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紐約市議會通過「公平住房架構」 富人區也需參與

記者張心／紐約報導
紐約市議會通過「公平住房架構」法案，以確保全市各地區不分貧富貴賤，均得在解決住房危機中扮演平等角色。(市議會提供)
紐約市議會通過「公平住房架構」法案，以確保全市各地區不分貧富貴賤，均得在解決住房危機中扮演平等角色。(市議會提供)

紐約市議會15日通過「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案，要求市府為全市60個社區分別制定五年住房建設目標，以確保全市各地區不分貧富貴賤，均得在解決住房危機中扮演平等角色。

該法案由市議長歐德思(Adrienne Adams)去年底提出，要求市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)、市規畫局(Department of City Planning)與相關機構合作，每五年制定一次全市範圍內的公平住房評估與企畫。同時，市府還需為每個社區制定五年住房建設目標、設計戰略公平框架、報告目標實現阻礙和解法。在此過程中，市府必須重點關注平價屋的建設，以對無家可歸情況嚴重的社區多加投資

歐德思表示，「公平住房架構」提出的根本目標，是為了解決紐約市的住房危機，並且要在解決過程中，以公平的原則進行規畫。她指出，長期以來，紐約市富人區一直規避新建住房，新法案將敦促各社區共同處理，在解決住房短缺的過程中都盡一己之力。

市長亞當斯(Eric Adams)對「公平住房架構」法案表示支持，所以這意味著它將正式成為法律。市府發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)發表聲明稱，市長從上任第一天就明確表示，每個社區都得參與解決紐約市嚴重的住房短缺問題，「我們感謝歐德思的合作，並對市議會將此作為優先事項表示讚賞。」

然而，目前該法案缺乏執行機制和強制性規定，因此市府還是會尊重各社區意願來安排住房建設目標，所以新法推行後效果如何尚不明確。對此歐德思回應，新法只在加大社區參與，通過合作實現發展目標，「以前社區沒有話語權，現在給大家一個公平的機會，我認為這是新法『前無古人』之處。」

紐約市 亞當斯 投資

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