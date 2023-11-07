交通局推水運計畫 分流貨運卡車

市交通局計畫繼續推進開發水上運輸潛力的計畫，以減輕貨運卡車給曼哈頓和其他城市街道的帶來壓力。(市交通局官網)

市交通局(DOT)近日開始向船運等方面的業者徵集建議，旨在推進開發市內水路運輸的計畫以減少進入城區街道的貨運卡車。

這項計畫最初由前任市長白思豪(Bill de Blasio)提出，由交通局和紐約市 經濟發展機構(New York City Economic Development Corporation)聯合負責，目標是升級改造市內現有的海事基礎設施，使渡輪和其他小型水上交通工具能更多被用來運輸貨物，以解放被大量貨車占據的城市街道。主管交通運營的副市長乔西(Meera Joshi)表示，紐約是一座島嶼之城，但水路貨運量卻只占總運輸量的不到10%。

交通局官員稱，本次建議徵集旨在邀請業者參與指導未來的投資方向，並根據他們的反饋確定現有的哪些設施最需要升級改造。這個名為「藍色公路」(Blue Highways)的計畫在2021年底曾獲得了1800萬元資金，2022年又獲得520萬元的聯邦撥款，這些資金被指定用來改造東河上的六座碼頭，包括曼哈頓 的23街碼頭(23rd St. Pier)、36號碼頭(Pier 36)、史岱文森灣碼頭(Stuyvesant Cove)、下城直升機坪(Downtown Heliport in Manhattan)、布朗士 的橡樹腳碼頭(Oak Point)和布碌崙(布魯克林)的29街碼頭(29th Street Pier)。

「藍色公路」計畫是紐約市為了解決曼哈頓壅堵問題而推出的多項措施之一。由於貨運車輛是造成壅堵、排放和污染的重要原因之一，因此在徵收堵車費的同時，市府還計畫在布朗士升級改建大型貨運樞紐，並推出電動貨運單車，以完成從樞紐到用戶門前的「最後一段路」運輸。