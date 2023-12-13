亞當斯鬆口 願撤銷部分市政削減

紐約市長亞當斯12日舉行記者會，鬆口願意撤銷部分市政削減，只要市議會的提議合理。(市府提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)12日舉行記者會，鬆口願意撤銷部分市政削減，只要市議會的提議合理；面對低迷的個人民調，他將責任歸咎於聯邦和無證客 危機，堅稱自己在任期內相當成功。

紐約市議會在11日對市府的財政削減計畫進行了為期一天的審查，認為財政赤字不像亞當斯描述的那麼嚴重，堅決反對市警局、市教育局、市公共圖書館等民生大事領域預算 遭砍。

亞當斯在記者會上回應了這些質疑，直接拋出「70億元財政赤字」的預估，點明即使市議會認為市府沒有計算12億元的額外收入，也「起碼有50億元的財政赤字」。

「按照法律規定，市府必須得確保這70億元收支平衡。所以如果有人跟我說，他有好辦法能在不削減開支的情況下，做到保證70億元的資金，那我當然願意接受他的建議。」亞當斯說，市議會在他眼裡，就是「修辭上浮華，在解決方案上匱乏」，但如果市議會有可行的方案，自己願意不削減那麼多經費。

紐約市長亞當斯認為自己在無證客危機上應對成功。(市府提供)

對此，市議會發言人瓊斯(Mandela Jones)表示，除了通過削減市政部門和基本服務來節省開支之外，還有很多具體且可行的替代方案來應對預算挑戰，市議會會在未來向市長提議。

面對因預算削減和聯邦調查而持續走低的個人民調，亞當斯在記者會上，不認為這是導致自己支持率降低的根本原因，暗示應歸咎於聯邦和無證客危機，「我們這屆政府做得相當成功，但卻遭遇了一場罕見的全國性危機。所以當人們處於風暴中時，很難看清真相」。

他還突然語氣激動地大聲為自己辯護，十分不滿人們見到他時，指責他沒管理好無證客問題，「我很困惑，說什麼？我明明做得很好」；他說現在50%的無證客都「自給自足」，80%的成年無證客在收到庇護所重續通知後，沒有再回來繼續住。