參與式預算啟動 11歲以上紐約市民可投票

紐約市第二輪參與式預算項目18日啟動，所有11歲及以上的紐約市民都可以提交關於城市預算的想法。(市議會提供)

紐約市 史上首次全市範圍的參與式預算 (Participatory Budgeting)項目此前剛落下帷幕，公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主席賽義德(Sarah Sayeed)18日宣布啟動第二輪參與式預算項目，所有11歲及以上的紐約市民都可以提交關於城市預算的想法。

根據委員會，從即日起至2023年11月19日，市內居民可以提交有關城市發展和社區建設的想法及建議，以更好滿足居民不斷變化的需求。會方表示，各類想法可以在線提交，也可以在五個行政區的想法生成研討會上親自提交。

在去年項目首次啟動後，有數千名居民提交了各自想法，並最終投票 選出了適用於不同社區的項目。今年8月，市長亞當斯(Eric Adams)和委員會共同宣布了第一輪資助的46個項目，涵蓋社區需求，如青少年、心理健康服務、食品供應、職業培訓、工人權益、老年服務、移民服務、藝術與文化以及環境等，目前正在實施階段。

賽義德指，在過去的一年里，成千上萬的紐約市民提交了想法，並自願參與投票來表達他們對參與式預算的價值和影響的看法。她說，今年將繼續與眾多多元化的社區夥伴合作，將更多市民納入到建言獻策的過程中，因為分享想法是確定需求和機會的第一步，所以鼓勵所有居民發表自己的意見。

據了解，本次二輪計畫有超過200個團體、實體和社區組織參與，且委員會將與超過100個合作機構在全市範圍內的便利地點開展「想法生成會議」，居民亦能夠通過在線平台participate.nyc.gov提交想法。此輪項目過程將分為四個階段，2023年10月10日至11月19日為想法提交，2024年1月至2月為項目評估，2024年4月至5月為全民投票，2024年6月至2025年7月為項目公布及實施。