攝像頭擴展項目鋪路，將現有的150個紅綠燈擴展至600個。

該法案今年6月獲州參議會通過，允許市交通局(DOT)擴展紅燈攝像頭數量，並將違法行為的拍攝記錄延至2027年12月1日。

紐約市的紅燈攝像頭計畫可追溯至1994年，當時州議會通過一系列法案，授權在全市150個十字路口設置紅燈攝像頭，這些法律的有效期達30年，將於今年底到期。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，該法案對曼哈頓下城這樣交通繁忙地區尤為重要，在曼哈頓華埠，堅尼路(Canal Street)與拉菲逸街(Lafayette Street)交界處等主要路口已設置紅燈；據悉這些路口車流量龐大，是事故多發地點，根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)的數據，堅尼路被列為「曼哈頓最危險路段」，就在上周，堅尼路路口發生夜間多車連環相撞事故，導致六人受傷。

曼哈頓華埠商業改進區(BID)行政總監陳作舟表示，哪怕從前紐約只有幾十個攝像頭，但只要有攝像頭的路口，交通安全就能看到明顯改善，「每多一個攝像頭，安全性就多一分保障」；他強調，每年因車禍喪生者看似只有數百人，但導致受傷的人數以萬計，很多人因車禍只能在輪椅上度過餘生，「如果車的重量我們無法控制，我們至少能控制速度，從而保障道路安全。」

此外，法案S.9504A/A.3120A號提高了超車及違規超越校車的罰款，三年內多次違規者的罰金將從1000元增至1500元，另條法案S760B/A402B號則擴大魯莽駕駛的定義，將停車場內的危險駕駛行為納入其中；州參議員劉醇逸表示，長期以來，停車場內的非法競駛和燒胎行為一直困擾著紐約居民，該法案將賦予執法機構更多權力，懲治危害公共安全的人。

州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署法案，擴大紐約州紅燈攝像頭計畫，為...
州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署法案，擴大紐約州紅燈攝像頭計畫，為紐約市歷史上規模最大的攝像頭擴展項目鋪路。(取自州長辦公室)

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