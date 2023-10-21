市清潔局長要求給垃圾車裝攝像頭 監督換邊停車

市清潔局局長提議在垃圾車上裝攝像頭，捕捉違規換邊停車的車牌，避免其擋住垃圾車的正常清理軌道。(市清潔局提供)

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)日前提議在垃圾車上裝攝像頭，捕捉違規換邊停車的車牌，施以罰款懲戒，避免其擋住垃圾車的正常清理軌道。

蒂池在公民預算 委員會(Citizens Budget Commission)上表示，全市的垃圾車每天需要清掃1500磅街頭垃圾，但因為很多車違規亂停，擋住了垃圾車的去路，導致許多社區的街道沒辦法按時清理。她提議州府出台法律，允許垃圾車安裝攝像頭，以及時拍攝違規換邊停車的車牌號，對車主進行罰款。

蒂池認為，此規定類似目前大都會 運輸署(MTA)在公車上安裝攝像頭，抓拍擋住公車道的違規駕駛。「我希望州立法機構今年就能通過立法，授權市清潔局在垃圾車上安裝自動罰款攝像頭，因為亂停的車真的給城市衛生工作造成很大挑戰。」

目前，州立法機構還沒有類似提案，就算有，也得等到明年1月參議會和眾議會兩會 進入立法季才有可能。上一次有此提案是在2011年，此後一直被擱置。

市議員霍登(Robert Holden)曾在去年提案，希望在全市加裝攝像頭，允許清潔工審查所拍攝的畫面，此外，還建議市府開罰一款APP，方便市民實時查看垃圾車的位置，避免好不容易找到停車位，卻因為擋到垃圾車而被罰款。目前，此提案尚未通過市議會批准。

「我們的目標不是懲戒，而是希望街道更乾淨、交通有秩序。」霍登指出，他知道裝攝像頭會遭車主反對，但APP就能實現「雙贏」。

司機沃克(Andrew Walker)經營著一家貨車服務公司，他說自己因為不遵守換邊停車的規則，已經吃了不少罰單，擔心如果垃圾車有了攝像頭，這種懲戒將會加劇，「但我贊同，這會逼迫車主們遵守交通規則。」