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州教育廳新規 嚴管日托中心虐童

記者張心／紐約報導
市府聯合州府聯合出台新規，對托兒所等兒童福利體系中的教育機構員工加強培訓，遏止針對兒童的虐待等種族歧視行為。(市教育局提供)
市府聯合州府聯合出台新規，對托兒所等兒童福利體系中的教育機構員工加強培訓，遏止針對兒童的虐待等種族歧視行為。(市教育局提供)

紐約州兒童和家庭服務辦公室(New York State Office of Children and Family Services)、紐約市兒童福利局(Administration for Children's Services)、市公校系統(NYC Public Schools)19日聯合出台新規，對托兒所等兒童福利體系中的教育機構員工加強培訓，遏止針對兒童的虐待等種族歧視行為。

新規指出，兒童福利系統中存在種族現象，因而導致不同種族背景的孩子遭受不公待遇。為了系統解決此問題，州府和市府教育部門將對兒童福利系統中的教師、社工、兒童保育員、醫生、警察等「法定報告人」(mandated reporters)進行更新培訓，以此減少虐待兒童的歧視現象發生。

新規首先要求「法定報告人」，提高在托兒所等教育機構中識別虐待跡象的能力，哪怕是在網課中，也避免忽視虐童現象的發生。與此同時，市兒童福利局根據州兒童和家庭服務辦公室的最新指導，頒布新版年度培訓，要求「法定報告人」在處理學生間涉及種族的問題時，尊重客觀事實，避免隱性偏見。

新規還對「法定報告人」提出要求，在處理兒童虐待和凌辱事件時，不能不尊重對方隱私的過分調查，而是要以「支持」而非「偵查」的態度處理問題，否則可能會對兒童及其家庭造成心理創傷。

新規的誕生反映出紐約市托兒所等教育機構存在的虐童和歧視現象。有華人網友在「小紅書」社群發帖稱，自己孩子因為英語不好，在托兒所被老師毆打，午休期間被老師單手拎著換尿布，腳懸空被老師夾著走，之後投訴州府和校方得到老師被處分的結果。

市兒童福利局表示，若有孩子在托兒所遭遇不公待遇，可撥打(212)676-7667或發郵件給[email protected]，尋求幫助。

福利 教育部 種族歧視

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