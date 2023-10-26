我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

公校未達招生目標 須退還市府資金

記者張心／紐約報導
市教育局近日宣布，要求未達到招生目標的公校，必須在學年中期向市教育局退還預算資金。(市教育局提供)
市教育局近日宣布，要求未達到招生目標的公校，必須在學年中期向市教育局退還預算資金。(市教育局提供)

由於聯邦教育救濟金即將用完，市教育局近日宣布，要求未達到招生目標的公校，必須在學年中期前向市教育局退還預算資金。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，為了應對當前的財政狀況，市教育局做出了必要決定，即恢復到疫情前的預算編製流程，公校需按照學生人數獲得資金，若少於預測生源，就必須退還差額資金。

自疫情以來，此前的預算編製流程被免除，即使公校入學率下降，也還是能拿到與前一年相同的預算，市府利用聯邦教育救濟金來保持各校的預算穩定。但市教育局透露，這些疫情救濟金即將用完，他們不得不恢復2020年之前的舊政策，根據截止10月31日的各校學生數進行統計，以此進行資金回收。

由於無證客不斷湧入紐約市，一些公校接受了許多無證家庭兒童，導致不少公校人滿為患，人數超過了此前的預期。對此，市教育局表示，許多公校生源超額，將獲得額外的資金補助。截至目前，從2022年7月以來，已有3萬名無證家庭兒童入讀紐約市公校。

市教育局去年5月曾承諾，在2023年的伊始，決不會削減任何公校的預算，但難以保證2023年全年都不對公校「開刀」。此前，市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)曾就此質疑市教育局，市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)回應稱，當局只能承諾在最初分配上不削減經費，學期中及之後就無法保證公校資金不受影響。

批評者認為，這將使公校難以全面規畫他們全年所能招聘的教職員工數量，也難以安排課外學習項目。但市教育局表示，他們別無選擇，只能恢復「省錢」的老辦法。

斯蒂爾還補充，如果公校招生超過預期，還將得到市教育局額外的經費獎勵，「人數一旦增加，我們就會提供額外資金支持，確保每個學生獲得資金服務，為他們提供最好的教育環境。」

教育局 公校 預算

上一則

鄭永佳上任首辦里民大會 為居民現場辦公

下一則

庇護所爆滿 市府擬給無證客發帳篷

延伸閱讀

廣東一職校被爆沒老師上課 近700學生集體退學

廣東一職校被爆沒老師上課 近700學生集體退學
全美健康公校 維州、馬州25校入榜

全美健康公校 維州、馬州25校入榜
提升健康 維州費郡198所公校增設沙拉吧

提升健康 維州費郡198所公校增設沙拉吧
修正錯誤或尊重歷史？維州費郡高中改名惹議

修正錯誤或尊重歷史？維州費郡高中改名惹議

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人