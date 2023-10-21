5G時代 市府部署4000個免費wifi熱點站

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(中)介紹稱，在許多新移民、無證客湧入紐約市的當下，如何實現上網、數字化平等成為重要問題。(記者張心／攝影)

市長移民 辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)日前召開少數族裔媒體圓桌會議，宣布「連結紐約市 」(LinkNYC)計畫已全面躍進5G 時代，預計到2026年在全市五大區部署4000個公共無線熱點站，方便低收入新移民在紐約市免費上網。

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)介紹，在許多新移民、無證客湧入紐約市的當下，如何實現上網、數字化平等成為重要問題。「連結紐約市」作為2016年推出的通信網路，如今扮演愈來愈重要的角色，尤其給予低收入移民群體免費連網的機會。

卡斯特羅強調，「連結紐約市」雖然幾年前就存在，但從去年起，政府開始大力推動邁入5G時代。自2022年7月，布朗士開始安裝全市首座公共5G信號無線熱點站，並預計到2026年，在全市五大區共安裝4000個5G信號無線熱點站，令所有居民都能立享免費的高速上網服務。

「我們接下來會繼續大力推進『連結紐約市』在全市的普及，尤其依賴少數族裔媒體傳播，令新移民知道，在紐約市有這樣可負擔的、方便的、高智能的通信網絡，為大家提供免費Wifi、免費電話，還可以在公共無線熱點站免費為手機、平板、電腦充電。」卡斯特羅說。

「連結紐約市」執行長柯文(Nick Colvin)也指出，實現生活數字化對於新移民非常重要，建議無證客上網了解「紐約市英語學習計畫」(English Language Learning Program)、「紐約關懷」(NYC Care)、以及提供高速上網與掃盲服務的「Gigabit Centers」等市府項目。