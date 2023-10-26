公校未達招生目標 須退還市府資金

市教育局近日宣布，要求未達到招生目標的公校，必須在學年中期向市教育局退還預算資金。(市教育局提供)

由於聯邦教育救濟金即將用完，市教育局 近日宣布，要求未達到招生目標的公校 ，必須在學年中期前向市教育局退還預算 資金。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，為了應對當前的財政狀況，市教育局做出了必要決定，即恢復到疫情前的預算編製流程，公校需按照學生人數獲得資金，若少於預測生源，就必須退還差額資金。

自疫情以來，此前的預算編製流程被免除，即使公校入學率下降，也還是能拿到與前一年相同的預算，市府利用聯邦教育救濟金來保持各校的預算穩定。但市教育局透露，這些疫情救濟金即將用完，他們不得不恢復2020年之前的舊政策，根據截止10月31日的各校學生數進行統計，以此進行資金回收。

由於無證客不斷湧入紐約市，一些公校接受了許多無證家庭兒童，導致不少公校人滿為患，人數超過了此前的預期。對此，市教育局表示，許多公校生源超額，將獲得額外的資金補助。截至目前，從2022年7月以來，已有3萬名無證家庭兒童入讀紐約市公校。

市教育局去年5月曾承諾，在2023年的伊始，決不會削減任何公校的預算，但難以保證2023年全年都不對公校「開刀」。此前，市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)曾就此質疑市教育局，市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)回應稱，當局只能承諾在最初分配上不削減經費，學期中及之後就無法保證公校資金不受影響。

批評者認為，這將使公校難以全面規畫他們全年所能招聘的教職員工數量，也難以安排課外學習項目。但市教育局表示，他們別無選擇，只能恢復「省錢」的老辦法。

斯蒂爾還補充，如果公校招生超過預期，還將得到市教育局額外的經費獎勵，「人數一旦增加，我們就會提供額外資金支持，確保每個學生獲得資金服務，為他們提供最好的教育環境。」