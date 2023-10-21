我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

市清潔局長要求給垃圾車裝攝像頭 監督換邊停車

記者張心／紐約報導
市清潔局局長提議在垃圾車上裝攝像頭，捕捉違規換邊停車的車牌，避免其擋住垃圾車的正常清理軌道。(市清潔局提供)
市清潔局局長提議在垃圾車上裝攝像頭，捕捉違規換邊停車的車牌，避免其擋住垃圾車的正常清理軌道。(市清潔局提供)

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)日前提議在垃圾車上裝攝像頭，捕捉違規換邊停車的車牌，施以罰款懲戒，避免其擋住垃圾車的正常清理軌道。

蒂池在公民預算委員會(Citizens Budget Commission)上表示，全市的垃圾車每天需要清掃1500磅街頭垃圾，但因為很多車違規亂停，擋住了垃圾車的去路，導致許多社區的街道沒辦法按時清理。她提議州府出台法律，允許垃圾車安裝攝像頭，以及時拍攝違規換邊停車的車牌號，對車主進行罰款。

蒂池認為，此規定類似目前大都會運輸署(MTA)在公車上安裝攝像頭，抓拍擋住公車道的違規駕駛。「我希望州立法機構今年就能通過立法，授權市清潔局在垃圾車上安裝自動罰款攝像頭，因為亂停的車真的給城市衛生工作造成很大挑戰。」

目前，州立法機構還沒有類似提案，就算有，也得等到明年1月參議會和眾議會兩會進入立法季才有可能。上一次有此提案是在2011年，此後一直被擱置。

市議員霍登(Robert Holden)曾在去年提案，希望在全市加裝攝像頭，允許清潔工審查所拍攝的畫面，此外，還建議市府開罰一款APP，方便市民實時查看垃圾車的位置，避免好不容易找到停車位，卻因為擋到垃圾車而被罰款。目前，此提案尚未通過市議會批准。

「我們的目標不是懲戒，而是希望街道更乾淨、交通有秩序。」霍登指出，他知道裝攝像頭會遭車主反對，但APP就能實現「雙贏」。

司機沃克(Andrew Walker)經營著一家貨車服務公司，他說自己因為不遵守換邊停車的規則，已經吃了不少罰單，擔心如果垃圾車有了攝像頭，這種懲戒將會加劇，「但我贊同，這會逼迫車主們遵守交通規則。」

大都會 預算 兩會

上一則

皇后區植物園長椅 發霉無修復惹怨

下一則

粉紅絲帶公益晚宴 關注乳癌

延伸閱讀

消費者金融保護局提案 民眾更換銀行將會更加便利

消費者金融保護局提案 民眾更換銀行將會更加便利
紐約法拉盛公車總站提案 市議會過關 華商會：選址重中之重

紐約法拉盛公車總站提案 市議會過關 華商會：選址重中之重
法拉盛商改區籌款晚宴 聚焦安全

法拉盛商改區籌款晚宴 聚焦安全
遭劫店家：裝安全門和監控系統

遭劫店家：裝安全門和監控系統

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
紐約大學是不少華人選擇的學校。圖為紐約大學的畢業活動。(記者許君達／攝影)

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

2023-10-19 07:21
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44
李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

2023-10-15 06:51

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐